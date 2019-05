El nuevo traspiés de Bibiana Fernández

La suerte no parece terminar de sonreírle a Bibiana Fernández. La actriz, que lleva meses representando en Madrid la obra de teatro El amor está en el aire junto a Manuel Bandera, se puede ver obligada ahora a bajarse temporalmente de los escenarios por un pequeño accidente que ha sufrido en el gimnasio.

La intérprete, de 65 años, ha contado que se ha fracturado un dedo del pie: "Es delicado, doloroso, pero no grave". Sin embargo, la lesión parece que la obligará a pasar un tiempo escayolada y, por tanto, seguramente tenga que suspender algunas funciones de la representación. El lunes ya avanzaba que estaba preocupada por una posible fractura. "Al volver voy a que me hagan una radiografía. Creo que me he roto un hueso del pie, si eso fuera así y tuviera que suspender me moría de pena", escribía en su muy activo perfil de Instagram.

Unas horas después, la noche del lunes, se confirmaba el pronóstico que ella misma había hecho horas antes. Junto a la imagen de una radiografía en la que se apreciaba claramente un dedo astillado, escribía: "Y se cumplieron las peores expectativas, aún así no es lo peor, mi problema es cómo enfrentarlo, qué decisión tomar". La actriz se preguntaba: "¿Qué hacemos con El amor está en el aire, suspendemos unos días?, ¿me escayolo y lo hago de coja cuando los médicos me den permiso?". Y concluía: "La cabeza me explota, es peor que el pie. Buenas noches por decir algo".

Según explicaba la actriz en los comentarios de su publicación, el problema está en el metatarso. Todavía no sabe si van a escayolarla o a ponerle una prótesis con la que quizá sí podría hacer las funciones, pero como ha contado ella misma, los doctores "y el sentido común" le recomendaron "al menos 10 días" de descanso. En principio, podría seguir con sus colaboraciones en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, donde trabaja como tertuliana: "La putada es el teatro, porque en AR estoy sentada y lo mismo en la radio. La cabeza me explota". "Es algo tan natural como dramático, sobre todo para la compañía, y tú irremediablemente sientes culpa, aunque no la tengas", cuenta ella.

"Si los médicos me lo permiten prefiero posponer, pero no suspender, una función es un equipo de muchos que no salen pero formamos parte de lo mismo", se lamenta la intérprete en los comentarios que ha respondido a los muchos amigos y admiradores que han querido mandarle ánimos tras este tropezón.

Fernández no está pasando una racha fácil. El trabajo le está ayudando a superarla: desde hace años debe dinero a Hacienda y necesita empleos para acabar con ella, aunque no está siendo fácil. "Mi situación actual sigue siendo que tengo un pequeño pico que voy pagando porque me van embargando todo el tiempo. No es que yo quiera pagar, es que me lo quitan directamente con lo cual es una cosa que no se termina nunca", contaba hace apenas un mes durante un evento en Madrid. "Llegaré a los 120 años y de no estar muerta, seguiré pagando. Eso de que España somos todos es mentira; soy yo sola, yo y dos o tres más", contaba intentando restar importancia con su sentido del humor.



La actriz hizo público hace dos años que acumulaba una deuda importante y que no le estaba resultando fácil pagarla. "Llevo 10 años, pagué de sanciones y multa más del 150% de la deuda y solo quiero llegar a un lugar, un acuerdo, lo que sea", contaba en Instagram. Algo que le ha obligado a vender tanto su casa de Boadilla del Monte (Madrid) — que finalmente compraron sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo— y también dos pisos más que tenía en Málaga. Además, participa como tertuliana en radio y televisión, ha pasado por MasterChef Celebrity y ahora está inmersa en este proyecto teatral, que parece que puede verse paralizado durante unas semanas a causa de este pequeño accidente.