15 productos curiosos (y no tanto) para organizar tu colada

Hacer la colada de forma rápida, eficaz y limpia es una de las tareas que más tiempo ocupa a muchos de nosotros entre las que se llevan a cabo dentro del hogar. En muchas ocasiones, este cometido suele conllevar mayores esfuerzos dependiendo del espacio que dispongamos en casa, de los útiles de trabajo y de cómo nos organicemos para una tarea repetitiva y tediosa por sí misma.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado un total de 15 productos económicos, de fácil montaje y mejor almacenaje para hacer la vida más fácil a todos aquellos que —sí o sí— deban enfrentarse a preparar la colada: desde organizar la ropa sucia convenientemente, pasando por separarla antes de introducirla en la lavadora hasta airearla y secarla de la forma más rápida posible; sobre todo ahora que llega el frío otoñal y se necesita mayor número de horas para tener nuestras prendas a punto.

Cestas y organizadores

Organizador de la colada con 3 cestos y ruedines

Una de las tareas más engorrosas a la hora de preparar la colada es el momento en el que debemos separar las prendas que se almacenan en el cesto de la ropa sucia. Para evitar este desorden y agilizar dicha tarea este organizador con tres cestos nos hará la vida más fácil. Cada uno de ellos, con una gran capacidad en su interior, están fabricados en polialgodón transpirable. En sus extremos, cuentan con dos asas de metal para —una vez llenos— poder sacarlos de su estructura y volcarlos sin la necesidad de agacharnos para sacar cada una de las prendas. Los tres cestos (que se pueden lavar a máquina) están incorporados en una estructura de acero cromado resistentes a la corrosión. Esta cuenta con ruedas que incorporan frenos. El organizador mide en total 77,5x46x83,8 cm. “Calidad precio muy bien, me hacía falta tener la ropa en algún sitio. Buena solución”, indica una usuaria en la plataforma Amazon.

Cesta ergonómica Tatay con 30 litros de capacidad

Una solución a tener en cuenta en caso de que no dispongamos de un lugar con amplitud en casa para guardar la ropa sucia. Ideal también en casos donde la vivienda tenga dos o más pisos, ya que está fabricada en plástico polipropileno, un material que le confiere mayor ligereza y resistencia. La cesta cuenta con una capacidad de 30 litros (suficiente para dar cabida a una colada entera) y dispone, en su estructura, de una forma curvada en uno de sus lados para lograr una comodidad extra a la hora de transportarlo. Dispone de tres asas y está disponible en color blanco. Sus medidas son de 63x41,4x23,2 cm. La comodidad y la relación calidad-precio es lo que más destacan sus compradores en Amazon: “El agarre es cómodo, y su forma ergonómica, que hace un hueco en el centro, permite llevarla en la cintura con una mano”, describe un usuario.

Cesto natural a base de ratán con 40 litros de capacidad

También podemos renovar la típica cesta portátil que se encuentran en baños y terrazas de muchas de nuestras cocinas. Este cesto, en concreto, de la marca Curver es el más vendido en Amazon en la categoría de Cestos para la colada plegables. De hecho, los compradores la han calificado con un 4,6 sobre 5 estrellas al destacar aspectos como su durabilidad o la facilidad en el montaje. Está diseñada con un diseño trenzado a base de ratán, un material de origen vegetal de gran resistencia. El producto dispone de una capacidad de 40 litros y su estructura está pensada para ofrecer una óptima ventilación y evitar, además, los posibles malos olores. Equipa también dos asas ergonómicas para su transporte e incluye una tapa que se puede adaptar manualmente. De diseño elegante y moderno, está disponible en color blanco. Sus dimensiones totales son de 4,7 x 26,5 x 61,5 cm.

Para eliminar la suciedad y los pelos

Bola para la colada con hasta 210 lavados

Una alternativa para aquellos que deseen no invertir en detergentes durante buena parte del año. Esta ecobola de la marca Ecoegg está indicada para ser usada tanto para la ropa blanca como en la de color, incluso, en prendas delicadas. No dispone de químicos agresivos ni polvos o líquido alguno, y tiene propiedades ecológicas e hipoalergénicas. La suavidad es una de las características que más resaltan los compradores que otorgan al producto una elevada nota, un 4,3 sobre 5 estrellas. “Deja la ropa limpia y con un olor suave. Me encanta”, explica satisfecho un usuario.

