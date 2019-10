Enrique de Inglaterra admite la crisis con su hermano: “Apenas nos vemos”

Los duques de Sussex han concedido una entrevista para hablar de la presión que sufren. Lo han hecho durante su viaje a África. Allí han participado en el documental Harry y Meghan: Un viaje africano, emitido por a cadena ITV. En él, Meghan Markle ha hablado de las dificultades para tratar de hacer frente al escrutinio público que sufre. Ha admitido sentirse "vulnerable" durante su embarazo y confiesa que sus amigos británicos le dijeron que no se casara con el nieto de Isabel II. Pero quizá, las declaraciones más sorprendentes son las de Enrique de Inglaterra, que admite la ruptura con su hermano Guillermo y desvela que "están en caminos diferentes" y que" apenas" se ven.

La muerte de Diana de Gales unió mucho a los dos hermanos, siempre inseparables y criados por una madre que intentó preservarles de las intrigas palaciegas. Ahora Guillermo de Inglaterra, segundo en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, y Enrique, sexto en la lista, atraviesan una crisis que tiene que ver con sus diferentes funciones dentro de la corona, como con su distinta manera de trabajar y ver la vida. Enrique ha hecho ahora oficial, con estas declaraciones, algo que desde hace un año se hablaba en los medios de comunicación británicos.

Meghan Markle, por su parte, reveló en una explosiva entrevista cómo ella y el príncipe Enrique tratan de "'sobrevivir" a la intensa atención de los medios y al escrutinio que sufre que en su opinión es "injusto". La duquesa de Sussex ha contado lo que califica como "insoportable presión" al ser el centro de atención y asegura que no tenía "idea" de las luchas a las que se enfrentaría como miembro de la familia real. "Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que sería justo y esa es la parte que es realmente difícil de entender". Y añadió: "Cuando la gente dice cosas que son falsas y se les dices que no son ciertas, pero se les permite decirlas, es muy duro". En otro momento de la entrevista se le pregunta a la duquesa ¿cómo está? y se echa a llorar. "Gracias por preguntar, porque no mucha gente me ha preguntado si estoy bien. También pasan cosas que no siempre se ven".

Meghan Markle, duquesa de Sussex. GTRES

En la entrevista para ITV, reveló que sus amigos le advirtieron que no se casara con Enrique porque los medios de comunicación "destruirían su vida". Y, además, admitió que desde la boda y durante su embarazo se sintió "vulnerable". En esa época algunos de sus amigos, entre ellos George Clooney, salieron en su defensa y alertaron de la presión que vivía durante su embarazo.

El príncipe Enrique, quien advirtió de que su esposa se ha enfrentado a una "propaganda implacable", también contó durante el programa la presión que siente al tratar de "proteger" a su familia de la atención no deseada de los medios, a la vez que asegura que no quiere una "repetición del pasado". Enrique se refiere a la atención mediática que sufrió su madre hasta el día de su muerte. "Ahora cada vez que veo un flash pienso en mi madre", dice.

Las declaraciones de los duques de Sussex se producen tras meses de polémicas en los medios de comunicación británicos que han criticado la privacidad que impusieron en el bautizo de su hijo Archie, el uso de aviones privados y la actitud de Meghan en Wimbledon cuando prohibió a los espectadores que la rodeaban en la tribuna hacerla fotos.

Además, hace solo dos semanas, el nieto de Isabel II anunció que había tomado la decisión de demandar también a The Sun y Daily Mirror, por acceder supuestamente a mensajes telefónicos privados. Un portavoz oficial indicó que se ha presentado ante el Tribunal Superior una demanda en nombre del príncipe Enrique, cuyos abogados alegan que esos medios de comunicación recurrieron a técnicas "ilegales" para "interceptar" mensajes contenidos en el buzón de voz de teléfonos móviles. La noticia llegó días después de que el príncipe Enrique decidiera emprender acciones legales contra la prensa sensacionalista acusándola de la persecución que sufre su esposa, Meghan Markle. Hace solo dos días, los duques de Sussex se querellaron contra The Mail on Sunday por la publicación de una carta privada que envió a Markle su padre.

La pareja ha anunciado su deseo de tomarse un respiro. Entre sus planes están tomarse se semanas de descanso para disfrutar en familia. En este tiempo viajarán a EE UU donde planean pasar el Día de Acción de Acción de Gracias con la madre de Markle, Dorian Ragland.