El chamán declara su amor por la princesa Marta Luisa: “Aquí estoy con mi diosa”

Pese a las críticas recibidas y a la desconfianza mostrada por su hermano el príncipe heredero Haakon, Marta Luisa de Noruega y su nueva pareja el chamán Schaman Durek prosiguen haciendo gala de su amor y pronunciando conferencias por Dinamarca, Noruega y Londres. En una de ellas, el chamán ha aprovechado para declarar sus sentimientos. “Aquí estoy con mi diosa, la princesa Marta Luisa”. “Puedo imaginarme la vida con Durek”, ha confesado la princesa al periódico noruego Dagbladet, al que habló del amor de Durek, o de su alma gemela como ella le llama, y de su papel de princesa.

“He tenido dificultades para descubrir quién soy yo y quién es la princesa. Ha sido un largo viaje llegar a poder ser yo misma y aceptar lo que soy”, dice la princesa. “La gente viene a mí, declara Durek al mismo rotativo, y me dice: ‘Gracias por ser así, unos valientes”., añade él. Tampoco la princesa Marta Luisa ha querido desaprovechar la oportunidad de reflexionar sobre estos días: “He recibido y dado muchos abrazos la semana pasada. Por supuesto, es una manera maravillosa de hacer crecer la energía positiva. También es un buen ejercicio para dar y recibir, que dura más de 20 segundos y además es bueno para la salud. Entonces, ¿a quién quieres abrazar hoy?”, preguntaba.

Marta Luisa de Noruega ha descartado que vaya a renunciar a su título de princesa tras las críticas recibidas al hacerse público su noviazgo con un chamán estadounidense, con el que además realiza una polémica gira de conferencias. "No es algo que considere. Soy parte de esta familia y lo seré siempre",

El diario Fædrelandsvennen, uno de los principales periódicos regionales del país, ha pedido en un editorial su renuncia al título, una postura que la princesa entiende, al igual que el resto de críticas, que dice ya no le afectan. "He pasado por esto muchas veces antes. No es peor ahora, quizás más intenso, porque ha sido en pocos días", dijo Marta Luisa.

La primogénita de los reyes Harald y Sonia se defendió también de quienes insinúan que se aprovecha de su condición de princesa para promocionar su gira y recordó que no recibe asignación del Estado. "Soy una princesa y he nacido en esta familia. He elegido este estilo de vida y es mi forma de ganar dinero. Otros que hacen cosas similares también ganan dinero por ello", afirmó. Sin embargo, su hermano no opina igual.

El príncipe heredero del país, ha sido el primer miembro de la familia real en pronunciarse sobre la relación que su hermana, la princesa Marta Luisa, mantiene con el chamán Shaman Durek. Lo ha hecho para NRK, la corporación de radiodifusión pública de Noruega, durante la inauguración de una exposición de restos de iglesias medievales en la ciudad de Trondheim. "Estamos al tanto de lo que se está diciendo y escribiendo. Lo que queremos es hablar con mi hermana, principalmente sobre la posible renuncia a su título y sobre el trabajo que está desarrollando en la actualidad", comentó el hijo del rey Harald

El príncipe heredero también se refirió a las críticas que en los últimos días ha recibido Marta Luisa y, sobre todo, al enfado que mostró tras considerar que un canal sueco había modificado una entrevista concedida por Durek y por ella. "La Familia Real tiene una muy buena relación de colaboración con los medios de comunicación. La prensa realiza un trabajo importante en la sociedad noruega", comentó el futuro monarca.