Marta Luisa de Noruega no usará su título de princesa por su relación con un chamán

Marta Luisa de Noruega ha acordado dejar de usar el título de princesa en sus actividades comerciales, según ha anunciado el miércoles la casa real de Noruega. La princesa Marta ha estado de gira con su novio estadounidense, Shaman Durek (también conocido como Derek Verrett), un "guía espiritual y sanador talentoso" para las estrellas que cuenta a Gwyneth Paltrow entre sus clientes famosos. Su gira de conferencias se llamó La princesa y el chamán. “Últimamente ha habido muchas discusiones sobre mi uso del título en un contexto comercial. El hecho de que lo usara en el título de mi gira fue un error y lo siento. Las críticas son algo que me he tomado en serio y, en colaboración con mi familia, hemos decidido que es mejor que hagamos algunos cambios", ha escrito la hija del rey Harald en un comunicado.

Y añade: “Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que utilizaré el título de princesa cuando represente a la casa real, pero de ahora en adelante no lo usaré en un contexto comercial. Es decir, en todos los contextos comerciales solo seré Marta Luisa".

"Considero que esta es una buena solución, donde hay una clara distinción entre mis actividades comerciales y mi papel como representante de la casa real. Así creo un espacio para una mayor libertad en mis actividades comerciales", concluye.

Marta Luisa de Noruega desveló el pasado mes de mayo en Instagram su relación con Shaman Durek, a quien dedicó una declaración en esta red social, acompañada de una fotografía de ambos. "Cuando encuentras a tu alma gemela, lo sabes. Y yo he tenido la suerte de haber conocido la mía... Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional existe en este planeta... Me siento feliz y bendecida porque es mi novio", dijo en el texto la hija del rey Harald. Separada desde hace tres años del escritor Ari Behn y madre de tres hijos, —Maud Angelica (16 años), Leah Isadora (12) y Emma Tallulah (11)—, la princesa ha oficializado su relación con este guía espiritual con el que comparte trabajo. Y advierte: "No elijo a mi hombre para satisfacer a ninguno de ustedes". El nuevo yerno del rey de Noruega se define en sus redes sociales como "innovador evolutivo, líder del empoderamiento femenino y activista de los derechos humanos". Según cuenta en su biografía, Shaman Durek sufrió un problema de salud con 30 años que le hizo estar clínicamente muerto. Tras superarlo, comenzó su carrera espiritual.

A finales de mayo, Haakon de Noruega, el príncipe heredero del país, se pronunció sobre la relación que su hermana, la princesa Marta Luisa, mantiene con el chamán Shaman Durek. "Estamos al tanto de lo que se está diciendo y escribiendo. Lo que queremos es hablar con mi hermana, principalmente sobre la posible renuncia a su título y sobre el trabajo que está desarrollando en la actualidad", comentó el hijo del rey Harald.

Inicialmente Marta Luisa de Noruega descartó renunciar a su título de princesa. "No es algo que considere. Soy parte de esta familia y lo seré siempre", dijo Marta Luisa en una entrevista en el programa Buenos días, Noruega, en la que estuvo acompañada por su novio, en su primera comparecencia conjunta ante los medios. "He pasado por esto muchas veces antes. No es peor ahora, quizás más intenso, porque ha sido en pocos días", señaló.