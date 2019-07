MisTetasNoSonTuAsunto: la ‘youtuber’ Verdeliss carga contra los críticos de amamantar en público

Siglo XXI y todavía seguimos hablando de si dar de mamar en público es algo normal. La última en unirse a esta tendencia ha sido la influencer Verdeliss que ha querido resaltar en su cuenta que todavía se sorprende porque la gente se escandaliza “por un acto natural”. La mujer, que tiene siete hijos, hizo una story –formato de la red social que desaparece en 24 horas– con su hija Miren en San Fermín, en la que aparece dándole de mamar. Y le sorprendieron los comentarios. Bueno, más bien las críticas.

Verdeliss dando de mamar a su pequeña en San Fermín. Instagram

Verdeliss, que tiene siete hijos, la más pequeña es Miren, siempre se ha mostrado al natural con todo lo relacionado en sus embarazos, y ha llegado a compartir el momento íntegro de sus partos, siempre ha visibilizado la lactancia materna como algo "especial y natural".

Además, de natural y especial, la lactancia materna es muy beneficiosa para la salud de los bebés. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida, y como alimentación complementaria hasta los dos años o más: "La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad".

Duras críticas contras los detractores

“No voy a tapar a mi bebé mientras amamanta, igual que yo no comería con un trapo en la cara. No voy a limitar su consumo, pues nadie merece pasar hambre... y resulta que Miren, exige estar tooooodo el día enganchada. Y resulta también que detrás de esta lactancia hay un amor titánico, pero también más lágrimas de las imaginables que superamos juntas”, ha escrito la mujer en su cuenta. El mensaje lleva más de 122.000 me gusta y más de 3.000 comentarios.

Para agitar la polémica, Verdeliss ha creado el hashtag #MisTetasNoSonTuAsunto. “¿Y si nos animamos a iniciar nuestra revolución?”. Esta es la frase con la que la instagramer anima a las demás usuarias a compartir su foto: “Padeciendo o no padeciendo, os invito a llenar Instagram de lactancia. Madres que lactan y POR SUPUESTO sin olvidar, madres que dan biberón... porque sus tetas, que no aparecen, también son su asunto y de nadie más que suya es competencia juzgar si es lo correcto”.

Además, la también youtuber ha añadido: “Asco a mí me da la corrupción, la violencia, los abusos, desigualdades, injusticias… ¡la homofobia, racismo, machismo! No ver a un bebé alimentarse de la forma en que la naturaleza lo ha dispuesto”. Y termina: “Y cuanto más se escandalice el mundo, con más libertad amamantaré a mi hija. No es mi derecho, es el suyo a ser alimentada cuándo, cómo y dónde necesite. Y Recuerda: el problema no está en nosotras, sino en los ojos de quién sexualiza la lactancia materna”.

De los más de 3.000 comentarios, la mayoría de ellos son de apoyo a amamantar públicamente como: “Que se tapen los que usan y fuman drogas delante de todos, eso sí que es hacer daño a grandes y chicos. Bendiciones” o “Así es, en mentes sucias que lo dañan todo está el problema... a seguir disfrutando”.

A los dos días de empezar la iniciativa, ya son más de 2.000 madres las que han compartido sus fotos dando de mamar a sus pequeños en la calle, en el parque, en definitiva, en público.

Y los casos de discriminación contra las madres que amamantan a sus bebés en público no entienden de raza ni de lugar. Hace unas semanas, se publicó la noticia de una madre que había sido expulsada de una piscina pública en Texas. El episodio ocurrió, a pesar de que la legislación estadounidense protege a las madres que lactan en público y que cada Estado tiene leyes de protección que reconocen el derecho de las madres a lactar en la calle, una práctica considerada como “una medida de Salud Pública para fomentar dar el pecho, y no lo contrario”, según el Departamento de Salud del país.

Lactancia materna en la calle y su legalidad

En España, hay comunidades autónomas que son referentes en cuanto a amamantar a los bebés en la calle. Por ejemplo, dar de mamar en lugares públicos es un derecho reconocido en el Sistema Sanitario Vasco desde 2015 y las Cortes Valencianas aprobaron en 2016 una proposición no de ley que reconoce el derecho a dar el pecho en cualquier espacio público. Además, el Ayuntamiento de Pamplona declaró en 2017 que todas las dependencias municipales, bibliotecas, escuelas, centros culturales, parques, jardines y calles como "espacios de lactancia materna”.

Y en 2018, el Partido Popular registró una moción en la Asamblea en la que pidió al Gobierno regional de Madrid que, dentro de las normativas de igualdad, regulara el derecho de las mujeres a amamantar en público.

Fuera de las fronteras españolas, por ejemplo, en Reino Unido, la lactancia materna está garantizada en cualquier lugar desde 2010, o Italia, que en 2017 comenzó a redactar una ley al respecto, o Australia, donde está legalizada desde 1984. El último en unirse fue Estados Unidos en 2018.

