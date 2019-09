13

El artista mexicano, en mayo de 2017, presentó su exposición 'Naa Pia', que, en zapoteco, significa "Yo mismo". En una entrevista con este diario, el artista mexicano señalaba que llevaba la camisa arrugada porque "en mi casa no me planchan la ropa, así que me la pongo como esté. No me había dado cuenta de que usaba ropa arrugada hasta que todo el mundo me empezó a hacerme notar que está arrugada".