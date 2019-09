Acaba con las arrugas en la ropa con estos 15 accesorios para planchar

Para quienes la vestimenta con que salen cada día a la calle es de gran importancia, hacer que su ropa luzca impecable es igual de relevante. En ese sentido, tiene tanto peso elegir una buena combinación de prendas como el hecho de que éstas no tengan ni una arruga. Y no hay mayor secreto para conseguir que la ropa quede completamente lisa que contar con los accesorios adecuados para planchar.

Cabe mencionar que no todas las prendas y los tejidos requieren los mismos cuidados a la hora de planchar, tanto por las temperaturas necesarias para eliminar las arrugas como por los diferentes cortes que pueden tener. Con esa diversidad en mente, en EL PAÍS Escaparate hemos elaborado una selección de 15 accesorios esenciales para el planchado, desde tablas de planchar y planchas hasta protectores y complementos de limpieza, con los que alisar cualquier prenda.

TABLA DE PLANCHAR

Tabla de planchar Vileda Smart

No hay un accesorios más indispensable para el momento de planchar que la tabla, y este modelo de la marca Vileda permite hacer esta labor de manera cómoda y rápida, gracias a su estabilidad, resistencia y tamaño reducido. Dispone de una malla de metal y una funda transpirable de algodón y espuma que proporcionan una buena transpiración del vapor. La altura puede ajustarse hasta los 95 cm para planchar con comodidad y sin tener que inclinarse. Su superficie de planchado de 34 cm de ancho es ideal para espacios reducidos y puede soportar un peso de hasta 10 kg. Es el modelo más vendido en Amazon y uno de los mejor valorados por los usuarios, con 4,3 estrellas sobre cinco y 454 opiniones.

Funda para tabla de planchar Vileda Premium 2 en 1

No todas las fundas para la tabla de planchar son iguales. Aunque la mayoría protegen la tabla y facilitan el planchado, este modelo está elaborado con tres capas que incrementan la eficiencia del trabajo: una capa exterior de algodón que refleja el calor; una intermedia, de espuma, que absorbe la humedad y facilita el deslizamiento de la plancha; y un grueso muletón de algodón al interior que asegura más suavidad. Además, en conjunto, asegura un mejor rendimiento gracias a la distribución uniforme del calor. Sus medidas universales, de 130 cm de largo y 45 cm de ancho, lo hacen compatible con la mayoría de las tablas de planchar.

Tensores para fundas de planchar Rayen

Elimina las arrugas de la funda de planchar y consigue un ajuste perfecto para un planchado más cómodo con este juego de tres tensores, que se sujetan por la parte inferior de la tabla de planchar. Su colocación es muy sencilla, con pinzas en cada extremo y un ajuste perfecto. Gracias a que están elaboradas con goma elástica, se adaptan fácilmente a las dimensiones de cualquier tabla y funda.

Tabla para mangas Rayen

No hay prenda más complicada para planchar en casa que las camisas —y las blusas— de manga larga, ya que la diversidad de cortes requieren diferentes posiciones sobre la tabla de planchar. No obstante, las tablas carecen de un accesorio específico para las mangas largas, por lo que este artículo puede ser de gran ayuda para unos resultados perfectos. Se trata de un tablero metálico, específicamente creado para planchas de vapor. Dispone de una funda de aluminio con doble capa de espuma y se puede plegar fácilmente cuando no esté en uso.

Soporte para plancha y tabla de planchar Brabantia

La tabla de planchar es la superficie más cómoda para esta labor, pero no así cuando se trata de guardarla después de su uso, ya que pueden ocupar mucho espacio y suelen ser poco estables cuando se pliegan. Sin embargo, este soporte de pared puede terminar con esas molestias. Y es que incluye un sólido gancho de acero para colgar cualquier tabla de planchar, además de que cuenta con otro compartimento para alojar la plancha, incluso cuando todavía está caliente.

PROTECTORES

Paño para planchar Rayen

Evita dañar tus prendas más delicadas mientras las planchas con este paño de la marca Rayen. Se trata de una malla que se coloca sobre la ropa para prevenir quemaduras, manchas y brillos, así como para evitar que los tejidos se peguen a la plancha. Es por ello que se puede planchar sin temor sobre tejidos especialmente delicados, como el terciopelo, la seda y el nylon. Su estructura es transparente, por lo que permite ver todos los detalles de las prendas, y tiene unas dimensiones de 70 x 35 cm.

Guante para planchar Leifheit

Gracias a su elaboración de 100% algodón con recubrimiento metálico, este guante permite planchar con facilidad los cortes más detallados de las prendas, como mangas, cuellos, bolsillos o lazos. Ofrece una protección perfecta para colocar la mano por debajo de la plancha, incluso para los modelos de vapor, ya que evita el paso total del calor hasta la piel. Sus medidas son de 34 x 15 cm, por lo que es adecuado para la mayoría de las personas.

