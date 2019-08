Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2019

Este jueves se celebra el sorteo Extra de verano de la ONCE

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE se celebra hoy jueves 15 de agosto de 2019 a las 21:25 horas. Sortea 20.000.000 euros, que se llevará el primer premio, el boleto que acierte las cinco cifras y la serie.

Además, el sorteo del 15 de agosto reparte 119 premios de 60.000 € a los boletos con las cinco cifras que salgan, 1.080 premios de 3.000 € a los que acierten cuatro, 10.800 de 60 euros para las tres últimas cifras correctas, 108.000 de 15 euros para las dos y 1.080.000 premios al reintegro, repartidos en seis euros a cada acertante del último número del boleto.

También habrá premios adicionales: 20 de 100.000 euros a las 5 cifras y serie de la segunda a la vigesimoprimera extracción completas y 2.380 premios de 600 euros a las 5 cifras de la segunda a la vigesimoprimera extracción completas.

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE suele repartir dinero por toda España y en 2018, el número premiado fue el 42426 con la serie 102.

Para comprobar si has sido uno de los agraciados del Sorteo Extra de Verano de la ONCE, entra en la web oficial de Juegos ONCE o consulta la página web de EL PAÍS.