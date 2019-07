Palos ‘selfie’, licuadoras portátiles y neveras con altavoz: 15 ‘gadgets’ curiosos para la piscina o la playa

Ya sea en las vacaciones de invierno o en las de verano, en las escapadas de fin de semana o en viajes relax, cada vez nos cuesta más dejar de lado a los productos tecnológicos que nos acompañan en nuestra vida diaria durante todo el año. De hecho, en España ya existen 28 millones de usuarios de redes sociales y 24 de ellos acceden a través del smartphone, según la última encuesta publicada por Hootsuite y We are social el pasado enero.

Este cambio de hábitos supone, en muchas ocasiones, que queramos que la tecnología también nos haga la vida más fácil en las vacaciones. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado una serie de productos para que des rienda suelta a tu lado más techie y te encuentres lo más cómodo posible en tus ratos de ocio este verano. Desde baterías externas de gran capacidad y carga rápida, pasando por mini licuadores portátiles que nos harán disfrutar de ricos zumos en la orilla de la playa hasta palos selfie con trípode para inmortalizar los mejores momentos y compartirlos al instante.

Para estar seguros y cómodos

Lote de dos fundas impermeables para móviles de 6,5 pulgadas

El certificado IPX8 permite bucear con este protector de smartphones hasta 10 metros de profundidad, según afirma su fabricante que sostiene haber realizado pruebas durante un mínimo de “dos horas de inmersión bajo el agua”. El producto, que atesora una garantía de por vida, es transparente por ambos lados. De esta manera, seremos capaces de tomar fotografías tanto con la cámara frontal como con la posterior. Además de su citada impermeabilidad, el pack viene con una correa para colocarse el móvil en el cuello o en la muñeca. El sistema hermético de la funda se debe a su bloqueo rápido en forma de pinza. Se pueden enviar también mensajes, revisar el correo electrónico o contestar llamadas. Nueve de cada diez usuarios en Amazon lo recomiendan: “Perfecto, totalmente estanco”, asegura uno de ellos.

Compra por 8,99€ en Amazon

Colchoneta-cama inflable (varios colores)

Disponible en cinco colores diferentes —azul, negro, rojo, rosa y verde—, es un producto que se hincha con rapidez, portátil y ultraligero. La forma de uso es muy sencilla: no necesita ningún inflador adicional, se infla manualmente con el viento en pocos segundos. Es impermeable y soporta hasta 200 kilogramos de peso. Sus dimensiones son 185 x 75 x 60 cm y se puede transportar fácilmente una vez desinflado, gracias una práctica bolsa de transporte que lo acompaña.

Compra por 12,49€ en eBay

Batería externa de 24800 mAh y carga rápida

A la hora de viajar a la playa o acudir a la piscina se nos presenta el problema recurrente de cómo cargar los móviles cuando no existe una toma de corriente a mano. Por eso, esta propuesta de batería externa de la marca HEPT, en color negro, es una opción a tener en cuenta. Gracias a su capacidad de 24800 mAh, permite hasta cinco cargas consecutivas de nuestros terminales: se pueden tener, incluso, dos terminales conectados a la vez. Dispone de carga rápida y es compatible con smartphone y tabletas con salidas de 5V, 2.1A y 5V, 1.A. La carga restante se muestra en cuatro niveles señalizados por una luz LED y es compatible con los sistemas operativos Android e iOS. En cuanto a la seguridad y ante riesgo de cortocircuito o sobrecalentamiento, el aparato se detiene automáticamente. Los usuarios en Amazon lo califican con una elevada nota, de 4,7 sobre 5 estrellas: “Compacto y con mucha carga de batería. Es muy potente y carga de forma rápida. Sin duda una buena inversión”. El lote viene con cable USB y manual de usuario.

Compra por 25,95€ en Amazon

Para la comida y la bebida

Enfriador para latas o botellines de cerveza

Si lo que queremos es que nuestras bebidas se enfríen en un santiamén podemos adquirir este enfriador para latas o botellines de cerveza. Con tan solo sacarlo de la nevera esta funda helada enfría los envases en cinco minutos manteniéndola frescos los recipientes durante horas. Su diseño emula al exterior de un vaso de cerveza (en blanco y amarillo). Además, es un producto irrompible y reutilizable. Otro de sus puntos fuertes es que evita el exceso de botes en la nevera con lo que ganaremos espacio para incluir otros alimentos. En Amazon, reúne una calificación de 4,6 sobre 5 estrellas. Los usuarios que ya lo han probado lo tienen claro: “Es capaz de enfriar una lata en diez minutos. Solución genial para cuando olvidaste meter bebidas en el frigorífico”.

Compra por 4,95€ en Amazon

Mini licuadora portátil con capacidad de 450 ml

Ir a la playa o a la piscina y poder tomarnos alimentos saludables es posible y, además, de una forma diferente y muy saludable. Es el caso de los socorridos batidos. Pero, para aquellos que prefieran tomar frutas o verduras de esta forma sin perder las propiedades vitamínicas esta mini licuadora portátil es una buena solución. En color blanco, su vaso hecho de vidrio tiene una capacidad de 450 ml y equipa una batería de 4.000 mAh llegando a las 20.000 revoluciones por minuto. Según el fabricante, en cada uso se debe agregar un poco de líquido, como agua o leche. Se recomienda también trocear la fruta en porciones de 1,5 centímetros. El proceso de batido solo dura unos 30 segundos y la carga del aparato tiene una duración de tres horas. El lote incluye cable de carga, manual de instrucciones y cepillo de limpieza. En Amazon, reúne la nota máxima: “Tiene un tamaño ideal para poder llevarla a todo los sitios”, explica satisfecha una usuaria.

