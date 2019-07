Julio Iglesias, nuevo hijo y nuevo nieto

Julio Iglesias aún no ha tenido tiempo de procesar la noticia de que tiene un nuevo hijo, Javier Sánchez Santos, y ya tiene que hacer frente a la incorporación de otro nuevo miembro a la familia. "Voy a ser papá. Será el quinto nieto para Julio Iglesias", ha revelado Sánchez en una entrevista a la revista Semana. El juez de Valencia José Miguel Bort declaró la semana pasada la filiación en una sentencia en la que resaltó el "evidentísimo parecido físico" entre el cantante y su nuevo hijo tras un culebrón que ha durado tres décadas, cuando la madre de Javier, la bailarina portuguesa María Edite Santos, promovió la primera demanda de paternidad.

En la entrevista, Javier Sánchez ha asegurado que se enteró de la sentencia durante la primera ecografía del bebé. "Cuando colgué a mi abogado le dije a mi mujer: 'Dicen que los bebés vienen con un pan debajo del brazo. Mi hijo traerá justicia", ha contado. También ha confirmado que el cantante ya conoce la noticia. "Le mandé una carta a mi padre y le dije que esperaba un bebé. Sé que la ha recibido", ha señalado. "No le dije que iba a ser abuelo, sino que yo iba a ser padre". Además, ha continuado diciendo Sánchez, "estaría encantado" de que el artista conociera al bebé algún día. "Creo que las personas cuando envejecen se van haciendo más sensibles. Tengo esperanzas de que él se vaya sensibilizando". Sin embargo, por ahora no ha recibido contestación por parte del cantante. Eso sí, indica que sus hermanos "no" saben que será papá: "Ojalá algún día pudiera tener relación con ellos. Me gustaría mucho".

Sin embargo, el abogado de Iglesias ya adelantó antes de la sentencia su intención de recurrirla si era desfavorable para los intereses del cantante, como así ha sido. Y pocas horas después la fiscalía de Valencia también anunció que recurrirá el fallo emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia. Por ello, en la misma entrevista Sánchez ha aclarado que no tiene nada que celebrar. "¿Cómo voy a estar contento con un padre que me rechaza?", ha declarado. También ha resaltado que no guarda rencor a su padre, pero que entiende que su madre, después de años de lucha, sí quiera vengarse de Julio Iglesias.

El nuevo hijo de Julio Iglesias, de 42 años, es fruto de una relación de su madre, María Edite Santos, y el cantante, que coincidieron en una sala de fiestas de la Costa Brava. Era el verano de 1975 y el artista estaba entonces casado con Isabel Preysler.

Iglesias se ha negado en estas tres décadas a practicarse la prueba de ADN que habría zanjado, en un sentido u otro, la disputa legal. Su abogado insistió el pasado miércoles que estará dispuesto a hacérsela si la Audiencia de Valencia confirma la tesis del juez Bort de que el caso podría reabrirse pese a haber sido analizado por la justicia en los noventa. El planteamiento del letrado puede quedar, sin embargo, en un brindis al sol, porque es dudoso que a esas alturas del proceso quepa practicar nuevas diligencias. El juez Bort subrayó, de hecho, que tal "eventualidad resulta procesalmente imposible".

Si la sentencia es confirmada en los recursos anunciados por el abogado del artista y la Fiscalía — para lo que falta al menos un año— Sánchez tendrá derecho no solo a la parte que legalmente le corresponda de la eventual herencia del cantante, que podría ascender a unos 30 millones de euros, según la estimación del patrimonio de Iglesias (unos 800 millones) elaborada por Forbes, sino también, sostiene su letrado, Fernando Osuna, a una indemnización “por el daño moral que ha sufrido y sigue sufriendo” como consecuencia de la negativa del artista, que nunca ha hablado en público del asunto, a admitir el parentesco. El abogado sevillano prepara ya la demanda civil.