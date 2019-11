1

Ellas también: las migraciones también son femeninas

Una barcaza navega a la deriva en el mar Mediterráneo. Hay más de 140 personas hacinadas. Se oyen voces femeninas, pero solo se ven hombres. Preguntamos por ellas. Ellos no contestan. Gritamos: ¿dónde están? Siguen sin responder. Hasta que empiezan a apartarse y vemos, debajo de ellos, 60 mujeres sentadas con la cabeza gacha. Algunas viajan con niños, otras están embarazadas. Viajan aplastadas y en el peor lugar de la barcaza: al lado del motor. Si no hubiéramos preguntado, no las habríamos visto hasta el final. Ellas son quienes más sufren, quienes más luchan, pero a menudo sus historias son invisibles. Fátima, mujer somalí de 15 años a bordo de la embarcación de rescate de Médicos Sin Fronteras, Dignity I. Había huido de Somalia siete meses antes. No avisó a nadie. No sabía muy bien quién, le había pagado el viaje a ella y a algunas de sus compañeras que la acompañaban, también menores. En Europa, contaba, que trabajara para pagar su deuda e intentaría sacar de Somalia a su madre y a sus hermanas menores. Mediterráneo Central, Julio 2015.