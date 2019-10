El chamán de la princesa, el cáncer y la familia real noruega

El chamán Shaman Durek, pareja de la princesa Marta Luisa de Noruega, se ha encontrado con dos vetos en el país de su novia. Todo ello por la publicación de su último libro de autoayuda Spirit Hacking. En él, Durek habla de que la ausencia de felicidad propicia la aparición del cáncer. Tal ha sido la polémica suscitada que la editoria Cappelen, que iba a publicar el el texto en Noruega ha decidido no hacerlo. "El texto debe ser objeto de una lectura más amplia y de una revisión crítica", ha dicho en un comunicado. Haakon, el príncipe heredero, también ha hablado del asunto: "Si se publica o no depende del editor. Y está claro que ha hecho sus análisis y sus evaluaciones. Mi punto de partida es que tenemos un enfoque bastante diferente a lo que se plantea, más centrado en la investigación y el sistema de salud noruego", ha señalado.

El chamán se ha tomado muy mal el veto que ha recibido en Noruega. En su opinión, el editor "eligió el miedo antes que el amor" y eso es "lamentable". Y añadió: "He viajado a tantos países que pensé que Noruega estaba más desarrollada que todo esto. Hay un grupo de personas que tiene miedo de escuchar opiniones a las que no están acostumbradas. Es muy triste que la gente haya revisado el libro y haya optado por centrarse en un solo capítulo en el que hablo sobre el cáncer en lugar de verlo en su totalidad. La censura es tan medieval... He aprendido a no perder el tiempo con personas que han decidido de antemano que tienen razón". Para concluir acusó a los medios noruegos de ser unos "matones". "No podemos negar todos los años que he ayudado a personas con cáncer, lo que he visto y experimentado, no todo en el cuerpo se trata de genética", añadió.

Durek empezó su entrenamiento con 12 años y ha estudiado en Turquía, Israel y Belice. Asegura que a los 27 años, después de sufrir un fallo renal, murió y volvió a la vida. "Me fui al otro lado. Me enseñaron qué somos, de dónde venimos, cómo funciona todo esto y cómo complicamos todo". Hoy día, a través de sus poderes, aconseja y guía a gente de todo tipo. "He tenido a actores y actrices a mi lado, a millonarios, billonarios... Un tipo llegó a decirme que me quería comprar un ático en Park Avenue [Nueva York]. Gracias, pero no". Hoy día, autodeclarado como "líder del empoderamiento femenino", realiza charlas por todo el mundo, pero para verle hay que asumir los más de 125 euros del coste de la entrada. "Hubo un época en la que la gente decía que Einstein estaba loco. Los visionarios del mañana no son apreciados por las gentes del hoy", defiende.

El pasado mes de mayo Haakon ya habló del novio de su hermana. Lo hizo para NRK, la corporación de radiodifusión pública de Noruega, durante la inauguración de una exposición de restos de iglesias medievales en la ciudad de Trondheim. "Estamos al tanto de lo que se está diciendo y escribiendo. Lo que queremos es hablar con mi hermana, principalmente sobre la posible renuncia a su título y sobre el trabajo que está desarrollando en la actualidad", comentó el hijo del rey Harald.

Esta declaración del príncipe heredero tuvo una rápida contestación de Marta Luisa. La princesa aseguró que ha descartado que vaya a renunciar a su título de princesa tras las críticas recibidas al hacerse público su noviazgo con el chamán. "No es algo que considere. Soy parte de esta familia y lo seré siempre", dijo Marta Luisa en una entrevista en el programa Buenos días, Noruega, en la que estuvo acompañada por su novio, Durek Verret, en la que fue su primera comparecencia conjunta ante los medios. Pero la presión fue tal que en agosto decidió no usar su título de princesa en actos protagonizados junto al chamán, como las conferencias que imparten.

La pareja lleva meses inmersa en una gira de conferencias por todo el mundo, también ha estado en España, concretamente en Marbella donde asistió a la gala que todos los años organiza Antonio Banderas en agosto.