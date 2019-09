Empezó robando cámaras y ha terminado rodando con su ‘skate’ frente a su cámara

Robó una cámara Kodak a los cuatro años y sus padres se la hicieron devolver. Pero intuyeron algo en la elección del objeto por parte de la niña, así que le regalaron otra, con la que pasó los siguientes años retratando sin pausa a su sufridor hermano. Poco tiempo después, la criatura se enganchó a la serie de dibujos animados Rocket power, sobre un grupo de niños skaters en el sur de California y, años más tarde, sus dos obsesiones se fundieron en una: empezó a fotografiarse mientras recorría Los Ángeles.

¿Tengo sed? No me pienso bajar del monopatín.

Antes de posar así de estética Sierra Prescott ha hecho el bruto un rato.

No existe una sola fotografía de Sierra Prescott (California, 1989) en la que su pelo aparezca en vertical: “Si no está en horizontal, es que no voy lo suficientemente rápido”. Y, con solo 30 años, es difícil decidir si está más cerca de Hugh Holland, maestro de la fotografía costumbrista californiana, o del mito del skate Tony Hawk. Pantones intensos, palmeras a granel, mucho pavimento y calcetines rodilleros.

Es casi imperceptible, pero, si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar las ruedas deslizándose contra el asfalto. “Por eso nunca escucho música, el sonido del monopatín en movimiento es insuperable”. Prescott posee todos los ingredientes para protagonizar todas los editoriales de moda veraniega de la Costa Oeste. Sin embargo, su empeño en mostrar no solo el encuadre perfecto, sino todas las caídas previas a ese encuadre perfecto, la convierte en un ser humano demasiado humano. Eso sí, con un sentido del humor sublime

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.