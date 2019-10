Un policía fuera de servicio lapida a un wombat en Australia. WOMBAT AWARENESS ORGANISATION

Un vídeo de dos minutos en el que un policía australiano fuera de servicio lapida un wombat, un tipo de marsupial que vive solo en Australia y que mide alrededor de un metro, ha provocado una oleada de críticas en este país y una investigación del propio cuerpo de seguridad. La Policía del Sur de Australia ha emitido un comunicado este jueves en el que afirma que ya han identificado al agente que cometió la agresión y que están investigando el incidente.

"He visto el vídeo esta mañana e inmediatamente he pedido una investigación. Creo que lo que se ve en él es inaceptable y aborrecible", ha dicho el comisario Grant Stevens. "Soy consciente de la indignación que causa en nuestra comunidad este hecho", ha añadido el jefe policial, que también ha asegurado que las acciones del vídeo no se corresponden con "los valores y el comportamiento" que espera de sus empleados.

En el vídeo, el agresor, que va con el pecho descubierto, vestido con zapatillas y calcetines blancos, con un bañador y una gorra, lanza al menos seis pedradas al wombat. Este se retuerce en el suelo tras el último golpe, que le impacta de lleno en la cabeza. El acompañante del policía, que está grabando la agresión desde el coche, grita con voz de júbilo: "Lo estás matando". El agresor, al ver que la pedrada acaba con la vida del marsupial, se ríe y levanta los dos brazos para felicitarse.

La lapidación del marsupial ha desatado numerosas críticas en el país. La Wombat Awareness Organisation (WAO, en sus siglas en inglés; la Organización de sensibilización sobre el wombat, en su traducción al español), por ejemplo, ha creado una petición en la página change.org —que ya ha sido firmada por más de 88.000 personas— en la que piden que el agresor y su acompañante sean procesados bajo la ley de bienestar animal. "Los wombats tienen con ellos a personas increíbles y de buen corazón que han dado un paso al frente hoy. Solo quería decir lo increíblemente agradecidos que estamos de saber que los demás se sienten como nosotros", ha escrito en su Facebook la WAO tras ver las firmas en su petición y los mensajes de apoyo. En otro mensaje en esta red social, esta organización ha escrito: "He dedicado toda mi vida a salvar a estos hermosos animales y aquí está el polo opuesto. Me duele el corazón y esto es algo que nunca olvidaré. Que este bebé no haya sufrido y muerto en vano".