Las mejores ofertas y precios de la semana en Amazon y eBay (21 de noviembre)

Nos encontramos a las puertas del Black Friday y esta expectación hace que muchos se reserven las compras más importantes para ese día o en torno a esa semana (el día 22 de noviembre plataformas electrónicas como Amazon comienzan con su semana negra particular). Sin embargo, sigue habiendo numerosas ofertas ambiciosas en distintas plataformas por Internet en vísperas de este gran acontecimiento, que ha ido creciendo en los últimos años de forma exponencial: solo el año pasado el Black Friday generó en España 1.560 millones de euros en compras a través de Internet, según datos de la Asociación Española de la Economía Digital.

Por eso, y para adelantarnos a esta fecha, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado un total de 15 productos de las plataformas eBay y Amazon de categorías variadas, haciendo especial hincapié en las de tecnología, hogar y, por supuesto y más en esta época, y juguetes. De esta manera, podremos encontrarnos desde teléfonos móviles con grandes descuentos —más del 30%— como el Xiaomi Mi 9, pasando por sillas de escritorio de estilo gaming hasta zapaillas para hacer senderismo o afamados juegos de mesa como el de la popular serie de Juego de Tronos.

TECNOLOGÍA

- Teléfono móvil Xiaomi Mi 9. Aunque salió inicialmente el pasado martes como oferta del día, parece que Amazon ha decidido extender la rebaja de este nuevo terminal de Xiaomi durante más tiempo. Se trata de la versión de 64GB de capacidad que integra una cámara principal de tres lentes (48 + 12 +16 megapíxeles) y una frontal de 20 megapíxeles. La pantalla, con resolución FullHD+ HDR de 6,39 pulgadas, permite visualizar con todo lujo de detalles los contenidos que reproduzcas, desde juegos hasta vídeos o imágenes. Incorpora sensor de huella bajo la pantalla y tecnología NFC. Su precio oficial es de 449 euros y en tiendas como El Corte Inglés o Fnac ronda los 418-449 euros. Sólo PhoneHouse se aproxima a 330 euros, pero vendido por un externo. 33% de descuento. Ahorra 149,01 euros.

- Smartwatch Apple Watch Series 5 44mm. Hasta este viernes 22 de noviembre, en eBay ofrecen el cupón PARAYA que descuenta un 10% adicional y es aplicable (sólo desde la app móvil) a una selección de productos entre los que se incluye el último reloj inteligente de la marca de la manzana. Se trata de la versión más grande, de 44 milímetros de ancho, dotada de conexión GPS y WiFi, la cual tiene un precio de venta oficial de 479 euros, la misma cantidad a la que se encuentra en tiendas especializadas como PCComponentes o Worten. Se envía desde la propia Unión Europea, por lo que no tendrás problemas de aduanas, y además cuenta con 1 año de garantía internacional oficial proporcionado directamente por Apple. Si pagas con PayPal disfrutas además de la garantía al cliente de eBay.

HOGAR

- Juego de cuchillos WMF Touch. Juego compuesto de dos cuchillos, uno de cocina de 9 centímetros y otro de cocinero de 13 centímetros de longitud. Realizados en acero y recubiertos en un material especial inoxidable y resistente al ácido, cuentan con una hoja endurecida que ofrece un afilado de larga duración y un balance de peso equilibrado para facilitar un uso cómodo. Se acompañan de una funda para guardarlos de forma segura, así como un mango ergonómico de goma que facilita su agarre y evita que resbalen aunque estén mojados. Son aptos para lavavajillas. El precio oficial de estos cuchillos es de 28,99 euros y, aunque en tiendas como Claudia&Julia están rebajados a 23 euros, el mejor precio se encuentra en Amazon en estos momentos. 61% de descuento. Ahorra 17,87 euros.

- Tostadora Russell Hobbs Adventure. Con dos ranuras largas y anchas, esta tostadora de la conocida marca británica Russell Hobbs ofrece espacio suficiente como para introducir, además de rebanadas de pan de molde, panes de mayor tamaño. Dispone de un regulador ajustable de nivel de tueste, lo que permite seleccionar la temperatura adecuada para hacer las tostadas exactamente a tu gusto. También incluye un soporte calientapanecillos, en el que podrás colocar cruasanes, bollos y otro tipo de alimentos congelados que quieras preparar. Y como último detalle, en la parte inferior encontrarás una bandeja recogemigas para poder limpiarlo cómodamente. Encontrarás este modelo en tiendas como El Corte Inglés, Carrefour o PhoneHouse entre 30 y 40 euros. 45% de descuento. Ahorra 18 euros.

