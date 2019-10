El drama sin fin de Bibiana Fernández: “Ya me lo han quitado todo”

"No se acaba nunca. Yo no paro de pagar. Ya me lo han quitado todo". Así se lamenta la actriz Bibiana Fernández de su problema con Hacienda, que sigue atascado y no parece tener solución.

La intérprete está presentando estos días su nueva obra de teatro, llamada La última tourné y dirigida por Félix Sabroso y en la que actúa junto a Manuel Bandera, Alaska y Mario Vaquerizo. Y en las entrevistas de promoción de la misma ha salido el recurrente tema de su deuda con Hacienda. En una charla con la revista ¡Hola!, Fernández pronunciaba esas palabras, lamentándose de que ya no sabe cómo va a pagar la ingente deuda que la acosa. "Como no me quiten las prótesis o los dientes, no sé qué me van a quitar. Yo sigo pagando. Sigo trabajando y me siguen quitando dinero", se quejaba amargamente a la publicación.

La artista y tertuliana televisiva se ha visto obligada a deshacerse de sus propiedades, entre ellas dos pisos que poseía en Málaga y un chalé a las afueras de Madrid, que finalmente compraron sus amigos Alaska y Vaquerizo en verano de 2017. Gracias a esas ventas, Fernández pensó que habría saldado el pago. Sin embargo, la deuda se ha cronificado, porque Fernández tiene que hacer frente a los intereses que generó en su día. Así que, aunque el montante inicial ya haya sido saldado, aún queda dinero por pagar. "El Estado se ha convertido en una especie de tirano porque me tiene esclavizada. Yo he pagado el 240 por ciento", le dice a la revista, asegurando que desconoce cuánto le queda por pagar, pero que solo desea que termine.

"No tengo nada", confiesa a ¡Hola!. "Pero no me importa". Para ella el problema, cuenta ahora, es que le van "a quitar la alegría". Fernández ya explicó hace unos meses en una publicación de su perfil de Instagram que Haciendo se lo había quitado "todo": "Juro por dios que si era lo justo no hay lamento, pero ¿tiene el Estado derecho a quitarte la ilusión? No tengo respuesta, los bancos sí". Y entonces también contestaba: "Este tema me tiene quemada. Llevo 10 años, pagué de sanciones y multa más del 150% de la deuda y solo quiero llegar a un lugar, un acuerdo, lo que sea"

Ahora su reflexión en esta entrevista es similar: "Cuando tú te ves siempre en el punto de partida y tienes ciento cincuenta años y sigues trabajando para pagar a Hacienda. Si ellos te dijeran una cantidad, pides un crédito al banco y pagas un 3% de interés, que está hecho con finalidad de que gane el banco. El Estado te cobra el veinte por ciento y no puede ser".

La deuda económica no es el único problema al que se enfrenta Bibiana Fernández estos meses. El pasado mayo, la actriz se rompía un dedo del pie por un pequeño accidente sufrido mientras hacía deporte. Algo que la ha obligado a pasar por quirófano y a hacer algo de reposo, pero menos del que los médicos le recomendaron inicialmente. Ella asegura que no ha dejado de trabajar ni siquiera cuando se lo rompió. No puede permitírselo.