Los resultados provisionales de las elecciones parlamentarias de Ucrania confirman la arrasadora victoria de Servidor del Pueblo, la fuerza política de los seguidores del presidente Volodímir Zelenski, que obtendrá muy probablemente la mayoría absoluta en la Rada Suprema (Parlamento estatal de sistema mixto) cuando concluya el escrutinio.

El éxito de Zelenski refleja el anhelo de renovación política de la sociedad y su deseo de ver caras nuevas no desgastadas en legislaturas anteriores. Pero la realidad es que Servidor del Pueblo no está consolidado como partido y es un variopinto conjunto de personas diversas formado sobre la marcha. Cuando la Rada Suprema inicie sus sesiones, esta fuerza en bruto comenzará a modularse en torno a tareas concretas y afrontará retos profesionales específicos. Es previsible que el aluvión de hoy se transforme en este proceso.

Ante los muchos problemas acumulados por Ucrania, algunos se preguntan en el país si son mejores las buenas personas no preparadas o los pillos competentes. En realidad, lo que necesita el país son personas honradas y competentes. Entre los retos del nuevo Parlamento está la lucha contra la corrupción que atenaza la economía, la armonización de una política lingüística respetuosa con las minorías y el fin de la guerra en la región de Donbás. La muerte de tres combatientes y la existencia de varios heridos en la línea de frente la noche del 21 de julio (coincidiendo con el inicio de una tregua) prueban que la guerra está ahí.

El peso de los votantes que no consideran a Rusia un país agresor, pese a la anexión de Crimea y el apoyo de Moscú al secesionismo, es importante. La suma de votos de la Plataforma Opositora por la Vida y del Bloque de Oposición ronda un 16% del electorado, y esta cifra (se trata, podría decirse, del paquete de acciones del presidente Putin en la política de Ucrania) es alta, considerando que no se votó en Crimea ni en los territorios orientales no controlados por Kiev. Y eso revela cuán complicados son los retos del futuro inmediato.