- Panificadora Princess 152006. Ofrece un tamaño perfecto tanto si quieres hacer pan para ti sólo/a como para toda la familia, pues dispone de una capacidad de hasta 900 gramos (entre 8 y 14 rebanadas de media). Dispone de 15 programas de cocción preprogramados, así como un programa especial sin gluten o para dietas especiales. Además, integra un temporizador de 13 horas y de una función de conservación de calor de hasta 60 minutos, por lo que siempre podrás tener el pan recién hecho a cualquier hora del día. Su interior, con antiadherente para facilitar su limpieza, es además desmontable y apto para lavavajillas. Se acompaña de un medidor de agua, una cuchara y un gancho para amasar. VidaXL, PhoneHouse o TodoElectro la venden entre 60 y 103 euros. 47% de descuento. Ahorra 48.96 euros.

- Silla de escritorio Bultaco GT10. Si te pasas muchas horas sentado/a, mantener una posición corporal correcta y ergonómica incide directamente en la salud de tu espalda. En este sentido, la silla que utilices juega un papel importante a la hora de facilitarte esta tarea, por eso ofertas como la de esta Bultaco, una marca especializada tanto en sillas de hogar y oficina como de coche, no deben pasar por alto. Con estética racing y unas orejeras generosas para ofrecer un buen soporte al cuerpo, este modelo está realizado en cuero sintético y orientada a usuarios de entre 1,60 y 1,80 metros de altura y hasta 130 kilos de peso. Es reclinable y dispone de reposabrazos ajustables. La encontrarás en Carrefour o PCExpansión en torno a 150 euros.

MODA Y BELLEZA

- Crema hidratante L’Óreal Paris Men Expert Hydra Power. Los buenos productos de cosmética suelen tener, por lo general, precios bastante elevados. Es el caso de la gama masculina Men Expert de L’Óreal, por ello conviene aprovechar ofertas como la que nos encontramos en este caso en Amazon, en donde podemos encontrar esta crema en formato gel y 50 mililitros de capacidad a un gran precio. Es una crema de rápida absorción y aplicable tanto de noche como de día, que está enriquecida con agua de montaña y su función es mantener la piel fresca e hidratada durante 48 horas con tan sólo aplicar una fina capa. Si la buscas en otras tiendas, podrás comprobar que su precio medio ronda los 8-10 euros.

Reloj Emporio Armani Luigi. Este reloj Armani resulta un modelo muy versátil. De estilo sport aunque muy orientado a un uso urbano, encaja perfectamente tanto con un atuendo casual como con un traje por sus elegantes líneas. Su caja de 43 milímetros, realizada en acero inoxidable, se combina con una correa de caucho en el mismo tono, en contraste con los detalles blancos de la esfera en la que, además de la fecha, dispone de funciones de cronógrafo. Tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas, por lo que podrás ducharte con él sin necesidad de quitártelo. Su precio oficial es de 299 euros y en relojerías y tiendas especializadas lo verás rondando los 200-240 euros, como es el caso de Relojería Hora Punta o TicTacArea. 60% de descuento. Ahorra 179,40 euros.

- Zapatillas New Balance Fuel Core Nergize. De estilo totalmente casual, estas zapatillas femeninas de la tan de moda New Balance se encuentran a caballo entre un modelo deportivo y uno urbano, siendo válidas para cualquiera de los dos usos. Confeccionadas con un empeine de malla moderna, forrada con una banda elástica decorativa para maximizar la sujección del pie, disponen de cordones para ofrecer un ajuste ceñido completamente personalizado. La entresuela integra la tecnología REVLite, una espuma que proporciona una amortiguación ultraligera que además mulle la pisada para que resulten más confortables. Con un precio oficial de 75 euros, en tiendas como ForumSport las encontrarás rebajadas a 53,89 euros, pero es Amazon quien ofrece un mejor precio en una media de 37,50 euros. 57% de descuento. Ahorra 43,40 euros.

