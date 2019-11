El chamán de Marta Luisa de Noruega asegura que en su otra vida vivieron un amor en el Antiguo Egipto

"Cuando estamos juntos y la miro, a veces veo otro rostro. (...) Y ella también lo ve en mí. Tengo recuerdos de nosotros en Egipto en los que ella era mi reina y yo, un faraón". Shaman Durek, que mantiene una relación con la princesa Marta Luisa de Noruega que se hizo pública el pasado mes de mayo, asegura que ambos ya se conocían desde antes de su primer encuentro. En una entrevista con la revista People, el chamán cuenta que cuando les presentó un amigo en común, conectaron inmediatamente: "Ella entró y dijo: 'Me acuerdo de ti, sé quién eres". Unas primeras palabras que no sorprendieron al chamán: "Yo estaba como: 'Sí, nos conocimos hace mucho tiempo'. Fue lo que salió de mi boca".

Sin embargo, han recibido multitud de críticas desde que anunciaron su noviazgo. "No estoy aquí para decirles [a los escépticos] que se equivocan. (...) Cuando la gente dice cosas así, como 'eso no es real', para mí solo están reduciendo su conocimiento y su capacidad para ser conscientes de lo que es posible. Solo están viendo una parte", dice el chamán, que defiende firmemente el amor que se profesan ambos: "Me veo a mí mismo en ella y ella se ve en mí: la amabilidad, el amor, la alegría, la estupidez...".

A pesar de que su amor supuestamente se remonta a varios siglos atrás, como afirma él, su relación es de lo más común. "Ella es una princesa y creció en una familia real, pero ella es normal. Abraza a las personas como yo lo hago, juega a videojuegos conmigo y hacemos cosas divertidas. Si salto en la calle, ella salta conmigo. Si doy volteretas, ella también quiere hacer volteretas. ¿Qué tipo de princesa hace eso?", detalla incidiendo en que la profundidad de su amor "puede con todo". Tanto es así que el pasado agosto la propia Marta Luisa renunció a utilizar su título de princesa de Noruega, especialmente en las conferencias que imparte junto a su pareja, llamadas La princesa y el chamán. “Últimamente ha habido muchas discusiones sobre mi uso del título en un contexto comercial. El hecho de que lo usara en el título de mi gira fue un error y lo siento. [...] Hemos llegado a la conclusión de que utilizaré el título de princesa cuando represente a la casa real, pero de ahora en adelante no lo usaré en un contexto comercial. Es decir, en todos los contextos comerciales solo seré Marta Luisa", escribió la hija del rey Harald en un comunicado.

Shaman Durek también habla de su libro de autoayuda Spirit Hacking (Hackeando el espíritu, en inglés), con el que busca enseñar a las personas "a ser más independientes en su propia evolución, cómo pueden afrontar sus relaciones y la manera de lidiar con los problemas que surgen". "Todo lo que estoy haciendo es meter una serie de herramientas en un recipiente y decir: '¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?", explica sobre una publicación que ha causado cierta polémica. En Noruega, país de donde procede su pareja, el libro ha sido vetado por asegurar que la ausencia de felicidad propicia la aparición del cáncer.

La editorial Cappelen, que iba a publicar el texto en Noruega, decidió el pasado mes de octubre posponer el lanzamiento. "El texto debe ser objeto de una lectura más amplia y de una revisión crítica", escribió la compañía en un comunicado. Algo que no sentó nada bien al chamán: "He viajado a tantos países que pensé que Noruega estaba más desarrollada que todo esto. Hay un grupo de personas que tiene miedo de escuchar opiniones a las que no están acostumbradas. Es muy triste que la gente haya revisado el libro y haya optado por centrarse en un solo capítulo en el que hablo sobre el cáncer en lugar de verlo en su totalidad. La censura es tan medieval... He aprendido a no perder el tiempo con personas que han decidido de antemano que tienen razón".

Incluso Haakon de Noruega, el príncipe heredero y hermano de Marta Luisa, también habló del asunto. "Si se publica o no, depende del editor. Y está claro que ha hecho sus análisis y sus evaluaciones. Mi punto de partida es que tenemos un enfoque bastante diferente de lo que se plantea, más centrado en la investigación y el sistema de salud noruego", señaló en aquel momento.