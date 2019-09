Cuida tu piel después del verano sin que lo note el bolsillo

A lo largo del verano hemos podido aprovechar de los rayos de sol en la playa, en la piscina o simplemente mientras dábamos un paseo. La exposición al sol tiene efectos beneficiosos para la salud, ayuda a sintetizar mejor la vitamina D y hace que mejore la situación de quienes padecen trastornos cutáneos como el acné, la psoriasis o el vitíligo. A pesar de ello, todos los años los médicos aprovechan esas fechas para advertir de lo peligrosa que puede ser una exposición prolongada, sin protección o en las horas de más calor.

Las horas de luz disminuyen poco a poco con la entrada del otoño. Para beneficiarnos de los efectos positivos del sol, y evitar los que pueden ser dañinos, hay que tomar precauciones en todas las estaciones, ya que nuestra piel está expuesta a los rayos UV todo el año. Por ejemplo, utilizar crema con factor de protección solar evitará la aparición de manchas y del envejecimiento prematuro de la piel.

Para mantener un rostro joven no es necesario gastar mucho dinero en cremas, sino mantener una rutina y crear un hábito que se adapte a nuestras necesidades y reduzca los efectos del día a día. Y en esto, como en casi cualquier otra cosa, cada persona tiene una forma diferente de cuidarse. Hay a quienes no les importa gastar unos minutos más para conseguir una limpieza más profunda; unos solo están dispuestos a lavarse la cara y, si acaso echarse una crema, y otros que se saltan el segundo paso y se conforman con no salir de casa con legañas.

Para los que se lo toman a conciencia: el mejor resultado con varios productos

Si no eres de los que tienen en una balda una crema de noche, otra de día, jabones especiales para limpiarte la cara y diferentes productos para verano o invierno, este apartado va para ti. Después de varios meses probando lociones, serums y limpiadores has encontrado los que mejor le sientan a tu piel, pero ¿tienen factor de protección solar?

No todas las cremas de día incluyen entre sus ingredientes alguno de los bloqueadores solares más utilizados en la industria cosmética: óxido de zinc, dióxido de titanio, sulisobenzona, dioxibenzona o metil antranilato. Si queremos tener una piel tersa, sana y protegida, será mejor que nuestra loción de cabecera contenga alguno de ellos y la usemos diariamente, aunque no haga sol, pues los rayos son capaces de atravesar las nubes, aunque no los veamos.

Las cremas para la cara, especialmente las que contienen protección solar pueden resultar un poco más agresivas para la piel. Las principales marcas del mercado tienen fórmulas diseñadas para pieles mixtas, secas, grasas o sensibles para encontrar la mejor en cada caso. Pero esta mayor densidad implica que la limpieza del rostro también tiene que ser adecuada para eliminar los restos de crema antes de ir a la cama. Una de las soluciones más ligeras, pero que dan buenos resultados son el agua micelar o jabón y un tónico para devolver la calma a nuestra piel antes de echarse la crema de noche.

Solución todo en uno: cremas BB o CC con protección solar

Si lo de los rituales de belleza o tener el baño lleno de frascos que sirven para lo mismo no es lo tuyo, tenemos una propuesta que hará todo un poco más fácil. Especialmente recomendado para las mujeres u hombres que estén habituados a llevar algo de maquillaje, las BB o CC cream ofrecen resultados todo en uno.

La mayor diferencia entre las cremas BB y CC es que unas son más ligeras que otras. Las primeras, están recomendadas para pieles más jóvenes con pequeñas imperfecciones fáciles de camuflar con pigmentos. Las segundas están indicadas para pieles más maduras, no son tan líquidas y aporta mayor cobertura. Lo mejor es que en ambos casos se pueden encontrar productos que además de hidratar, uniformar el tono de la piel y corregir imperfecciones, ¡tengan factor de protección solar! De este modo con un solo producto se cubrirán todas las necesidades, sin olvidarse de la limpieza para eliminar los restos de loción.

¡Que lo haga otro!

Si te has agobiado mientras leías todo lo que hay que hacer para mantener una piel sana, empieza a respirar de nuevo. Es verdad que a largo plazo toda la hidratación y la limpieza hará que nuestro rostro parezca más joven. Pero, nunca es tarde para reparar algunos daños que causan la dejadez y procrastinación, sobre todo, gracias a los avances y los nuevos tratamientos que se pueden encontrar como la terapia de luz LED, el fotorejuvenecimiento, el lifting facial o la microdermoabrasión. ¿Sabes lo que son cada uno de ellos?

Al recibir la luz solar se produce una degeneración de las células que conforman nuestra piel, por eso salen manchas y se pierde elasticidad. Las terapias de luz LED rojas reducen los efectos del sol en el rostro, mientras reducen las diferencias de tonalidad y favorecen al rejuvenecimiento. Los efectos de esta terapia son similares a los del fotorejuvenecimiento facial, pero en este caso se utiliza luz pulsada.

Las limpiezas, exfoliaciones o peelings y dermoabrasión conllevan una limpieza profunda de la piel y la búsqueda de una regeneración celular. Día a día la contaminación, las cremas y otras sustancias que hay en el ambiente se pegan a la cara, obstaculizando los poros. Estos tratamientos buscan liberar la piel de estos agentes externos y fomentar la regeneración al eliminarse las células muertas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de septiembre de 2019.

