12

Brígida Simaniz (a la derecha, no aparece en la foto) mira a su hijo Nicolás, de siete años, mientras la doctora Laura Lagrutta, neumóloga especialista en tuberculosis pediátrica, lo reconoce en el Instituto Doctor Raúl Vaccarezza de Buenos Aires, Argentina, el 26 de marzo de 2019. Simaniz acabó su tratamiento contra la tuberculosis en mayo de este año. Actualmente trabaja en un taller textil, donde gana 70 pesos (1,19 dólares) a la hora, y vive con sus dos hijos en el barrio chabolista de Bajo Flores. Los tres comparten la misma cama. Simaniz tenía miedo de contagiar la enfermedad a sus hijos. "Cuando me dieron el diagnóstico me asusté mucho porque no sabía que existía la enfermedad. Siempre seguí el tratamiento tal como me dijeron los médicos porque tenía miedo de contagiar a mis hijos. Aunque hiciese frío, por la noche abría las ventanas de la habitación para que circulase el aire".