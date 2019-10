‘Adultitos:’ ¿cómo llamar a los que se niegan a madurar pero agradecen no ser ya adolescentes?

Cumplo 37 años y debo intensificar mi lucha para no parecer un adulto. ¿Qué es un adulto? ¿Conoce usted a alguno? El término siempre me sonó a derrota. Sospecho que algunos excompañeros de clase se han convertido en uno: observo en redes sociales que se han casado y han tenido hijos y salen a cenar con otros adultos que también tienen anillos y bebés. Es posible que ellos sí sepan qué es el TAE de una hipoteca, que hayan malgastado mañanas esperando a que su coche pase la ITV y que lamenten que en las reuniones de la AMPA ya no se ofrezca vino.

Me da paz rodearme de gente inmadura, disfrutona y pusilánime, a veces casi clandestina, que en vez de tener ideas tiene fobias, que en vez de enfrentarse a la realidad la adultera a su gusto

Siempre he visto la vida adulta como un baile de siglas que ya no ofrece tiempo para llamar a las cosas por su nombre. No es que encuentre orgullo en evitarla, pero me da paz rodearme de gente inmadura, disfrutona y pusilánime, a veces casi clandestina, que en vez de tener ideas tiene fobias, que en vez de enfrentarse a la realidad la adultera a su gusto. Por otra parte, hay factores que indican que irremediablemente me hago mayor, por mucho que intente ir al gimnasio para hacer creer a mi cuerpo que sigue teniendo 20 años y por mucha finasterida que tome para que no se me caiga el pelo (intentar sortear la madurez cuando eres calvo es mucho más duro): odio los sitios ruidosos, soy cada día más antisocial y tolero cada vez menos las resacas.

Igual que alguien (gracias desde aquí) creó el término niñor para definir a esos críos que nacen con rostro mohíno y pesaroso, deberían inventar otro para los que nos negamos a madurar pero suspiramos aliviados cada mañana por no ser ya adolescentes.