COMPLEMENTOS Y LIMPIEZA

Quitapelusas eléctrico Solac H101

Hay prendas en las que la aparición de pelusas es inevitable, sobre todo después de lavarlas. Y esto, además de la apariencia de desgaste que genera, puede complicar el planchado de la ropa. Así que un quitapelusas como éste, de la marca Solac, siempre es de gran ayuda, ya que elimina las pelusas de todo tipo de tejidos de manera potente y eficaz. Dispone de un cabezal de corte de amplio diámetro con tres niveles de apurado, así como de un depósito de pelusas extraíble para una cómoda limpieza. Funciona mediante alimentación eléctrica o con pilas y tiene un diseño robusto y ligero, fácil de manejar.

Silla para planchar

Cuando toca planchar muchas prendas, la labor puede tornarse larga y agotadora, especialmente porque se realiza de pie. Precisamente, esta silla tiene la función de utilizarse durante el planchado y, así, reducir la fatiga de esta tarea. Su altura es ajustable en siete niveles diferentes y se puede plegar para almacenarla fácilmente. Su marco de tubos de acero es robusto y resistente, y cuenta con un asiento acolchado para mayor comodidad.

Doblador de ropa

El esfuerzo de planchar para dejar en condiciones impecables la ropa se puede ver arruinado si, después, las prendas quedan mal dobladas y desorganizadas en el armario. Para evitarlo, este doblador permite plegar camisetas, camisas o pantalones de forma sencilla en tan sólo tres pasos. Utiliza unas placas de plástico con orificios, que permiten la salida del aire, y unas bisagras fuertes y engrosadas. Tiene unas medidas de 57 x 70 cm, por lo que es adecuado para la mayoría de las prendas.

Limpiador de plancha caliente Faultless

Ya sea por el desgaste o por algún accidente ocasional, la suela de la plancha se puede ensuciar o impregnarse de restos de alguna prenda. Sin embargo, su lavado puede ser muy simple con este limpiador, que elimina eficazmente los residuos sobre el hierro caliente de la plancha, como pueden ser los tejidos sintéticos derretidos, el pegamento de parche o el almidón. Su uso es seguro en superficies metal, teflón y plata, además de que no es un producto tóxico.

Descalcificador ecológico concentrado EcoDescalk

Como en cualquier aparato eléctrico que utiliza agua, las planchas también acumulan cal y corrosión con el paso del tiempo, lo que puede reducir su tiempo de vida. Una manera de evitarlo es utilizar periódicamente este descalcificador, que elimina la cal, limpia y evita la corrosión de forma natural. De esta manera, aumenta la eficacia energética de los electrodomésticos y previene averías derivadas de la acumulación de cal. Rinde para nueve descalcificaciones, y lo mejor es que está constituido por compuestos orgánicos biodegradables.

PLANCHAS

Plancha Bosch TDA503001P Sensixx'x DA50

Desde luego, ninguno de los accesorios mencionados anteriormente puede asegurar un planchado perfecto si antes no se cuenta con una plancha en condiciones. Es por eso que te proponemos este modelo de la marca Bosch, que es uno de los más vendidos y mejor valorados en Amazon, pues cuenta con casi 900 opiniones y una calificación promedio de cuatro estrellas sobre cinco. Entre sus principales características destacan su caudal de vapor regulable de cinco posiciones, su función de limpieza antical y su sistema antigoteo Drip Stop. Además, su base dispone de canales de vapor y tres zonas de planchado para una óptima distribución de vapor y un perfecto deslizamiento.

Plancha de vapor vertical

Hay días en que el tiempo para planchar es escaso, por lo que no viene mal una herramienta que ayude a hacer la tarea en menos tiempo. Esa es una de las ventajas de esta plancha vertical, que tarda sólo 30 segundos en calentarse y cuenta con un tanque de agua de 120 ml, con el que se puede generar una gran cantidad de vapor para eliminar rápidamente las arrugas. Su cabezal es muy suave, por lo que es adecuado incluso para tejidos delicados, como la seda. Y ya que no hace falta una tabla de planchar, la tarea se puede realizar en un instante.

Centro de planchado vertical Singer SteamWorks Pro

Si lo buscas es un centro de planchado de rendimiento profesional, este modelo de la marca Singer es una excelente opción. Se trata de una plancha vertical con perchero incluido, que se calienta en sólo 45 segundos y que, gracias a su tanque de agua de 2,5 litros, ofrece hasta 90 minutos de funcionamiento continuo. Puede generar una gran cantidad de vapor para eliminar las arrugas más difíciles en todo tipo de tejidos y prendas. Además, el perchero pueden girar 360 grados para facilitar la tarea.

