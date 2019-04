La estrategia palaciega para aliviar la tensión entre Guillermo y Enrique de Inglaterra

Durante años han sido los príncipes favoritos y también los hermanos más queridos en el mundo de la nobleza en parte por su madre, Diana de Gales, y por la temprana orfandad que vivieron tras su muerte. Pero desde hace unos meses, Guillermo y Enrique de Inglaterra están en el punto de mira. No solo la prensa británica, la de medio mundo observa al detalle los vaivenes de su relación, su divorcio profesional y las relaciones de sus esposas. La casas reales no hablan de asuntos privados y la británica es un claro ejemplo de ese hermetismo. No se pronunció ni tras las declaraciones de Lady Di sobre su matrimonio, en el que desveló que eran tres en clara alusión a la entonces amante de su esposo Camila Parker Bowles, ni tampoco lo ha hecho sobre las tensas relaciones del príncipe de Gales con su hermano Andrés, menos aún sobre las diferencias entre Guillermo y Enrique. Eso sí, son los asesores reales y los extrabajadores de palacio los que se encargan de sacar a la luz las noticias que se esconden tras los muros palaciegos. Estas indican que los hermanos se quieren, pero hay asuntos en los que no se entienden y que en el punto de inflexión está la llegada de Meghan Markle, pero no es lo único.

El pasado fin de semana la familia real británica se reunió en un oficio religioso alrededor de Isabel II que cumplía ese día 93 años. Los objetivos de las cámaras apuntaban a los dos hermanos que hacía tiempo no se dejaban ver juntos en público. ¿Se miraron? ¿Se hablaron? Hay medios británicos que aseguran que no. En la comitiva, Guillermo y Enrique caminaron por separado y cuando se pusieron en fila para recibir a su abuela también evitaron hacerlo juntos. Guillermo estuvo acompañado por Kate Middleton. Enrique acudió solo por el inminente parto de Meghan Markle. Ese mismo día, la prensa británica aseguraba que los duques de Sussex se irían en breve a vivir a África para aliviar las tensiones existentes.

"Guillermo es muy protector con Enrique", ha explicado Katie Nicholl a la cadena Fox News. "Él ama a Enrique. Siempre ha habido un vínculo fraternal inquebrantable ... No estoy segura de que la relación sea lo que solía ser. Pero las relaciones evolucionan con el tiempo y estaba claro que las suyas siempre cambiarían cuando Enrique se casara". Nicholl es una autora británica de gran éxito de ventas que publicó recientemente Harry and Meghan: Life, Loss and Love, que presenta una mirada profunda del romance de Enrique de Inglaterra con la exactriz estadounidense Meghan Markle. Un trabajo realizado con entrevistas con amigos cercanos a la pareja, con colaboradores que han trabajado con Enrique así como ayudantes de palacio, entre otros.

ampliar foto Los duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, junto a los duques de Cambridge, Guillermo y Kate Middleton, en el balcón del Buckingham Palace, el pasado julio. getty images

"Ha habido problemas por varios factores entre Guillermo y Enrique", explica la escritora. "De fuentes muy fiables me han dicho que la relación ha pasado por momentos difíciles desde que Enrique comenzó a salir con Meghan", explicó Nicholl. "A Guillermo le preocupaba lo rápido que iba la relación de su hermano y quería asegurarse de que él estaba tomando la decisión correcta. Creo que lo que fue una preocupación fraternal y bienintencionada, Enrique lo tomó como que su hermano no le estaba brindando tanto apoyo como podría haber hecho".

La mudanza de los duques de Sussex del palacio de Kensington a Frogmore Cottage, en Windsor está encaminada a aliviar tensiones. Los observadores de palacio aseguran que será beneficioso no vivir uno encima del otro en Kensington y tener oficinas separadas.

La actitud de Guillermo también se ha relajado. Mientras que inicialmente expresó su preocupación por la relación de su hermano con Markle, ahora se está dando cuenta de que le está dando cierta estabilidad. "Creo que Guillermo ve lo feliz que Meghan hace a Enrique", dice Nicholl. "Creo que está muy impresionado por Meghan, por su trabajo, por la rapidez con la que se adapta a la vida real. Se ha dado cuenta de que Meghan es probablemente lo mejor que le ha podido pasar a Enrique. Y su padre Carlos, piensa que Meghan es maravillosa".

ampliar foto Guillermo y Enrique de Inglaterra, Meghan Markle y Carlos de Inglaterra en la ceremonia por el día de la Commonwealth, el pasado marzo. cordonpress

The Sunday Times informó recientemente que Markle y Enrique pueden irse al extranjero, posiblemente en África, mientras que Guillermo se enfocará en convertirse en el futuro rey de Inglaterra. Según varios medios británicos hay planes para otorgar a la pareja un importante trabajo internacional después de la llegada de su bebé. Sir David Manning, exembajador británico en los EE UU y lord Geidt, el ex secretario privado de la reina Isabel, están involucrado en este plan. Todos están convencidos de que la distancia ayudará a los príncipes a recuperar su relación.