A Anna Wintour le preguntan por Melania Trump y alaba a Michelle Obama

La animadversión de Anna Wintour contra los Trump es ya abierta y evidente. La editora de la edición estadounidense de Vogue, una de las principales prescriptoras de moda del mundo e importante filántropa, es claramente contraria al presidente de EE UU, pero también a su familia. Si ya el pasado abril aseguró que Melania Trump no iba a protagonizar la portada de su revista, ahora ha decidido poner en práctica la sabiduría popular que dice que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio.

Wintour lo ha demostrado durante una entrevista con el semanario británico The Economist. En el podcast de la publicación, la gran dama de la moda ha charlado con la periodista Anne McElvoy durante casi media hora sobre diseño, pasarela y sostenibilidad. En uno de los extractos publicados en Twitter, se destaca un fragmento en el que Wintour habla sobre los Trump.

Mientras ella está defendiendo cómo cree que "Vogue debe apoyar a las mujeres que están liderando el cambio en este país", la periodista pasa a preguntarle sobre los "trajes mal cortados, los pantalones raros y la gorra de béisbol roja, siempre deliberadamente fuera de las tendencias, como si mostrara una falta de interés" de Donald Trump. En cambio, asegura McElvoy, "Melania se construye mucho más. Vino al Reino Unido queriendo verse de forma muy consciente como una embajadora de la moda británica o de la moda transatlántica", Entonces, le pregunta a Wintour: "¿Ha valorado usted eso o prefiere simplemente mantenerse alejada de los Trump?".

ampliar foto Donald y Melania Trump, en las celebraciones del 4 de julio. CORDON PRESS

La respuesta es clara como el agua: "Sí, la verdad es que creo que la primera dama Michelle Obama era increíble en cada decisión que tomaba en cuanto a moda". Sin venir a cuento, sin formar parte de la pregunta e ignorando completamente a los Trump, sea Donald o sea Melania, en su respuesta. "Apoyaba a los jóvenes diseñadores estadounidenses. También apoyaba a diseñadores de todo el mundo. Fue la mejor embajadora que este país ha podido tener, en muchos aspectos, obviamente, más allá de la moda", continúa alabando Wintour a la anterior primera dama estadounidense.

"Pero ella no es la primera dama ahora... Así que ¿cómo ve a la que tienen ahora?", insiste McElvoy, intentando meter baza en la respuesta de Wintour. Pero le da igual. Ella prosigue sobre Obama: "...Y para mí es un ejemplo que admiro".

Comprobado que Wintour no entra al trapo sobre el matrimonio presidencial, McElvoy cambia de táctica y le pregunta directamente sobre él: "¿Le daría algún consejo de moda a Donald Trump si la llamara?". "No creo que llame", ataja rápidamente Anna Wintour en el, por ahora, último capítulo de la guerra que enfrenta desde hace tiempo a las dos primeras damas, la de Estados Unidos y la de la moda.