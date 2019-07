Un vientre de alquiler para salvar al rinoceronte blanco del norte

El proyecto tiene una carga ética importante. En cierta manera, los científicos van a crear vida donde ya no la había. Steven Seet enumera todas las preguntas que respondieron antes de poner en marcha la maquinaria: "¿Deberíamos invertir una cantidad tan enorme de dinero en una especie de la que solo quedan dos hembras? ¿Es una buena idea? ¿O es mejor que gastes ese dinero en otra cosa? ¿Hacemos esto desde el punto de vista de los derechos de los animales? ¿Y si tal vez no les guste que trabajemos con ellos? ¿Podemos decidir como humanos hacer todos estos procedimientos en una población que nosotros destruimos? ¿Deberíamos dejar en paz a estos animales?". Lo que sí tienen claro es que se niegan a que este protocolo se convierta en habitual: "No queremos que ahora digan: 'Ah, vamos a cazar y a matar animales porque hay un equipo internacional que puede revivir especies. El rinoceronte no se está extinguiendo porque no se haya adaptado a la evolución natural, sino por las balas. Y ni siquiera los humanos pueden adaptarse a las balas".