Arrogancia: Compartida entre varias de las formaciones; disfraz del miedo. Banda: Adaptación de “casta”; descalabro del liberalismo español. Candidato Sánchez: Significante vacío. Desafección: Futuro cercano. Dinosaurio: Microcuento de Monterroso; parlamento fragmentado. Escorpión: Naturaleza de Unidas Podemos: por mucho que se disfrace de formación moderada, su posición sobre Cataluña, su visión del Estado y su legitimidad, su mirada dogmática sobre el mercado y su rechazo al pluralismo complican todo acuerdo de Gobierno con esta formación. Es como compartir piso con Calígula: da pereza. Espectáculo: Forma de las negociaciones. La representación domina sobre la discusión técnica; el efecto sobre la sustancia. Los reproches son públicos, las propuestas a los otros partidos o las consultas a la militancia son operaciones de cara a la galería. Se negocia desde la tribuna, en el último segundo, y todo termina con un cliffhanger antes de las vacaciones. Fascista: Los demás. Filtración: Forma de destruir la confianza de tu interlocutor y de condenar la negociación al fracaso. Gobierno: En funciones; gestos de izquierdas y presupuestos de Montoro. Hipérbole: Tono por defecto. Institución: Se utiliza para una función distinta a la original. Jueces: Siempre están ahí para echarles la culpa. Kitsch: Nostalgia de tiempos peores; política del selfi.Lecciones: Cómo no construir una coalición. No se habla de programas o de objetivos, solo del reparto de poder, buscando avergonzar al adversario. Mecanismo: Véase institución. Mujeres: Pueden contar con que Pedro Sánchez estará de su lado siempre que él las necesite. Negociación: Construcción de un relato (el relato es un artefacto para echar la culpa al otro de un fracaso previsto). Ñ: Excepción española, que obedece a las razones culturales que decidamos en ese momento. Ovación: Celebración del propio fracaso. Parlamento: Plató. Poder: Desgasta al que no lo tiene (Andreotti). Querer: No es poder. Responsabilidad: Haz lo que me beneficia. Secesionistas: No hicimos nada y lo volveremos a hacer. Tedio: Estado de ánimo dominante. Unamuno: ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Vox: La tuna en el Congreso (Müller). William Shakespeare: Cronista parlamentario. X: Riesgos y consecuencias no deseadas de la repetición electoral. Yugo: Poner líneas rojas antes de empezar, para que retroceder sea imposible. Zanja: Trinchera. @gascondaniel

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.