Descubre los descuentos exclusivos para universitarios en moda, viajes y tecnología

Si hay alguien que sepa lo que es tener que estirar cada céntimo semana tras semana son los estudiantes. Una vez terminada la etapa obligatoria del instituto, son cientos de jóvenes los que deciden salir de casa para continuar con sus estudios. Ya sea para ir a la universidad o a un centro de formación profesional, muchos dejan el hogar familiar y comienzan a hacerse cargo de todos o parte de sus gastos.

La mayoría de las clases comenzaron en septiembre. Un mes después de comenzar esta nueva etapa, el alquiler, la comida, el transporte y las salidas nocturnas comienzan a pesar en la economía de los más jóvenes. Aprender a gestionar las finanzas y conseguir un balance positivo a final del cuatrimestre lleva un tiempo, pero existen trucos que pueden ayudar a conseguirlo como hacer listas de la compra, apuntar los gastos para saber dónde se va el dinero o algo tan sencillo como no ir al supermercado con hambre.

Además de estas técnicas, también se puede ahorrar si se utilizan las ofertas y códigos de descuento que ofrecen muchos comercios. En Descuentos EL PAÍS siempre hay promociones especiales para que los estudiantes puedan comprar ropa, tecnología o alternativas de transporte a un precio más económico. Esta semana las mejores rebajas exclusivas para estudiantes están en estas marcas que encontrarás a continuación.

Pequeños descuentos en tecnología que marcan la diferencia

Desde hace años es prácticamente imposible cursar unos estudios superiores sin un ordenador, una tableta o, incluso, un teléfono móvil. El uso que cada uno le dé puede variar. Hay quienes prefieren tomar apuntes en papel, otros lo hacen en el portátil o en la tableta. Los grupos de trabajo se pueden organizar reunidos en la biblioteca o en documentos compartidos guardados en la nube. Y las noticias importantes vuelan en segundos a través de los smartphones. Tener dispositivos electrónicos no es solo una opción para los estudiantes, a menudo se convierte en una obligación. Por suerte, hay algunas marcas de tecnología que ofrecen descuentos especiales a estos jóvenes y que les ayudan a reducir el gasto en estos materiales.

HP

Esta marca hace una rebaja en sus dispositivos no solo para los jóvenes que estén en la universidad, también para los que van al instituto o realizan los estudios básicos obligatorios en el cole. Para conseguir este descuento hay que registrarse en la página web con el correo electrónico facilitado por el centro educativo y, si no se dispone de uno, rellenar algunos datos complementarios en el registro. Una vez realizado este trámite, encontrarás una selección de portátiles y equipos con un precio promocional que descuenta hasta el 30% sobre el precio original.

Cupón descuento HP para estudiantes del 30%

Apple

Las ofertas que ofrece este gigante tecnológico a los estudiantes se dividen fundamentalmente en dos, una para ordenadores y otra para la suscripción a su servicio de música. Hasta el jueves 17 de octubre hay una oferta especial en dispositivos Mac e iPad tanto para los que están realizando algún estudio superior como para los profesores. El segundo, rebaja el precio mensual del servicio de Apple Music de los 9,99 euros habituales a 4,99 euros tan solo con verificar la condición de estudiantes. Puede parecer poco dinero, pero el ahorro anual con esta tarifa es de 60 euros por persona.

Cupón descuento Apple Music para estudiantes, suscripciones a 4,99 euros

Los más jóvenes: a la moda mientras ahorran

Ir a la última no está reñido con el ahorro. En los últimos años, las tiendas de ropa de bajo coste se han expandido en las ciudades y también en Internet. La ropa se ha vuelto más asequible, y algunos colectivos como los estudiantes lo agradecen. Aunque es verdad que son muchas las marcas que ofrecen condiciones especiales de compra a quienes están en la universidad o en el instituto, las mejores oportunidades de esta semana están en las tiendas online que encontrarás a continuación.

