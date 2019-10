El polémico traje del Joker está destinado a triunfar este Halloween

La historia del traje de Joker, la película de Todd Phillipps que se ha convertido en la más taquillera del año para Warner Bros y en un fenómeno social, empezó con una ignominia. “¿Por qué el traje del Joker es rojo y no morado, como en las historietas originales de DC Cómics?”, chillaron los fans. El porqué nunca lo hemos sabido. Mark Bridges, el director de vestuario de la película, solo explicó a IndieWire que quería que el aspecto del personaje fuese “barato y no elegante”. Y, no olvidemos, que la película está ambientada a principios de los ochenta. Este traje podría llevarlo tanto Joker como aquel John Travolta que encendía todas las noches la pista en Fiebre del sábado noche (1977).

Al final, el porqué fue lo de menos, porque el aspecto del Joker de Joaquin Phoenix ya es icónico y aquella pequeña controversia está olvidada. Ese traje rojo de dos piezas junto al chaleco color oro y la camisa verde pasarán a la historia del cine y, seguro, a la de Halloween. Las tiendas online ya se han dado cuenta y han empezado a hacer caja. Un primer vistazo al apartado de compras en Google con los términos “joker red suit” (traje rojo de Joker) arroja cuarenta resultados de tiendas online con el célebre traje que viste Joaquin Phoenix, que van desde los 24 euros a casi 300. En Amazon, va desde los 60 hasta los 120.

Muchos de los trajes que se ofertan están destinados a niños, lo cual da una idea de cómo la fama del vestuario ha conseguido ir más allá de la propia película: tanto en Estados Unidos (con la calificación R, de "restringida") como en España (donde lleva la advertencia de "no recomendada para menores de 18 años") la película ha intentando mantener alejados de las salas a los menores por su contenido violento. Eso no ha conseguido, parece ser, mantenerlos alejados de la ilusión de vestirse como el gran villano de 2019.

Captura de uno de los resultados que arroja la web de Amazon cuando buscamos "traje Joker". Los precios en esta plataforma van de los 60 a los 120 euros.

Los conjuntos lo incluyen todo (excepto los zapatos, la pintura facial y la peluca de color verde) y, por si fuera poco ir disfrazado acorde al personaje de la película más controvertida, comentada y analizada del año, solo hay que pensar en todas las ventajas de este traje para salir de fiesta: abriga, tiene bolsillos y el color es perfecto para que si una copa de vino se cae encima accidentalmente nadie lo note. Como dice Joaquin Phoenix en la película: “¿Sabes quién es el Joker? ¡Son todos!”.

