Haakon de Noruega plantea la renuncia de su hermana por su relación con un chamán

Haakon de Noruega, el príncipe heredero del país, ha sido el primer miembro de la familia real en pronunciarse sobre la relación que su hermana, la princesa Marta Luisa, mantiene con el chamán Shaman Durek. Lo ha hecho para NRK, la corporación de radiodifusión pública de Noruega, durante la inauguración de una exposición de restos de iglesias medievales en la ciudad de Trondheim. "Estamos al tanto de lo que se está diciendo y escribiendo. Lo que queremos es hablar con mi hermana, principalmente sobre la posible renuncia a su título y sobre el trabajo que está desarrollando en la actualidad", comentó el hijo del rey Harald.

Tras las críticas que su relación con el chamán han despertado y la petición de que renuncie a sus derechos, Marta Luisa de Noruega descartó a principio de semana que vaya a renunciar a su título de princesa. "No es algo que considere. Soy parte de esta familia y lo seré siempre", dijo Marta Luisa en una entrevista en el programa Buenos días, Noruega, en la que estuvo acompañada por su novio, en su primera comparecencia conjunta ante los medios. "He pasado por esto muchas veces antes. No es peor ahora, quizás más intenso, porque ha sido en pocos días", dijo Marta Luisa..

El príncipe heredero también se refirió a las críticas que en los últimos días ha recibido Marta Luisa y, sobre todo, al enfado que mostró tras considerar que un canal sueco había modificado una entrevista concedida por Durek y por ella. "La Familia Real tiene una muy buena relación de colaboración con los medios de comunicación. La prensa realiza un trabajo importante en la sociedad noruega", comentó el futuro monarca.

ampliar foto Martha Luisa de Noruega y Durek Verrett, el 20 de mayo. CARINA JOHANSEN AFP

La primogénita de los reyes Harald y Sonia se defendió también de quienes insinúan que se aprovecha de su condición de princesa para promocionar su gira y recordó que no recibe asignación del Estado. "Soy una princesa y he nacido en esta familia. He elegido este estilo de vida y es mi forma de ganar dinero. Otros que hacen cosas similares también ganan dinero por ello", afirmó.

Marta Luisa no quiso revelar qué opinan sus padres de la relación con Verret, al que presentó en palacio. "Son encantadores, increíbles. Fue la experiencia más bonita de mi vida", dijo Verret.

Por su parte, la primera ministra del país, Erna Solberg, asegura que corresponde a la familia real analizar la posible renuncia de los derechos por parte de Marta Luisa. "Es la casa real la que tiene que valorar esto. Nosotros no tenemos que decirle nada al rey. No tengo ninguna opinión particular sobre ello. La princesa debe elegir tanto el trabajo que quiere como todas las cosas a las que se quiere dedicar. Es una princesa, así que el título es parte de su herencia", fue su respuesta.

Durek sostiene haber regresado de entre los muertos. Afirma que supo por primera vez que era chamán cuando solo tenía dos años pero que no comenzó a entrenarse hasta los 11. Se considera un "sanador de sexta generación". Hijo de una noruega-india y de africano-haitiano, nació en Sacramento (EE UU) y creció allí antes de mudarse a Nueva York en la década de 1990. Asegura haber estado "muerto". "Cuando desperté de un mes de coma, me dijeron que nunca volvería a caminar y que no tenía mucho más de un mes de vida. Siete especialistas diferentes me dijeron que no había esperanza. Pero recibí visitas de seres poderosos que me entregaron mensajes sobre cómo tenía que poner mi mente para sobrevivir a esto", ha explicado en sus charlas.

Eso sí, negó haber dicho, como han reproducido medios noruegos, que puede curar la leucemia u otras enfermedades y dijo ser un firme creyente en la ciencia, aunque aclaró que su papel es ejercer de intermediario entre el mundo físico y el espiritual. Sobre sus apuestas afirmaciones de ser capaz de revertir la edad, el guía espiritual de famosos como la actriz Gwyneth Paltrow dijo que la meditación y comer sano ralentizan el envejecimiento. Ahora con la princesa ha iniciado una gira de conferencias por Noruega y Dinamarca.