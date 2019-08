Comparativa | Cuatro mascarillas para tener el rostro perfecto también en verano

El sol, el calor, el cloro y la sal del mar pueden tener efectos muy negativos en la piel de tu rostro, por mucho que sigas una rutina de limpieza y utilices cremas hidratantes y solares. Pero que no cunda el pánico: hay alternativas para mantener la piel humectada a la vez que se combaten otros problemas dérmicos. Y una de las más sencillas son las mascarillas faciales que, compuestas por ingredientes que hidratan la piel en profundidad, le devuelven el brillo y la suavidad.

¿Qué productos hemos elegido?

Para esta comparativa, hemos elegido cuatro mascarillas diferentes; todas ellas disponibles en Amazon e idóneas para esta época del año. Así, entre las seleccionadas se encuentran -ordenadas alfabéticamente-: Comodynes ANTI-AGING MASK RECOVERING EFFECT (con una puntuación media de 7,25 puntos), Garnier Skinactive Aqua Mask (7), Oh K! Mascarilla En Lámina de Baba de Caracol 40 gr. (7,5) y XENSIUM Mascarilla Hidratante Descongestiva 10 ml. (8,25).

Durante las pruebas, hemos valorado algunos aspectos relacionados con su aplicación y resultados:

- Facilidad de uso. El formato de aplicación de unas y otras mascarillas puede ser muy diferente: desde extenderlo como una crema hasta colocar una máscara de papel o gel sobre el rostro.

- Sensación en la piel durante la aplicación. ¿Relaja? ¿Refresca?

- Resultados. Si se perciben cambios o mejorías en la piel del rostro tras una o varias aplicaciones.

Así las hemos probado

Para las pruebas, hemos contado con entre una y tres unidades de cada uno de los productos seleccionados; todos ellos en formato monodosis. A la hora de utilizarlos, la piel del rostro siempre acababa de ser limpiada con una solución jabonosa y alguno de los dispositivos de limpieza de referencia: Foreo Luna o Clarissonic Mia 2. Además, es importante tener en cuenta el tipo de piel sobre el que se han utilizado: muy clara, mixta y sensible con tendencia a las rojeces.

La mascarilla ganadora ha resultado ser la Mascarilla Hidratante Descongestiva de XENSIUM. Con una relación calidad-precio estupenda, incorpora bastantes aceites esenciales en su fórmula, que se extiende cómodamente y deja la piel hidratada durante más tiempo que las otras propuestas.

XENSIUM Mascarilla Hidratante Descongestiva 10 ml : nuestra elección

Según la marca, se trata de una mascarilla descongestiva que ayuda a hidratar en profundidad, además de mejorar el tono y descongestionar la piel. De ahí que en su fórmula se incluyan aceites de almendras dulces, nueces de macadamia o aguacate, además de aloe o extracto de flor de caléndula. También cuenta con kaolín (el tercer ingrediente más empleado), popular por sus propiedades para absorber la grasa.

Su modo de aplicación es el tradicional: el sobre incluye 10 ml. de producto que se aplica con los dedos o con una brocha. Es una fórmula densa, muy similar a una arcilla, pero se extiende razonablemente bien, siendo suficiente para cubrir todo el rostro y el cuello. El olor es afrutado y, además, incluye partículas algo más grandes que realizan una ligera exfoliación. Si hay alguna heridita en la zona, pica un poco al principio. Tras 20 minutos, la mascarilla se queda prácticamente seca, siendo necesario retirarla con una esponja húmeda (no se recomienda frotar). La sensación de hidratación tras el uso, sin ser tan patente a simple vista como en otros casos, dura más en el tiempo.

Un apunte importante: esta mascarilla sólo se puede comprar dentro del Programa Plus de Amazon, es decir, se envían con pedidos que cumplen las condiciones del programa y alcanzan un importe mínimo de 19 euros.

Lo mejor: Deja la piel hidratada durante más tiempo que otras propuestas Lo peor: Sólo puede comprarse dentro del Programa Plus de Amazon (con pedidos que cumplen las condiciones del programa y alcanzan un importe mínimo de 19 euros) Conclusión: Una mascarilla facial que cumple con lo que promete con una buena relación calidad-precio

Oh K! Mascarilla En Lámina de Baba de Caracol - 40 gr : la alternativa

El ingrediente estrella de esta mascarilla (por lo menos, el que se promociona) es la baba de caracol, que se ha convertido en muy popular en los últimos años por su capacidad para unificar el tono de la piel y regenerar la epidermis. Pero al repasar la lista de componentes de este producto nos encontramos con que no está entre los más utilizados; de hecho, se encuentra entre los últimos. Sí que cuenta con otros bastante interesantes; por ejemplo, destaca el extracto de centella asiática, con propiedades antiinflamatorias y para reducir fatiga y cansancio. Además, en segundo lugar en la lista (solo tras el agua) se encuentra el Dipropylene Glycol, un líquido incoloro, inodoro e insípido que ayuda a la piel a absorber la hidratación.

Como otras opciones de esta comparativa, viene en formato máscara en lámina con muchísimo producto (tanto, que incluso podría dar para varias aplicaciones) y se recomienda utilizarla durante entre 10 y 20 minutos. Una vez retirada no hay que aclarar la piel: lo ideal es masajearla hasta que se absorba todo el producto restante.

Prácticamente no tiene olor, es muy ligera y fresquita (cuando te la quitas, si te tocas el rostro sigue frío). El resultado tras la aplicación es positivo, dejando la piel elástica y suave. Su precio es superior al de otras propuestas.

Comodynes ANTI-AGING MASK RECOVERING EFFECT

En su composición, sin parabenos ni perfumes alérgenos, destacan múltiples elementos: ácido hialurónico para mantener la hidratación y elasticidad; semilla de vigna aconitifolia (una legumbre), que estimula la síntesis de colágeno y aumenta la elasticidad y la firmeza de la piel; vitamina E y extractos de gingseng, manzana, melocotón, trigo y cebada indicados para prevenir los daños causados por la contaminación y la radiación UV… Y la lista sigue.

El pack incluye tres unidades de la mascarilla: la recomendación de la marca es utilizarla una vez a la semana o, para terapia de choque, cada par de días. Viene en formato máscara de tela y poco cargada de producto que, a su vez, es extremadamente ligero. Su colocación es muy cómoda, porque la máscara cuenta con cortes que ayudan a adaptarla perfectamente al rostro. Con sensación de frescor, se deja actuar durante 10 minutos y, al retirarla, se nota la piel más luminosa y descansada.

Garnier Skinactive Aqua Mask

Diseñada específicamente para pieles deshidratadas, presume de incorporar granada y glicerina. No son sus dos componentes principales en la lista de ingredientes, entre los que predominan los elementos no naturales (más que en otras propuestas). Su formato monodosis incluye 8 ml. de producto, suficientes para varias aplicaciones: se debe dejar reposar durante 10 minutos, tiempo en el que se va absorbiendo poco a poco en la piel. No es necesario el aclarado con agua, aunque si queda demasiado producto puede retirarse con un algodón.

Su textura es la propia de una crema muy untuosa y se absorbe muy rápido. En las pruebas, nos hemos encontrado con que no hay que utilizar demasiada cantidad, ya que de otra manera la piel no la absorbe. Tiene un perfume suave (personalmente me recuerda a los suavizantes de cabello) y deja la piel bastante suave e hidratada: en las ocasiones en las que había zonas resecas con pielecitas, éstas desaparecen.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de agosto de 2019.

