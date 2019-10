Los hijos de Diana se dan una tregua en medio de su batalla familiar

Tras meses de desencuentros, de noticias de enfrentamientos y tensiones entre los hijos de Carlos y Diana de Gales, Guillermo y Enrique han firmado una tregua y vuelven a estar juntos por una buena causa. Los príncipes, acompañados de sus esposas, han participado en un anuncio de tres minutos, de Public Health England, la agencia del Departamento de Salud y Asistencia Social en el Reino Unido. En él aparecen junto a las actrices Gillian Anderson, Glenn Close y la chef Nadiya Hussain.

"Cuando se enteraron del proyecto, los cuatro estaban realmente interesados en participar", ha explicado una fuente real. "Es un proyecto realmente positivo, y los cuatro han estado involucrados y esperan que tenga un gran impacto". El palacio no ha informado cuándo y dónde se hicieron las grabaciones, pero tuvieron lugar en varios lugares. El vídeo se emitirá este lunes en las emisoras del Reino Unido.

El anuncio comienza con la voz en off comienza con el príncipe Guillermo diciendo: "Todos conocen ese sentimiento cuando la vida se apodera de nosotros". Enrique continúa con "tu hermano, tu madre, tu amigo, tu colega, tu vecino", y agrega que los pacientes a menudo sienten que no pueden hacer nada al respecto. "Hay cosas que podemos hacer", añade Meghan. "A partir de hoy, hay una nueva forma de ayudar a cambiar las cosas. Every Mind Matters le mostrará formas simples de cuidar su salud mental ". Luego, Kate, quien fue la inspiración detrás de la exitosa iniciativa de salud mental Heads Together de la realeza, añade: “Te ayudará a comenzar un plan en línea gratuito diseñado para ayudarte a lidiar con el estrés, mejorar tu estado de ánimo, mejorar tu sueño y sentir que tienes el control".

Los duques de Sussex, en Johannesburgo. Dominic Lipinski AP

A finales de junio, los duques de Cambrigde y los de Sussex oficializaron una situacíón que comenzó meses antes. Ya no iba a trabajar juntos. "La Fundación Real del duque y la duquesa de Cambridge y el duque y la duquesa de Sussex anuncia hoy las conclusiones de una revisión en su estructura, y cómo dará un mejor apoyo a sus actividades de caridad", se informó en un comunicado. "A finales de este año la Fundación se convertirá en el principal vehículo de filantropía para los duques de Cambridge", explicaba el texto.

Sin embargo, el comunicado trataba de ser conciliador con los hermanos, explicando que su labor no se separaba definitivamente. "Los duques de Sussex establecerán su nueva fundación para causas benéficas en una transición que contará con el apoyo de la Fundación Real. Además, ambas parejas continuarán trabajando juntos en proyectos futuros, incluyendo el programa de salud mental de la Fundación, Heads Together". Y buen prueba de ello es este vídeo conjunto de las dos parejas.

Esta tregua entre los príncipes llega en medio del enfrentamiento de Enrique con los tabloides británicos. Después de denunciar la persecución que sufre su esposa, Meghan Markle, por parte de algunos tabloides y querellarse contra The Mail on Sunday, el príncipe Enrique ha tomado la decisión de demandar también a otros dos medios británicos, The Sun y Daily Mirror, por acceder supuestamente a mensajes telefónicos privados, según informó el viernes el Palacio de Buckingham.

Un portavoz oficial ha indicado que se ha presentado ante el Tribunal Superior una demanda en nombre del príncipe Enrique, cuyos abogados alegan que esos medios de comunicación recurrieron a técnicas "ilegales" para "interceptar" mensajes contenidos en el buzón de voz de teléfonos móviles. La familia real británica tampoco ha ofrecido más datos por ahora, pero las fuentes legales consultadas por el diario británico sugieren que estos supuestos actos de piratería telefónica ocurrieron en la primera década del 2000.

Los duques de Sussex se querellaron, además la semana pasada, contra The Mail on Sunday por la publicación de una carta privada que envió a Markle su padre y por a campaña que sufre su esposa. "Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa víctima de las mismas fuerzas poderosas". He visto lo que sucede cuando un ser querido se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no se les trate como a seres reales", se ha lamentado el príncipe.