Quitapelos de mascotas

Una de las tareas que más tiempo nos lleva a la hora de preparar la colada (o una vez hecha) es el eliminar la gran cantidad de pelos que se adhieren a muchas de las prendas. Este pequeño quebradero de cabeza —sobre todo en hogares donde convivimos con animales que cambian su pelaje— puede solucionarse si nos hacemos con uno de estos quitapelos para mascotas. Autolimpiable y reutilizable, este producto consigue arrastar de forma eficaz restos de pelo gracias al material con el que está fabricado. Solo hay que insertarlo en la lavadora y él hará el resto una vez saquemos la colada limpia.

Para proteger la ropa

Lote de siete bolsas para textil

Hay ocasiones en las que preferimos salvaguardar las prendas que metemos en la lavadora en prácticas bolsas individuales, ya sea para separa unas prendas delicadas de otras o, simplemente, para guardar un cierto orden. Este pack incluye siete bolsas de distintos tamaños: van desde las más amplias hasta las más pequeñas, con dos de ellas específicas para incluir sostenes o sujetadores. Todas ellas disponen de una práctica cremallera protegida para evitar posibles enganchones con otras prendas. Los usuarios califican el producto con una elevada nota y destacan la buena calidad del material: “Son resistentes con una rejilla que permite pasar bien el agua”, explica una usuaria.

Lote de dos bolsas para calzado

Hay momentos en que necesitamos darle un lavado a zapatillas, zapatos, mocasines, etc. Para evitar que anden dando vueltas dentro de la lavadora durante todo el proceso de lavado y limitar posibles averías en el tambor, estas bolsas específicas para calzado son una buena alternativa. Están elaboradas en fibra de poliéster por lo que se asegura una óptima dispersión del agua y el jabón durante el lavado. Su estructura de malla evitará posibles ruidos y también dispone de una cubierta que protege la cremallera de otras ropas. Su tamaño es el adecuado para almacenar un par de zapatillas.

Para tender y secar

Tendedero retráctil para zonas de interior y exterior

El espacio lo es todo dentro del hogar y la ropa suele ocupar muchas zonas de la casa si no se ordena con facilidad. Para poner a secar la colada, sobre todo en épocas otoñales o invernales, es necesario contar con un buen tendedero. Este modelo retráctil cumplirá con creces dicho cometido, ya que no requiere de una complicada instalación (dos simples placas en sus extremos y un cable a prueba de agua y herrumbre) que nos servirá para multitud de superficies: desde azulejos esmaltados hasta paredes acabadas en madera o metal. En color blanco, soporta hasta 20 kilogramos de peso. Cuenta, además, con una función de bloqueo y desbloqueo y un sistema para que el cable se encoja de forma suave, sin provocar daños. Su facilidad de montaje (en solo tres pasos) y la comodidad es lo que más resaltan los usuarios que ya lo han probado: “Un punto a favor es el cordón de acero y el bloqueo que tiene para tensar bien el cable. Muy recomendable”, opina uno de ellos.

Estante plegable para secado de ropa

Si lo que deseamos es hacernos con una solución más estable también podremos hacernos con este estante compacto con tres baldas y ruedines. De cómodo transporte y fácil almacenamiento (al ser plegable reduce su anchura de forma drástica), es una solución ideal para airear y secar todas nuestras prendas, incluidas las más grandes tales como sábanas, edredones o cualquier tipo de ropa de cama. Dispone de un total de 24 barras y cada una de ellas puede soportar hasta 3 kilogramos de peso. El material con el que está hecho el conjunto es muy resistente gracias al acero inoxidable. Perfecto también para colgar, gracias a unos ganchos laterales, camisas o pantalones de vestir. La estabilidad es uno de los puentes fuertes que destacan los compradores en Amazon que ya lo han probado: “Es resistente, aguanta el peso sin problemas, no se oxida, puedes llegar a tender unas 3 lavadoras aprovechando todo el espacio”.

Gancho giratorio de 35 pinzas

De acero inoxidable de alta calidad (ni se oxida ni se decolora con el tiempo), este gancho giratorio con hasta 35 pinzas también nos puede servir para reorganizar nuestra colada. Se puede colgar de cualquier soporte gracias al gancho de su parte superior y su eje giratorio es de 360 grados. Es ideal para secar ropa y complementos de pequeño tamaño como calcetines, bufandas, camisas o toallas de escaso peso. Gracias a su sistema de plegado puede transportarse sin dificultad. “Muy bueno, es ideal para calcetines y demás ropas ligeras. No apto para albornoces ni mantas empapados”, argumenta un comprador en Amazon.

