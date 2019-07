La princesa de Noruega y su chamán, de vacaciones con Gwyneth Paltrow

Marta Luisa de Noruega hizo temblar los cimientos de la tradicional monarquía europea a la que ella pertenece como hija de los reyes cuando el pasado mayo proclamó a través de las redes sociales su amor por Shaman Durek, cuyo nombre real es Derek Verrett, un chamán de 44 años. El pasado lunes, la princesa de 47 años volvió a revolucionar las redes al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram en la que halaga a la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, con la que comparte una relación de amistad gracias a su novio, guía espiritual de Paltrow.

“Conocer gente maravillosa que te hace crecer es simplemente un regalo de la vida, ¿no crees?… Tu sabiduría, fortaleza, visión clara y afectuosa personalidad junto a tu gran sentido del humor son inspiradores. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos…”, escribió en el pie de foto de las imágenes compartidas. En las instantáneas se puede ver a la pareja disfrutando de una tarde en la piscina de la residencia en los Hamptons de la actriz. "Conocer a @gwynethpaltrow fue un regalo", afirmó la primogénita de los reyes noruegos.

Paltrow, de 46 años, respondió a las amables palabras con tres emojis de corazón. Mientras, Durek respondió: “Te amo, soy tan feliz de que mis amores se hayan encontrado finalmente". En una publicación de Facebook que escribió el año pasado, Durek se refirió a Paltrow como "una verdadera visionaria", explicando que su "desenganche consciente" del rockero Chris Martin, de Coldplay, llevó a la creación de Goop, el imperio online de la actriz a través del que difunde su estilo de vida apto para muy pocos bolsillos. "Ella realmente cree que puede marcar la diferencia en la vida de las personas y no dejará de educar al mundo", resaltó.

Marta Luisa de Noruega es la única hija de los monarcas europeos, el rey Harald V y la reina Sonja. Durante sus vacaciones con la actriz también publicó otra foto que incluía a su novio, Shaman Durek. "Ha cambiado mi vida, como lo hace con muchos ”, resaltó en un post anterior.

Shaman Durek sostiene haber regresado de entre los muertos. Afirma que supo por primera vez que era chamán cuando solo tenía dos años pero que no comenzó a entrenarse hasta los once. Se considera un "sanador de sexta generación". Hijo de una noruega-india y de africano-haitiano, nació en Sacramento (EE UU) y creció allí antes de mudarse a Nueva York en la década de 1990. Asegura haber estado "muerto". "Cuando desperté de un mes de coma, me dijeron que nunca volvería a caminar y que no tenía mucho más de un mes de vida. Siete especialistas diferentes me dijeron que no había esperanza. Pero recibí visitas de seres poderosos que me entregaron mensajes sobre cómo tenía que poner mi mente para sobrevivir a esto", ha explicado en sus charlas.

Ahora vive en Los Ángeles donde tiene muchos seguidores, entre ellos, muchos famosos, de ahí que se le conozca como "el chamán de las estrellas". A parte de Gwyneth Paltrow, también le siguen Nina Dobrev y Rosario Dawson entre otros. Además de dar charlas por el mundo, vende libros, imparte sesiones de meditación y tiene una potente página web en la que ofrece otros productos.