Bustamante se disculpa por cancelar su último concierto: “No tengo una salud de hierro”

Seis días después de cancelar un concierto minutos antes de tener que salir a actuar, David Bustamante se ha disculpado en Twitter. “Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro. De verdad creía que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible”, ha escrito el cantante cántabro este jueves sin aclarar qué le ocurre.

El pasado viernes, Bustamante tendría que haber actuado en las fiestas de la localidad madrileña de Fuenlabrada, justo después del concierto de Alfred García, de Operación Triunfo 2017. Sin embargo, minutos antes de tener que subir al escenario, el representante del artista llamó por teléfono a la organización para informar de que Bustamante no acudiría a la cita por encontrarse indispuesto. Algo que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada criticaron debido a las formas en las que ocurrió todo: el anuncio se realizó de manera verbal, sin presentar ningún parte médico y sin tiempo suficiente para poder anunciar la suspensión del concierto y evitar que el público se viese perjudicado. El consistorio anunció posibles acciones legales y afirmó que no pagaría "por una actuación que no se produjo". Se trataba de un concierto gratuito para el que no había que pagar entrada, por lo que el Ayuntamiento ha corrido con todos los gastos del mismo.

Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro, quiero dar las gracias por la comprensión a los Fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento.



De verdad creí que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible — Bustamante (@David_Busta) September 19, 2019

Tras casi una semana en silencio, el artista, de 37 años, ha acudido a sus redes sociales para lamentar lo ocurrido. “Amigos, hoy por fin he conseguido salir de la cama, lamento mucho no haber podido dar el concierto del pasado fin de semana en las Fiestas Patronales de Fuenlabrada. Sabéis que me debo a todos vosotros y sois la pieza fundamental de mi vida”, ha explicado Bustamante antes de agradecer a los afectados su comprensión y también el apoyo recibido: “Quiero dar las gracias por la comprensión a los fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento. […] Os agradezco todo vuestro apoyo y cariño, volveremos este sábado con mucha fuerza”.

El artista se encuentra en plena gira con su último álbum Héroes en tiempos de guerra y, antes de su concierto en Fuenlabrada, Bustamante sí actuó en Sevilla. Tras estos días de descanso, su próxima parada es en Oviedo, también gratuito y donde según escribe en su último mensaje en Twitter sí actuará.

Os agradezco todo vuestro apoyo y cariño, volveremos este sábado con mucha fuerza!! — Bustamante (@David_Busta) September 19, 2019

Se desconoce qué problemas de salud afecta al cantante, pero no es la primera vez que este alega indisposición o enfermedad para la suspensión de un evento. Justo hace dos años, en septiembre de 2017, fue la polémica cancelación de su concierto en Laguna de Duero, Valladolid, por una afonía. Una situación muy criticada —incluso la Consejería de Sanidad de Castilla y León inició una investigación— debido a que no constaba que el cántabro hubiera acudido al centro de salud local.

La segunda anulación se produjo en el programa especial de Navidad de Operación Triunfo, donde el extriunfito iba a participar junto a otros de sus compañeros de la primera edición del programa actuando con los concursantes de OT 2017 y que finalmente no ocurrió por encontrarse “indispuesto”. El mismo motivo por el que en febrero del año pasado, el cantante cántabro canceló sin previo aviso otra actuación privada organizada en la capital madrileña para una veintena de seguidores.