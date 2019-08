Nicolas Cage convenció a Johnny Depp para que fuera actor

Los seguidores de Johnny Depp tienen que agradecer haber conocido el trabajo del actor a Nicolas Cage, pues según ha revelado el intérprete de Leaving Las Vegas en una entrevista con The New York Times Magazine, fue el encargado de convencer a su amigo para que se iniciara en el mundo de la interpretación. “Éramos buenos amigos, estábamos jugando al Monopoly y él iba ganando. Lo miré y le dije: ‘¿Por qué no intentas actuar?”, recuerda Cage en la entrevista.

Al principio, Depp se negó, pues su sueño era dedicarse a la música y ser una auténtica estrella del rock, pero pronto cambió de opinión. “En ese momento quería ser músico y me dijo: ‘No, no puedo actuar’. Entonces le mandé a ver a mi agente, que le envió a su primera audición, que fue Pesadilla en Elm Street. Obtuvo el papel ese mismo día”, cuenta el actor sobre la cinta con la que debutó su amigo, en 1984, con solo 21 años. Tras esta película los éxitos no cesaron y en el curriculum de Depp destacan Eduardo Manostijeras (1990), Sleepy Hollow (1999) o la saga de Piratas del Caribe, entre muchas otras.

En la entrevista, Cage también habla sobre su reciente y difícil divorcio de la que ha sido su esposa solo cuatro días, Erika Koike. “Realmente no quiero hablar de esto. Estuve bastante molesto por la forma en que sucedió todo”, sentencia Cage sobre la polémica ruptura. A finales del pasado mes de marzo, Cage y su pareja protagonizaron una bochornosa escena con gritos incluidos en Las Vegas, donde acudieron para convertirse en matrimonio. Según The Blast, el actor ha admitido que estaba “demasiado borracho” y, solo cuatro días después de haberse casado con la maquilladora, solicitó la anulación del matrimonio.

Algo que no consiguió, por lo que tuvo que conformarse con obtener el divorcio de Koike en mayo, dos meses después de que la pareja se diera el “sí, quiero” en Las Vegas. Erika Koike se opuso a los planes de Cage de anular su matrimonio y reclamó una manutención conyugal. La efímera esposa del actor afirmó entonces que su reputación había sido dañada por Cage y que ha perdido oportunidades de trabajo.

Se trata del cuarto matrimonio para el protagonista de City of Angeles, de 55 años. La primera vez que se casó fue con la actriz Patricia Arquette. Su matrimonio duró de abril de 1995 hasta 2001. La segunda fue con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley: solo estuvieron unidos tres meses, entre agosto y noviembre de 2002. Su divorció acabó en 2004. La tercera, con Alice Kim, ha sido la más larga. Se casaron en 2004 y se separaron en 2016. Con ella tuvo a su segundo hijo Kal-El Cage, en 2005. El mayor, Weston, nació en diciembre de 1990 de su relación con la actriz Christina Fulton, y en 2014 y 2016 le hizo abuelo.