ASOS

De manera permanente esta marca de ropa de hombres y mujeres ofrece un descuento del 10% para todas las compras online que hagan las personas matriculadas en un curso universitario del país. Esta rebaja no se puede utilizar para pagar los gastos de envío, vales de regalo o productos del Marketplace y, no se acepta en compras superiores a 650 euros al mes, lo cual no debería suponer un problema para los estudiantes que tengan un presupuesto ajustado. Aprovecha este descuento para prepararte para el invierno y para buscar ropa cómoda con la que ir a clase.

Cupón descuento ASOS para estudiantes del 10%

Nike

La vida universitaria es un no parar. Clases, biblioteca, estudio, ocio y por supuesto, un poco de deporte para mantenerse en forma. Esta marca sabe la importancia que le dan los estudiantes a la ropa cómoda y por ello, les ofrece un descuento del 10% una vez se registran en su programa UNiDAYS. Estas ofertas no se pueden utilizar para comprar tarjetas de regalo, productos de NikeLab o de Apple, pero sirven para cualquier otro artículo de la web. Prepárate para una pachanga con los amigos, o simplemente, busca un estilo cómodo para ir a la universidad y ahorra con este código promocional.

Cupón descuento Nike para estudiantes del 10%

Converse

Las zapatillas de esta marca son un básico en el armario de cualquier joven, aunque también son muchos los que se decantan por sus sudaderas, camisetas y pantalones. Todos los artículos de su tienda online cuentan con una rebaja del 15% si es un estudiante quien realiza la compra y utiliza la oferta que encontrará a continuación. Para aprovecharlo tan solo tienes que entrar en la oferta que encontrarás a continuación y darte de alta en su programa de UNiDAYS.

Cupón descuento Converse para estudiantes del 15%

GHD

Tener una economía ajustada no significa que un estudiante no se pueda dar un capricho, sobre todo si nos atenemos a los precios tan competitivos de esta marca en cuanto a planchas y secadores, los cuales mucho tiempo y ofrecen resultados espectaculares. Con tan solo darse de alta en el apartado de estudiantes de su página web se puede conseguir una rebaja en cepillos electrónicos, productos para el pelo, rizadores y cualquier otro artículo que se encuentre en la página web.

Cupón descuento GHD para estudiantes del 10%

El ocio no se queda atrás, escapadas que cuestan un poco menos

Aunque el estudio y las clases ocupen gran parte del día a día de un estudiante, siempre hay una buena excusa para reunirse con un grupo de amigos y hacer una escapada durante el fin de semana o cuando se cancela una clase un lunes o un viernes. El presupuesto para viajar de estos jóvenes también es limitado, y a menudo se compensa con camas en habitaciones compartidas, bocadillos o con medios de transporte más económicos. Los principales proveedores de transporte conocen esta situación y ofrecen descuentos especiales a quienes se encuentren en esta franja de edad.

Goldcar

Una de las formas más baratas de hacer una escapada es compartiendo el coche. Esto es lo que te ofrece esta marca gracias a los descuentos para estudiantes del 15% en la reserva de un vehículo. Para poder beneficiarse de esta oferta es necesario que el conductor tenga al menos 19 años y que este se haya sacado el carnet de conducir como mínimo un año antes de la entrega del vehículo. Este descuento puede ayudar a minimizar el plus que las empresas de alquiler cobran a los menores de 25 años que tengan permiso de conducir desde hace menos de 4 años.

Cupón descuento Goldcar para estudiantes del 15%

Emirates

Para los viajes que no se pueden realizar en coche, la alternativa más rápida es el avión aunque no siempre es la más económica. Esta plataforma quiere atraer a los jóvenes universitarios con un descuento especial de 100 euros para billetes de clase business en vuelos que salgan antes del 31 de marzo de 2020. Esta aerolínea vuela desde España a aeropuertos en Europa como Ámsterdam, Bruselas o Budapest; pero también a lugares más exóticos como India, Etiopía, Líbano o Tailandia.

Cupón descuento Emirates para estudiantes de 100 euros de rebaja

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de octubre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.