Katie Holmes y Jamie Foxx se separan después de seis años juntos

Katie Holmes y Jamie Foxx se separan. Así lo confirma la revista People después de las alarmas que se activaron la pasada semana cuando el actor fue visto saliendo de la mano de la cantante Sela Vave de un club nocturno de Los Ángeles el pasado viernes. La revista norteamericana adjudica la información a una fuente del mundo de la música que ha manifestado que la ruptura fue el pasado mes de mayo.

Ambos han llevado su separación con la misma discreción con la que han llevado su relación durante los seis años que han estado juntos. Los actores han sido pareja desde 2013 y, desde entonces, solo posaron juntos de forma oficial en la alfombra roja de la última gala MET, celebrada el pasado 6 de mayo. A este evento, considerado la cita más importante de la moda y uno de los eventos sociales más relevantes de Nueva York, la pareja llegó unida y su gesto se interpretó como una declaración de intenciones que desató especulaciones sobre una próxima boda de la pareja.

El ganador del Oscar por Ray (2004) y la protagonista de la serie Dawson crece se prodigaron muestras de cariño y no dejaron lugar a dudas durante esta cita sobre el amor y la complicidad que les unía. Los rumores sobre su relación sentimental comenzaron en 2013 después de que se les viera bailando acaramelados en un acto benéfico en los Hamptons (Nueva York) en agosto de ese años. Pero no fue hasta septiembre de 2017 cuando los medios norteamericanos les otorgaron oficialmente el título de pareja después de salir a la luz las primeras imágenes de ambos paseando cogidos de la mano por una playa de Malibú.

A partir de 2018, el férreo blindaje que habían establecido en torno a su relación se fue relajando. En enero se sentaron juntos y sonrientes en la gala previa a los Premios Grammy, aunque intentaron pasar desapercibidos. Y más de un año después llegó el posado oficial en la Gala del Met. Durante estos años, diversos medios han afirmado que la discreción con la que han llevado su noviazgo podría haberse debido no solo a su deseo de proteger su vida privada, sino también a que cuando Katie Holmes firmó su divorcio del actor Tom Cruise, este incluía una cláusula que prohibía a la actriz hacer pública cualquier relación amorosa durante un período de cinco años.

Jamie Foxx y Katie Holmes en enero de 2018 en la fiesta previa a los Premios Grammy. Getty Images

Lo cierto es que esa boda en París y en invierno con la que los medios norteamericanos afirmaban que soñaba Katie Holmes parece que ya no forma parte de los planes de la actriz y de Foxx. Según fuentes próximas a los actores su tiempo juntos se guiaba por sus deseos de disfrutar el uno del otro: "Cuando pueden pasar tiempo juntos, lo hacen. Cuando están ocupados y no pueden, no lo hacen. Son dos adultos que disfrutan de la compañía del otro y lo han hecho durante mucho tiempo", explicó a People hace unos meses una persona que conocía de cerca su relación. Otro conocido de la pareja dio algunos datos más: "Katie y Jamie se ven tan frecuentemente como pueden. Se conocen desde hace años y ambos son excelentes padres, algo que también tienen en común. Están dedicados a sus carreras y se dan espacio mutuamente".

Después de su ruptura ambos mantienen silencio. Katie Holmes sale a cenar con amigas por Nueva York o a pasear a sus perros junto a su hija Suri, y Jamie Foxx, salvo su cita con Sela Vave, parece centrado en su familia. Ayer mismo, el actor de 51 años, compartió una fotografía junto a sus dos hijas Corinne Foxx y Anelise Bishop, de 25 y 10 años, respectivamente. Los tres estaban en el estudio en el que se graba el concurso Beat Shazam, que conducen el actor y su hija mayor.