Julio llega con grandes descuentos y ofertas en tecnología

Los primeros días de julio están marcados por las rebajas de verano. Pero aunque estas se suelen asociar con los descuentos en ropa y accesorios, también afectan a otros productos como la tecnología. Estos meses están plagados de ofertas con las que renovar el móvil, comprar un ordenador con el que empezar el curso que viene o adquirir cualquier otro tipo de aparato electrónico.

Esta vez hemos recopilado los mejores códigos promocionales de Descuentos EL PAÍS para la sección de tecnología. Con ellos se puede ahorrar hasta un 50% en productos como videojuegos, televisores, smartphones, ordenadores u otro tipo de artículos. Si quieres conocer cuáles son las mejores ofertas de esta semana en electrónica, no te pierdas esta selección que hemos preparado en EL PAÍS Escaparate.

Ordenadores con grandes rebajas

Los smartphones se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas, y en cierto modo, han relegado a los portátiles al ámbito profesional y estudiantil. Aunque a través del móvil seamos capaces de enviar correos electrónicos, compartir documentos o solicitar servicios, los ordenadores hacen más fáciles algunas tareas. El peso y tamaño de estos se han reducido para que utilizarlos y llevarlos de un lado a otro sea más cómodo.

Si en los últimos meses has notado que la memoria de tu portátil no es suficiente, que pesa demasiado y ha dejado de ser tan práctico o simplemente no tienes uno y estás pensando en comprarlo, aquí encontrarás los mejores descuentos en ordenadores.

PcComponentes

Estos almacenes murcianos se han convertido en una referencia en productos tecnológicos en todo el país. Aunque tienen tienda física en Murcia y Madrid, en su plataforma online se pueden encontrar cientos de componentes con los que mejorar un ordenador, cámaras, móviles y, en general, cualquier producto relacionado con la electrónica. Estos días todos estos artículos pueden ser un poco más baratos gracias a las rebajas de esta tienda, que llegan hasta el 70%.

Oferta PcComponentes con descuentos de hasta el 70%

HP

Esta marca lleva años en el mercado de los ordenadores portátiles, de sobremesa, impresoras, monitores y, desde hace unos años en los dispositivos convertibles. En su página web podrás encontrar diferentes modelos de cada uno de estos artículos y, aunque algunos ya tienen rebaja sobre el precio original, el código descuento que te proponemos a continuación servirá para que tu compra sea un 25% más barata. Si lo que buscas es algún accesorio, podrás aplicar un descuento del 20% en todos los complementos para tus dispositivos.

Cupón descuento HP del 25% en todo

El Corte Inglés

Durante muchos años las rebajas comenzaban el día que estos grandes almacenes iniciaban los descuentos. Hoy en día, hay muchos comercios que se adelantan a sus ofertas, y a pesar de ello, siguen siendo unos referentes en este periodo, sobre todo gracias a los descuentos en moda. La sección de tecnología también tiene grandes reducciones de precio estos días. Por ejemplo, en los dispositivos que aúnan tablet y ordenador en un mismo aparato cuestan un 15% menos.

Oferta El Corte Inglés del 15% en convertibles

Las mejores ofertas en smartphones de la temporada

Aunque haya gente que pueda sobrevivir sin ordenador, son pocos los que hoy en día no tienen un teléfono, o mejor dicho un smartphone. El año pasado el número de líneas móviles superó por primera vez la población mundial, con 7.800 millones de usuarios de telefonía. En España también se superó el récord histórico, alcanzando los 53 millones de personas con un dispositivo de este tipo y superando el número de personas que viven en el país. No hay duda de que estos aparatos se han convertido en una prolongación de nuestra existencia, y por eso también hemos querido reunir los mejores descuentos en ellos.

Phone House

Las ofertas en esta tienda duran muy poco, normalmente uno o dos días. En esta ocasión las Requetebajas comenzarán el miércoles 3 de julio y se extenderán hasta el domingo 7 de julio. En ellas, podremos encontrar principalmente descuentos en smartphones, que alcanzarán hasta el 40% de descuento en una gran cantidad de dispositivos.

Oferta Phone House con las Requetebajas

Samsung

Las rebajas han entrado con fuerza en esta tienda de tecnología, sobre todo en su catálogo de smartphones. La compra de uno de sus dispositivos puede traer contigo un gran ahorro. Primero porque al comprar un móvil de esta marca y si se entrega uno viejo, la compañía te recompensará con su plan renove. Además, para quienes tengan muy claro que el dispositivo que quieren comprar es el Galaxy S10, esta marca ha preparado una oferta aún más especial, un bono de 200 euros con Iberia para poder volar a cualquier parte del mundo. ¡No hay mejor manera de estrenar un móvil que presumiendo de fotos de las vacaciones!

Oferta Samsung de 200€ en Iberia al comprar un Galaxy S10

Más descuentos en tecnología

Las electrónica no se reduce a ordenadores y móviles. En los últimos años la popularidad de otros artículos como las pulseras de actividad, las cámaras de fotos, los drones o los sistemas domóticos para controlar la casa han ganado popularidad. Estos productos también se pueden encontrar rebajados durante los primeros días de julio, por eso hemos hecho una selección de las marcas que ofrecen los mejores descuentos en estos dispositivos.

FNAC

Las rebajas han llegado a esta tienda online con descuentos que alcanzan en algunos productos hasta el 50%, sobre todo en los que están dentro de las categorías de tecnología, ocio y cultura. Esto incluye, por ejemplo: auriculares, ordenadores, televisores o pequeños electrodomésticos. Las ofertas son más agresivas aún para los gamers, con una selección de artículos al 70% y 10 euros de descuento tras comprar un videojuego para cualquier consola, si cuesta al menos 30 euros.

Cupón descuento FNAC de 10€ en videojuegos y otras ofertas

eGlobal Central

En esta plataforma online los descuentos han entrado con fuerza en verano. Las compras superiores a 2.500 euros obtendrán una bonificación exclusiva de 50 euros si utilizan el código correspondiente de los que te mostramos a continuación. Si el carrito de la compra no alcanza este valor, se pueden aprovechar otras ofertas como el 3% en todos los productos de la marca Nikon, un 15% en toda la web si los gastos superan los 660 euros o 30 euros de rebaja en el caso de que el carrito sume más de 1.350 euros. Encuentra el cupón que más se ajuste a las necesidades de tu pedido en la siguiente página.

Cupón descuento eGlobal Central de 50€ y otras ofertas

GearBest

Las compras que se realicen en esta página tienen premio hasta el día 31 de agosto. En concreto, una reducción del 5% sobre el precio final de la compra, sin importar el gasto. Aquí podremos aprovechar para renovar elementos del hogar como bombillas de bajo consumo, comprar cualquier pequeño electrodoméstico, adquirir una nueva televisión, un móvil o un router. La variedad de artículos es enorme y ahora se puede ahorrar gracias al código promocional que te sugerimos.

Cupón descuento GearBest del 5% en todo

Banggood

En este comercio online también se puede encontrar una gran variedad de artículos electrónicos. Drones, smartphones, herramientas, ordenadores o impresoras son alguno de los productos disponibles. Además, esta tienda ofrece diversos descuentos según el precio total de la compra, a todas se les puede aplicar un 10%; si se gasta más de 200 euros podremos descontar 20 euros y las novedades cuentan con una rebaja del 15%.

Cupón descuento Banggood 10%

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de julio de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.