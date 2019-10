Meghan Markle se querella contra la prensa sensacionalista

Meghan Markle ha decidido emprender acciones legales contra la prensa sensacionalista. La duquesa de Sussex ha denunciado la persecución que sufre por parte de algunos tabloides británicos y se ha querellado contra el The Mail on Sunday por la publicación de una carta privada. Su esposo, Enrique de Inglaterra, ha declarado que teme que la historia se repita y Markle viva la misma exposición mediática que sufrió su madre, Diana de Gales. "He visto lo que sucede cuando un ser querido se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no se les trate como a seres reales", ha lamentado el príncipe inglés.

Los abogados de la duquesa han asegurado que la publicación de la carta forma parte de una "campaña de este grupo de medios para publicar información falsa e historias deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo". The Mail on Sunday ha defendido su publicación y anunciado que se defenderá "vigorosamente". El periódico niega además que la carta haya sido alterada como aseguraban los duques de Sussex. Enrique ha asegurado que se omitieron "estratégicamente" algunos párrafos y palabras.

En el comunicado publicado por los duques se puede leer que consideran la publicación de la carta "parte de una campaña de este grupo de medios para publicar información falsa e historias deliberadamente despectivas sobre ella, así como sobre su esposo". Y que han decidido emprender acciones legales "ante la negativa de los periódicos asociados a resolver este problema de manera satisfactoria, hemos emitido procedimientos para corregir esta violación de la privacidad, la infracción de los derechos de autor y la agenda de medios antes mencionada".

El príncipe británico ha afirmado que esta acción legal lleva meses gestándose. Markle y su esposo se han convertido en el objetivo preferido de los tabloides. A principios del mes pasado se supo que los duques de Sussex habían contratado los servicios de una empresa de relaciones públicas experta en gestión de crisis porque su imagen se estaba resintiendo. La pareja se había convertido en el foco de las críticas por sus lujosas vacaciones.