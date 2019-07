Viajes, cuidado personal, tecnología y productos para mascotas entre los mejores descuentos de la semana

Muchos de los lectores de EL PAÍS Escaparate se encuentran inmersos en mitad de las vacaciones y, muy probablemente, el resto desearía estarlo. Aún no hemos aprendido cómo podemos adelantar el tiempo para que los días libres lleguen antes, pero sí que sabemos cómo amenizar la espera. Para ellos, hemos decidido ofrecerte un resumen de los mejores descuentos de la semana para que las horas que te quedan para despedirte de la oficina una temporada se pasen antes.

Entre las mejores ofertas de estos últimos días de julio hay grandes promociones en productos de cuidado personal, planes, viajes, motos eléctricas para moverse por la ciudad o en artículos para el cuidado de las mascotas. En algunos casos el descuento alcanza el 30% o conlleva un regalo de 20 euros. Si quieres conocer cómo ahorrar antes de las vacaciones, no te pierdas estos descuentos.

Descuentos en viajes de última hora

A pesar de que todos esperamos ansiosos las vacaciones, no todo el mundo planifica con tiempo sus escapadas veraniegas. Quienes hayan esperado a última hora para hacer sus reservas es posible que paguen un poco —o mucho— más caro los alojamientos, viajes y servicios que podrían haber conseguido más barato con antelación. Por suerte para los rezagados, las cadenas hoteleras y las agencias de viajes son piadosas con ellos y ofrecen ciertas promociones con las que ahorrar a última hora. Si te has sentido identificado con este perfil, no te pierdas estos descuentos, parecen pensados para ti.

Expedia

Elegir ahora dónde se pasarán los días libres tiene recompensa si se hace a través de esta marca. En concreto, si nos decantamos por un paquete que combine el vuelo y hotel. Para disfrutar de esta promoción el precio final tiene que ser igual o superior a 850 euros. Si se aplica el código que encontrarás a continuación se puede obtener una rebaja directa de 35 euros, sin importar el destino o el número de personas que vayan a realizar el viaje.

Cupón descuento Expedia de 35 euros de descuento

Groupon

En esta página se pueden encontrar una gran cantidad de actividades y productos. Ahora hay dos códigos aplicables para la reserva de las vacaciones. El primero se trata de la reserva de actividades en el destino, bonificada con un exclusivo 20% de descuento y el segundo, tan solo se puede utilizar en su categoría de viajes. En ella se pueden encontrar paquetes, hoteles y otros alojamientos. Esta semana las reservas a través de esta plataforma vienen con una rebaja del 15%.

Cupón descuento Groupon del 20% en planes o del 15% en viajes

Balearia

A veces la mejor forma de llegar a nuestro destino no es con el avión o con el coche, los ferris se han convertido en una opción muy popular en la que transportarse de un día a otro. Tanto si es la primera vez que viajas como si eres un recurrente de este medio de transporte, en los barcos de esta compañía se puede ahorrar un 15% en los trayectos Algeciras-Tánger; Algeciras-Ceuta, Almería-Melilla, Almería-Nador y Málaga-Melilla gracias al código promocional que encontrarás a continuación.

Cupón descuento Balearia del 15% en rutas de ferry

Cuidarse en verano al mejor precio

La llegada del verano trae consigo una mayor exposición a los rayos UV. Para tener una piel bonita durante más tiempo lo más recomendable es cuidar la piel antes y después de la exposición solar. Además, una vez acabada la operación bikini, ha llegado el momento de lucirse con el bañador, por lo que también hemos incluido en esta recopilación una marca que te puede ayudar a mantener la línea durante el verano.

L’Occitane

La mayor parte de los cosméticos de esta marca están elaborados con ingredientes naturales y de producción responsable. Con ellos han sido capaces de elaborar varias líneas de olores como lavanda, manteca de karité, cítricos o verbena. Cualquier compra que se realice de forma online en la plataforma de esta tienda viene con un regalo exclusivo si se introduce el código que encontrarás un poco más abajo. Se puede elegir una vez metido el código una de las tres cremas hidratantes de 75 mililitros: leche ultra rica de cuerpo, leche de cuerpo perfumada de verbena o leche de cuerpo flores de cerezo.

