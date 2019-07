14

Mark Twain - Sistema adhesivo para álbumes

El periodista, escrito y humorista norteamericano diseñó este sistema adhesivo, a base de mucílago —de origen vegetal— o cualquier otra sustancia con propiedades adherentes para libros de recortables. El usuario debía humedecer las partes en as que quería pegar el recorte o fotografía, mientras el resto quedaría seco y por tanto no se adherirían las páginas entre sí. Siempre y cuando, claro, no se humedecieran por cualquier razón ajena a la voluntad de su propietario. Cierto es que los álbumes adhesivos han evolucionado desde que Twain patentó este sistema en 1873 , pero su creación fue un primer paso necesario.