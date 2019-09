Una breve antología.

1. ¿Qué usanza es esta, que ya no es tenida por canción la que carece de deshonestidad? Todo esto deberían curar las leyes y fueros, si quieren los administradores de las tierras que las conciencias estén sanas (Luis Vives, filósofo, 1523). 2. ¿Qué otra cosa hace el que se da a leer en estos tales tratados o libros, sino estar soplando y encendiendo tizones que tiene a sí apegados, con que sea de cada día encendido y abrasado con la codicia carnal en este mundo, y después con mayor fuego en el infierno? (Fray Luis de Alarcón, escritor, 1550). 3. Lecturas profanas de historias y razones metrificadas en coplas, que provocan a hechos impúdicos de hechos de caballerías y amores, los cuales son rejalgar del ánima y solimán de la virginidad (Diego de Cabranes, escritor, 1545). 4. Y del abuso que Satanás con estos libros ha introducido no se granjea cosa, sino que la tierna doncella y mancebo hagan de tal lección un tizón y fuego y soplo incentivo de torpeza, donde enciendan sus deseos y apetitos de liviandad, y estos se vayan cebando poco a poco, hasta experimentar por obra lo que por palabra leen (Francisco Ortiz Lucio, escritor, 1589). 5. Estamos permitiendo [...]una influencia de una vulgaridad repulsiva y a menudo depravada tan colosal que toma las dimensiones de un crimen nacional contra nuestros hijos (Ladies Home Journal, 1909, alertando de los peligros de los suplementos dominicales). 6. La chica del tipo descrito va a ver esas películas. Para su mentalidad sin formar, sin equilibrio y extremadamente susceptible el único atractivo que ejercen esas imágenes es el de la tentación (Barclay Hazard, periodista, 1914). 7. Los cómics son definitivamente perjudiciales para la gente impresionable y los jóvenes son impresionables (Fredric Wertham, psiquiatra, 1954). 8. El supuesto asesino escuchaba un disco que sugería que matar policías está bien. [...]Esa música no tiene lugar en nuestra sociedad (Dan Quayle, vicepresidente de EE UU, 1992). 9. Debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Eso incluye los horripilantes y espeluznantes videojuegos (Donald Trump, presidente de EE UU, 2019). 10. El incremento de la violencia entre los jóvenes es muy inquietante; especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual ejercida en grupo. Se trata de un fenómeno que guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes (María José Segarra, fiscal general del Estado, 2019). @danielgascon

