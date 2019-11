El primer disco de 091 después de 25 años suena de verdad a 091, y se agradece

La otra vida - 091

(Warner)

¿Pero esto era necesario? Pues, hombre, tanto como el 155. No le entiendo… Los muy fans pensarán que ya estaban tardando, para el resto, pues como que tampoco hacía falta. Y supongo que usted está en el primer grupo. Si me pregunta por la música, qué quiere que le diga. La verdad es que los descubrí bastante tarde, pero sí, me gustan. Tampoco hace falta que se ponga ahora a contarme su vida. Ya, pero me obligan a rellenar toda la columna y no crea usted que estoy acostumbrado a hablar de música. Pero, venga le hablo del disco. Quizá en algunos temas se nota demasiado la mano de Lapido, que ya tiene su propia carrera en solitario, pero la garra del cantante, José Antonio García, hace que el disco suene de verdad a 091 y se agradece.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.