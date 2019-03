Nicolas Cage, a gritos con su novia mientras pedían su licencia matrimonial

"Se quiere quedar con mi dinero. ¡Ella se quiere quedar con todo mi dinero!". Esa era, según testigos presenciales, la frase que gritaba Nicolas Cage mientras acudía a un organismo oficial de Las Vegas para pedir un certificado de matrimonio. Y ese "ella" se dirigía, sorprendentemente, a su futura esposa, la maquilladora Erika Koike. Tal y como se anunció hace unos días, el actor, de 55 años, pretendería casarse con Koike en la que sería su cuarta boda.

La escena tuvo lugar el pasado sábado en la oficina de expedición de licencias matrimoniales del condado de Clark, en pleno centro de Las Vegas (Nevada). Según explica el diario británico Daily Mail, que ha tenido acceso a las imágenes, el suceso fue grabado por los presentes y tuvo lugar alrededor de las 11 de la mañana en los pasillos de las oficinas. En las imágenes se puede ver a Cage con pantalón y chaqueta negra y camiseta roja, barba de varios días y gesto serio. Según los testigos de la escena, el intérprete estaba "probablemente borracho".

Según el metraje, Cage alza la voz frecuentemente y le espeta a Koike que su "novio" es un traficante de drogas y que él no va "a hacerlo", al parecer en referencia a la obtención de la licencia de matrimonio. "Nunca te he pedido que lo hagas", le replica ella, tratando de mantener un gesto suave y la voz calmada. "Venga, vámonos"; le sugiere, guiándolo a través de los pasillos.

Las fuentes a las que ha tenido acceso el diario británico y que estuvieron presentes en la discusión afirman que la pareja comenzó a rellenar la aplicación mediante las máquinas dispuestas para ello pero que Cage empezó a comportarse de forma errática y a gritar "¡Se quiere quedar con mi dinero!" y "¡Su ex es un drogata, es un drogata!", mientras ella trataba de calmarle. Tras la escena, les condujeron a un habitación aparte y más tarde se le vio salir con los papeles en la mano.

Cage es un personaje polémico desde hace años. El pasado mes de octubre, sin ir más lejos, una joven estadounidense le acusó de haber abusado de ella en un festival de cine en Viena cuando el actor "estaba profundamente borracho". Además, en una entrevista en el diario The Guardian contó que si no tuviera trabajo "sería muy autodestructivo". "Me sentaría, pediría dos botellas de vino tinto y desaparecería, y no quiero ser esa persona, así que tengo que trabajar", contó entonces.

Si la boda llega a tener lugar, sería el cuarto matrimonio para el protagonista de City of Angeles y Leaving Las Vegas. La primera vez que se casó fue con la actriz Patricia Arquette. Su matrimonio duró de abril de 1995 hasta 2001. La segunda fue con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley: solo estuvieron unidos tres meses, entre agosto y noviembre de 2002. Su divorció acabó en 2004. La tercera, con Alice Kim, ha sido la más larga. Se casaron en 2004 y se separaron en 2016. Con ella tuvo a su segundo hijo Kal-El Cage, en 2005. El mayor, Weston, nació en diciembre de 1990 de su relación con la actriz Christina Fulton, y en 2014 y 2016 le hizo abuelo.

En cuanto a Erika Koike, poco se sabe de ella. Por el momento, el único dato que se ha hecho público es que ha trabajado de maquilladora en una cinta finlandesa de 2012, que su edad ronda los 34 años y que llevan saliendo algo menos de un año. Se les vio hace unos meses en Puerto Rico, saliendo y cenando juntos, mientras él rodaba uno de sus próximos estrenos, Primal, y más tarde se les ha fotografiado juntos en Los Ángeles.