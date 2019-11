Los mejores descuentos para hacer deporte antes de los atracones de Navidad

Se acerca la navidad y muchos sabemos lo que eso significa. Llegan las comidas con los compañeros de empresa, con amigos y con la familia y junto con ellas, los excesos y los inevitables kilos de más. Ángel Gil, un catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la universidad de Granada, calculó que los españoles engordaban de media entre uno y tres kilos en la época navideña. Aunque existen algunos trucos con los que evitar la comida menos saludable en estas reuniones, la única opción para mantenerse en forma es seguir practicando deporte de forma habitual.

Hay quienes comenzaron la operación bikini de 2020 el último día de este verano, tras comprobar que la transición de las bermudas al pantalón largo no iba a ser tan fácil como parecía. Sin embargo, la llegada del frío hace que practicar deporte de forma diaria se vuelva más complicado, pero eso no debería ser una excusa para no seguir con la rutina del gimnasio, ciclismo, natación, pádel o cualquier otra actividad física. En EL PAÍS Escaparate hemos encontrado una serie de descuentos con los que el frío y la lluvia nunca más volverán a ser una excusa para no moverse del sofá.

Para los que prefieren el calor del gimnasio

Hay dos tipos de perfiles a la hora de hacer deporte. Los primeros prefieren salir a la calle para entrenar y hay a quienes les gusta entrenar entre cuatro paredes, sin depender de los cambios de temperatura. Hay gimnasios para todos los gustos: especialistas en clases de boxeo, de escalada, con camas elásticas, con máquinas de musculación, con saunas e, incluso, con piscinas cubiertas y de verano. La ropa y accesorios que cada persona utilice en estas instalaciones depende en gran medida de la actividad que se practique, pero aquí encontrarás algunos descuentos con los que será un poco más barato.

adidas

No importa el deporte que vayas a practicar, en esta página podrás encontrar ropa y equipamiento para practicar natación, tenis, golf, fútbol o baloncesto entre otros muchos. Durante estos días cualquier producto que se compre en su plataforma online contará con un descuento del 25%, sin importar si es de nueva temporada o si está en la sección de outlet. Es una de las pocas veces que el código se puede utilizar para la compra de todos los productos, así que es buen momento para aprovechar la oportunidad.

Cupón descuento de adidas para conseguir un 25% en catálogo y outlet

Reebok

Esta es otra de las plataformas en las que se puede encontrar equipamiento para practicar una amplia variedad de deportes, aunque también tiene ropa y calzado que se pueden llevar durante el día para ir a la oficina, a clase o para salir a dar una vuelta. Este código promocional que te proponemos hará que tus compras en esta tienda sean un poco más baratas, concretamente un 25% más económicas en la sección de outlet y un 20% en cualquier otro producto de la nueva colección.

Cupón Reebok para conseguir un 25% en producto 'outlet' y un 20% en el resto

ICTIVA

¿Alguna vez te ha dado pereza salir de casa para ir al gimnasio porque hacía frío o estaba lloviendo? Esta plataforma nos propone una solución: entrenar desde casa con un plan adaptado a las necesidades de cada usuario y un sistema de seguimiento con el que seguir el progreso. También nos proporciona recetas y consejos con los que mejorar la salud. Actualmente existen tres planes y modalidades de pago, una trimestral, otra semestral y la anual; da igual cual de ellas escojas porque esta promoción hará que cualquier de ellas sea un 30% más económica.

Cupón descuento de ICTIVA para conseguir en exclusiva una rebaja del 30%

Para los que se mueven por la carretera y la montaña con sus bicis

El ciclismo es un deporte sacrificado. En verano se pasan muchas horas al sol pedaleando para alcanzar el final de una etapa y en invierno se ha de luchar contra la lluvia, el frío, la niebla y, a menudo, la nieve. Salir estos meses a rodar un poco no es tan complicado si se cuenta con la vestimenta y la equipación adecuada. En estas dos tiendas online podrás encontrar todo lo necesario para no tener que guardar durante unos meses la bicicleta en el sótano.

Chain Reaction Cycles

En esta tienda online se pueden encontrar todos los componentes necesarios para poner una bicicleta a punto, desde ruedas hasta guardabarros o sistemas de iluminación. La variedad de productos que tienen en su página hace que sea prácticamente imposible no encontrar la pieza que necesitas. Se puede utilizar el código que encontrarás a continuación en cualquier compra que se realice a través de esa plataforma para conseguir un descuento de hasta el 55% en algunos artículos. Además, ya han comenzado su campaña de Black Friday, con ofertas que duran 24 horas y que tienen una rebaja adicional del 15%.

Cupón descuento de Chain Reaction Cycles de hasta el 55%

Siroko

Esta marca se dio a conocer con sus gafas y equipamiento para ciclistas. Los diseños de sus gafas y maillots se salen un poco de los colores habituales para llevar un poco más de color a la carretera. Sus tejidos se adaptan al cuerpo y son cómodos para combinar con una prenda más abrigada como puede ser una camiseta térmica o un softshell. Los pedidos que se hagan esta semana en su página web pueden contar con un descuento de cinco euros si antes de pagar nos registramos en su newsletter.

Vale de 5€ en Siroko por registrarse en su newsletter

Para uno de los deportes de raqueta más populares: el pádel

El pádel fue un deporte desconocido en este país hasta que en las urbanizaciones de nueva construcción comenzaron a tener pistas comunitarias para los vecinos. Desde entonces, ha incrementado poco a poco el número de personas que con regularidad echan unos dobles en estas pistas y que incluso se apuntan a competiciones locales o nacionales. Lo bueno es que para practicarlo solo se necesitan una raqueta y unas zapatillas que tengan adherencia en suelos de hierba sintética. En estos dos e-commerces podrás encontrar todo esto y la mejor ropa con la que mejorar los golpes y ganar al rival.

Padel Nuestro

En esta tienda se pueden encontrar raquetas, paleteros, pelotas, ropa y cualquier accesorio adicional necesario para jugar al pádel. Si aún no sabes por dónde empezar o prefieres la comodidad de que te lo den todo hecho, también disponen de productos de las mejores marcas para que solo tengamos que preocuparnos por ganar el partido. Esta plataforma celebró estos días el 11.11 con alguna rebaja entre sus artículos, pero si no tuviste tiempo de aprovecharlo, aún puedes ahorrar un 7% gracias a este código.

Cupón descuento Padel Nuestro para obtener un 7% de descuento

