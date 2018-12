Thomas Markle pide ayuda a Isabel II para reconciliarse con su hija Meghan

Thomas Markle sigue paseando sus penas por los platós de televisión. El padre de Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique, ha realizado una entrevista este lunes con el programa Good Morning Britain, presentado por el mediático Piers Morgan, para volver a hablar de las dificultades que atraviesa su relación con su hija.

Markle ha contado, como ya ha hecho en otras cuatro ocasiones, que todavía no ha conocido a su yerno, Enrique de Inglaterra, y que está "muy decepcionado" por la situación, una situación que según Morgan "desde fuera resulta terriblemente triste". El presentador ha hecho gala de sus artimañas y ha tratado de sacar la versión más melodramática de la historia del extécnico de cine, que ahora vive al sur de EE UU y que no ha visto a su hija desde antes de la boda. Sin embargo, no ha conseguido demasiadas novedades.

Lo que sí ha logrado Morgan es implicar en esta historia a la propia Isabel II de Inglaterra. "La reina se implicó con Diana [de Gales] y Fergie [Sarah Ferguson], que tuvieron problemas matrimoniales con sus hijos [Carlos y Andrés]", ha dicho el presentador. "Es una mujer muy humana, muy sabia. Imagino que la reina no estará al margen de esta riña y que se sentirá incómoda con ella, que querrá que acabe. Meghan pasará la Navidad con ella en Sandringham. ¿Tienes algún mensaje para la reina, hablando entre abuelos?", le ha preguntado a Thomas Markle a través de una videoconferencia.

"Apreciaría mucho todo lo que ella pudiera hacer y pienso que ella querría resolver estos problemas familiares. Todas las familias, reales o no, al fin y al cabo son iguales, y todas deberían permanecer juntas en Navidad", ha dicho, muy políticamente correcto, Markle que, además de confirmar que no ha cobrado por esta entrevista, ha contando que él pasará las fiestas navideñas en la frontera, con amigos, y dándoles caramelos y juguetes a niños desfavorecidos.

Thomas Markle, en un momento de su entrevista con 'Good Morning Britain'.

"Estoy muy decepcionado por todo esto", ha relatado el padre de Meghan sobre la situación. "No sé por qué ha ocurrido. Llevo intentando ponerme en contacto con ella semanas, cada día intento escribirle, pero no he recibido respuesta. Sigo pidiéndole que me responda y no lo ha hecho". Para él, el problema viene porque muchos tabloides han cogido sus entrevistas y sus declaraciones y las han tergiversado o, directamente, se las han inventado. Él cree que su hija lee todo lo que se publica y no confía en él. "Están leyendo todo lo que sale, los tabloides, lo que la gente dice que he dicho. Pero yo no he dicho muchas de esas cosas. Solo he dado cinco entrevistas", asegura. "¿Por qué sigue hablando? Si se callara le hablarían', me dicen. He estado callado durante seis meses y nadie me ha devuelto una llamada, ni una palabra. Estoy muy confundido".

Piers Morgan también ha aprovechado para recordar su propia historia con la esposa de Enrique de Inglaterra, que ya contó hace unas semanas. Según su versión, asegura haber mantenido una buena amistad con Meghan Markle (aunque también ha explicado que se conocieron a través de Twitter y solo se vieron una vez, antes de su compromiso, para tomar algo juntos) y también asegura que ella no ha vuelto a contestar a sus llamadas y mensajes. "Hay un cierto patrón, tristemente. ¿Es un rasgo de su carácter?", ha preguntado Morgan.

Sin embargo, su padre asegura que no, que su hija siempre ha sido una mujer fuerte y que ha querido tomar el control de las situaciones, por lo que esto no encaja con ella. Por eso tampoco se cree las recientes historias que se han conocido sobre sus problemas con Kate Middleton o con ciertos asistentes de palacio. "No me las creo. Creo que son puro cotilleo. Siempre ha sido una niña muy educada y no puede ser maleducada con nadie. Fue criada en los platós de Hollywood y aprendió a respetar a todos, al equipo, no la veo siendo una borde".

"¿Sientes que Meghan ha desaparecido entre el palacio, los asistentes, la maquinaria real y se ha creado esta barrera?", preguntan en el programa. "Sí", confiesa él. "Pero creo que debería haber un hueco para mí como padre. Voy a ser abuelo de su hijo, de sus hijos, así que todo lo que puedo decir es que estoy aquí, que ella lo sabe y que necesito que se ponga en contacto conmigo. La quiero mucho". De hecho, también habla del embarazo de su hija, del que ya contó que se había enterado por los medios. "Espero que todo vaya bien, que tengan un bebé precioso, espero poder ver una pequeña Meghan o un pequeño Enrique. Creo que será una gran madre y entonces quizá, quizá, las cosas se suavicen un poco".

El padre de la duquesa todavía sigue esperanzado con que su distanciamiento no sea definitivo. "No, espero que algo se resuelva pronto y que hablemos. Esto no puede seguir así para siempre. Algunos dicen que debería callarme, que si no me callo, que si hablo... No planeo permanecer en silencio el resto de mi vida. Quiero muchísimo a mi hija y ella tiene que saber que de verdad sería muy importante para mí que me llamara, que se pusiera en contacto conmigo de alguna manera. Que me mandara un mensaje para decir simplemente: "Oye, ¿cómo estás?".

Piers Morgan le ha pedido a Markle que le mande un mensaje a su hija. Él ha sido claro: "Te quiero mucho, eres mi hija y querría saber de ti, cualesquiera que sean nuestras diferencias y problemas. Tendríamos que funcionar como una familia. Así que por favor ponte en contacto conmigo".