Regalo exclusivo L’Occitane con cualquier compra

MyProtein

Mantener la figura en verano es complicado. Las terracitas, las cervezas, los vinos, los tintos de verano o el picoteo puede acabar con los esfuerzos de todo el año. Esta marca nos ofrece una selección de productos en los que nos podemos apoyar para mantener la masa muscular o para estimular la quema de calorías de nuestro cuerpo. Para que no nos olvidemos de hacer algo de deporte y de cuidarnos este verano, esta tienda ofrece un descuento del 9% que se puede aplicar incluso a los productos rebajados.

Cupón descuento MyProtein del 9%

La tecnología también tiene descuentos en julio

Las vacaciones y el tiempo libre nos dejan espacio para buscar productos que nos vayan a servir a lo largo del año como por ejemplo un nuevo smartphone o un ordenador. Leer las valoraciones de los expertos y la experiencia de otros compradores puede convertirse en un punto de partida para una compra responsable. Hemos seleccionado dos empresas que, además de grandes descuentos, cuentan con muchísimas opiniones positivas de sus productos.

HP

Los productos electrónicos y accesorios de esta marca están de promoción. Además de las rebajas de verano, es posible ahorrar un poco más en estos artículos con los dos códigos que te proponemos a continuación. En concreto, todos los complementos para cualquier dispositivo pueden comprarse un 20% más baratos de lo que estarían en otras fechas. Y los ordenadores del modelo Pavilion se pueden adquirir con esta exclusiva oferta del 20%.

Cupón descuento HP del 20% en el modelo Pavilion y en accesorios

eCooltra

Las altas temperaturas hacen que utilizar ciertos medios de transporte se vuelva complicado. Las calles de las grandes ciudades se vacían un poco durante los meses de verano y se convierten en un momento perfecto para probar alguno de los muchos vehículos compartidos que encontramos en las grandes ciudades. Uno de ellos son las motos de esta marca. Quienes quieran probar sus motocicletas pueden descargarse la aplicación y meter el código que encontrarán a continuación para disfrutar en exclusiva de 20 euros de crédito totalmente gratis.

Cupón descuento exclusivo eCooltra consigue 20 euros gratis

Las vacaciones también son para las mascotas

Los perros, los gatos y los pájaros son los animales más habituales dentro de los hogares del país. Estas mascotas también requieren cuidados especiales en verano. Para que no nos olvidemos de ellas y les proporcionemos todos los cuidados que necesitan esta temporada, hay varias marcas que ofrecen descuentos especiales para comprar a un menor precio alimentos, juguetes y otros productos básicos.

Tiendanimal

Los dueños de los gatos que quieran viajar con ellos estas vacaciones están de enhorabuena. Los trasportines de la marca Atlas Car se pueden adquirir en esta plataforma con un descuento del 20%. Quienes tengan otra mascota o no necesiten cómo transportarlo, esta tienda también tiene otras ofertas disponibles, como los 6 euros menos por cada compra superior a 49 euros o el 12% menos por la primera adquisición.

Cupón descuento Tiendanimal de 6€, 12% o 20% según producto

Zooplus

Esta tienda tiene productos para varias especies de animales. Aquí se pueden comprar sacos de comida o pequeñas porciones, juguetes y otros artículos para el cuidado de nuestras mascotas. En los cupones que encontrarás a continuación puedes elegir el descuento que más se adapte a tu compra. El primero es un descuento de 5 euros y el segundo un 10% de rebaja en la cesta; en ambos casos, solo se pueden utilizar si se trata de la primera compra. Los usuarios también pueden conseguir todo tipo de comida húmeda con precio promocional.

Cupón descuento Zooplus de 5€ o 10% en productos para mascota

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de julio de 2019.