- Zapatos de senderismo Columbia Woodburn II Waterproof. Perfectos tanto para caminar por la montaña o senderos, como por la ciudad en estos meses de frío y lluvia. Las Woodburn integran una membrana que combina malla y piel impermeable para que la humedad no suponga un problema para tus pies, manteniendo igualmente la transpirabilidad del conjunto para mantener el pie seco. Al mismo tiempo, la mediasuela integra la tecnología Techlite que, pese a tener un peso muy reducido, es capaz de ofrecer no sólo una buena amortiguación, sino también un excelente retorno de energía. Por su parte, la suela ha sido desarrollada utilizando un caucho antimarcas de elevada tracción Omni-Grip. Las verás en la tienda oficial a 99,99 euros, en Zapatos.es a 91 euros y en Trekkinn a 65,99 euros. 46% de descuento. Ahorra 45,99 euros.

BEBÉ Y NIÑO

- Libro de Star Wars: Adventures in the Wild Space. Al más puro estilo de la conocida saga de Martin Handford, “Dónde está Wally?”, este libro ilustrado de 40 páginas se ambienta en el conocido universo de Star Wars para que los más pequeños de la casa (y probablemente los que no lo son tanto), se entretengan y diviertan buscando a uno de los personajes más emblemáticos de la saga: el wookie Chewbacca. Una excelente oportunidad tanto para coleccionistas como para realizar un original regalo durante las venideras Navidades. Además está en inglés, por lo que aprenderán al tiempo que disfrutan. Podrás encontrar el mismo libro tanto en Fnac, como en Akira Cómics o Casa del Libro a unos 9,45 euros de media.

- Mascota IMC Toys Club Petz Popo Max. Con las Navidades a la vuelta de la esquina y con grandes ofertas en juguetes ya disponibles, en muchas ocasiones no merece la pena esperar mucho más para preparar los posibles regalos de Reyes o Nochebuena, pues la tendencia siempre es al alza a medida que pasan los días. Este divertido perrito de IMC Toys es una buena muestra de ello, pues se encuentra ahora mismo a su precio mínimo histórico y probablemente suba en las próximas semanas. Se trata de una mascota electrónica, dotada de una correa que hace las veces de mando para dirigir al perro. Recomendado para niños a partir de 3 años. Tanto en Fnac como en Toys R Us supera los 60 euros. 50% de descuento. Ahorra 30 euros.

- Hoverboard eléctrico SmartGyro X1s. Los hoverboards y patinetes eléctricos en general son uno de los regalos estrella de las Navidades de los últimos años. SmartGyro es una de las marcas más conocidas del mercado en este sector, y en estos momentos cuenta con una interesante oferta en su modelo X1s. Este hoverboard alcanza una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora y ofrece una autonomía de hasta 10 kilómetros, permitiendo realizar giros de hasta 360º y admitiendo una carga máxima de 120 kilos. Está disponible en 5 colores diferentes. Si tienes cuenta Amazon Prime Student disfrutarás de un 20% de descuento adicional. Este mismo modelo cuesta 149 euros en Worten, 129 euros en MediaMarkt y 159 euros en DeporVillage.

- Juego de mesa de Juego de Tronos: El Trono de Hierro. Una de las series que más fans ha tenido en los últimos años tiene a su alrededor una enorme cantidad de merchandising. Si eres aficionado/a a los juegos de mesa, esta edición de EDGE licenciada por HBO te permitirá encarnar a una de las 5 grandes casas de Poniente (3 a 5 jugadores), obligándote a utilizar tu astucia y honor, e incluso las habilidades de sus personajes, para ejercer poder y control sobre el resto de las casas que participan en sobre el tablero. Es un juego relativamente rápido, con una media hora de juego por partida. Lo encontrarás en jugueterías como Zacatrus, TamTam o PlanetonGames a 49,95 euros. En Amazon está a su precio mínimo histórico y cuenta con envío gratis.

OTRAS OFERTAS

- Taladro percutor BLACK+DECKER BEH710K-QS. El taladro es una de las herramientas indispensables en el hogar, pues tarde o temprano toca colgar algún cuadro o espejo, el televisor o bien montar algún mueble. Este modelo de la alemana Black+Decker contiene todo lo necesario para que puedas utilizarlo tan pronto como lo recibas, así como para mantenerlo a buen recaudo después de su uso. Y es que además de un maletín para guardarlo y transportarlo, incluye 4 brocas de 6 y 8 milímetros. Tiene una potencia de 710 vatios, gira hasta 2.800 revoluciones por minuto y además tiene función percutora hasta 47.600 impactos por minuto. En tiendas especializadas su precio ronda los 50 euros, como es el caso de Leroy Merlin, ManoMano o Jardinitis.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de noviembre de 2019.