Lote de 50 pinzas de pequeñas dimensiones

Fabricadas en plástico resistente suave este modelo de pinzas no dejan ningún tipo de marca en las prendas, cosa que se agradece sobre todo en prendas delicadas. Todas ellas cuentan en su abrazadera con un resorte resistente lo que garantiza una vida útil prolongada, ya que no se necesita grandes dosis de fuerza para manipularlas. El lote incluye hasta cinco colores diferentes: verde, azul, amarillo, rosa y púrpura. Son aptas para ser usadas tanto en tendederos como en percheros.

Cesto de tela Oxford para almacenar pinzas

Elaborado en tela Oxford, destaca por su resistencia y grosor, esta cesta evitará que se nos pierdan muchas de las pinzas que utilizamos al hacer la colada. En color negro y con unas dimensiones de 30x20x20 cm se trata del producto más vendido en la categoría Bolsas para pinzas de la plataforma Amazon. Tiene espacio suficiente para albergar más de 200 pinzas de tamaño mediano. Su diseño dispone de un práctico cordón “cierre fácil” para salvaguardar el contenido y poder transportarlo con mayor seguridad. Además, cuenta con dos mosquetones en sus dos extremos para poder colgarlo de cualquier lugar. Una característica que los usuarios que ya lo han probado resaltan: “Perfecto para guardar todas las pinzas y se agradecen los mosquetón es para enganchar en cualquier sitio, tanto en casa como camping”, asegura una usuaria.

Secador eléctrico portátil

Para todos aquellos que necesiten una mayor celeridad a la hora de secar las prendas tras su lavado, este es una alternativa a tener en cuenta. Con unas dimensiones de 70x70x148 cm, un peso de 3 kilos y una potencia de 13 vatios, este secador eléctrico portátil cumplirá con dicho cometido. Dispone de perchas en su interior, tanto superiores como inferiores, para colgar la ropa y aguanta hasta 10 kilos de peso. Tiene instalado un temporizador de hasta 180 minutos que se activa para secar las prendas a mayor velocidad colocado en su parte inferior que se apaga automáticamente en cuanto se rebasa un límite de calor establecido. Su estructura está fabricada en aleación de aluminio. Además, cuenta con un respiradero en su parte de arriba y su cubierta es impermeable. Muchos de sus usuarios valoran la potencia de secado: “Fácil montaje, y práctico para secar ropa rápido, aunque no puedas meter mucha ropa. Consumo eléctrico razonable”, recomienda uno de ellos.

Para proteger la lavadora

Cubierta impermeable para lavadora o secadora

Tan importante es cuidar nuestras prendas a la hora de lavarlas como la herramienta que utilizamos para esta tarea. Por eso, para proteger de las inclemencias del tiempo, el polvo y evitar que se oxide antes de tiempo, esta cubierta impermeable para la lavadora es una buena opción. Disponible en tres tamaños (mediano, grande y extragrande), está fabricada en poliéster de alta resistencia. Diseñada, además, para cubrir los cuatro lados de la máquina, se sujeta con dos prácticas correas por la parte de atrás además de cremalleras. Cuenta con doble capa de protección ante humedades o líquidos y no es necesaria retirarla para usar la lavadora. Dispone de un año de garantía.

Estera antivibración antideslizante y universal

A veces, dependiendo del estado del suelo o de la antiguedad de nuestra lavadora o secadora, las vibraciones con ciertas superficies pueden ocasionar ruidos molestos. Para evitar este tipo de problemas siempre podemos adquirir una estera antivibración. Esta de la marca intervisio, en color negro, se coloca junto a cuatro prácticos amortiguadores para dar una mayor estabilidad y limitar sus movimientos. En material de caucho, sus dimensiones son de 60x62x6 aunque siempre se puede recortar dependiendo del tamaño del electrodoméstico donde lo coloquemos. Dispone de un recubrimiento contra incendios además de repeler la suciedad y líquidos como aceites. “Perfecta, cumple con su función. Hay que nivelar bien la lavadora y sin problema”, indica un usuario.