Compra por 31,99€ en Amazon

Libros electrónicos y accesorios para tabletas

Kindle con pantalla táctil de 6 pulgadas y WI-FI

Verano y vacaciones están ligados, en muchas ocasiones, a la lectura. Y como suele ocurrir, en numerosas maletas nos es imposible hacer hueco a los libros que pretendemos leernos durante esas jornadas de descanso. Una solución espacial a este dilema la podríamos encontrar adquiriendo un lector de libros electrónicos. Este modelo Kindle —disponible en color blanco— será suficiente para pasar horas y horas entretenido. Tan solo pesa 161 gramos y tiene 4 GB de capacidad en los que se puede almacenar miles de libros. Además, con una sola carga, la batería se prolonga hasta un mes. Su pantalla táctil es de 6 pulgadas basada en tecnología E Ink Pearl y no refleja ningún tipo de luz. Se puede coger con una mano debido a su delgadez, tiene la opción de hojear cada libro por capítulo, por página o saltar al final y se pueden incluir notas de texto. En cuanto a la conexión, lo hace mediante WI-FI por lo que no es necesario conectarse a un PC para realizar descargas. Los usuarios que ya lo han probado destacan, entre otros, la calidad de imagen y la comodidad de uso: “Sencillo, practico, no pesa practicamente nada y tiene muy buena imagen”.

Compra por 69,99€ en Amazon

Soporte ajustable y plegable para tabletas y smartphones

Buscar la comodidad es otra máxima cuando nos vamos de vacaciones. Por eso, a la hora de ponernos a leer un libro en soporte electrónico o jugar en nuestras tabletas, este soporte universal ajustable puede venirnos como anillo al dedo. Es compatible con tabletas y smartphones que no superen los 10,2 pulgadas (24 centímetros) y su estructura está hecha de aleación de aluminio junto con plástico de primera calidad. Con tan solo 209 gramos de peso, es muy fácil de transportar ya que dispone de un práctico sistema de plegado. La estabilidad es uno de los factores que más destacan los usuarios que ya lo han adquirido: “Lo uso para llevar mi libro electrónico a la playa, de momento cumple bien con la función, no pesa nada y se pliega de forma rápida y fácil”, sostiene una usuaria.

Compra por 18,99€ en Amazon

Para escuchar música

Nevera trolley portátil con altavoz bluetooth extraíble

Una de las opciones para entretenernos en la orilla del mar o tumbados en el césped de la piscina es escuchar música. A los tradicionales altavoces, smartphones o reproductores de audio se le une ahora la posibilidad de llevarnos una nevera portátil con altavoz bluetooth integrado. De la marca Auna, dedicados al ámbito del sonido, este modelo de nevera tiene una capacidad de 36 litros y su altavoz es extraíble y resistente al agua. Su batería alcanza los 2.500 mAh, suficiente para aguantar durante horas. Además de transferir datos de nuestros smartphones vía Bluetooth, también podemos hacerlo mediante fuentes de audio externas (como reproductores de MP3). Y por si esto fuera poco, la nevera también hace las funciones de cargador gracias a su puerto USB. Dispone de abridor de botellas en su parte posterior, asa telescópica y grandes ruedas para su fácil transporte. Integra también radio FM y el producto incluye un cargador USB, un cable de audio y un manual. Pesa 4,6 kilogramos y sus dimensiones totales son 34,5 x 48 x 45 centímetros.

Compra por 119,99€ en Amazon

Mini altavoz bluetooth impermeable

Aunque siempre podremos optar por un altavoz bluetooth clásico para disfrutar de nuestras canciones favoritas. Lo bueno de este modelo Tronsmart son sus reducidas dimensiones y su impermeabilidad (puede sumergirse bajo el agua durante 30 minutos). De fácil control y funcionamiento muy intuitivo, dispone de una botonera lateral con opción de cambiar de canción, nivelar el volumen, pausar o reanudar así como encendido y apagado. Tiene un alcance de conexión de hasta 15 metros en espacios abiertos y equipa un controlador de audio de 7W: lo que le permite conseguir sonidos graves profundos y nítidos agudos. Con una batería de 1.000 mAh, es capaz de reproducir hasta 10 horas con un nivel de volumen al 60%. Solo tarda unas dos horas en completar su ciclo de carga. Además, si no se desea realizar la conexión a través de Bluetooth se puede hacer mediante Micro SD. La durabilidad y la calidad del sonido, son dos de las funciones que más resaltan los usuarios en Amazon: “Me encanta el sonido, la versatilidad y la relación calidad precio es buenísima”, razona un comprador.

Compra por 17,99€ en Amazon

Auriculares sumergibles acuáticos

Sin embargo, si lo que queremos es llevarnos la música “puesta en el oído”, estos auriculares sumergibles acuáticos cumplirán las expectativas. Resistentes al agua gracias a su certificado IPX8 (el segundo más alto en la escala), no tendremos sorpresas de última hora al utilizarlo dentro de piscinas o en el mar. El cable de los auriculares es ajustable en longitud (entre 16 y 35 centímetros) y permite una extensión de un metro adicional, ya que viene incluido con el producto junto a cinco pares de tapones para nuestros oídos: dos pares normales y tres de tipo acuático. El artículo se encuentra en el top 10 dentro de la categoría de Reproductores MP3 para natación en Amazon y las valoraciones lo situán con un 4,1 estrellas sobre 5. “Suelo nadar con frecuencia y estos cascos están cumpliendo con su objetivo. El sonido es alto y claro y se escuchan perfectamente en la piscina”, aclara un comprador.

Compra por 13,99€ en Amazon

Auriculares inalámbricos Bluetooth y estuche de carga portátil

Pero si lo que queremos es pasar el día escuchando música tranquilos, mientras damos un paseo por la orilla o jugamos a las palas, una buena alternativa pueden ser estos auriculares de la marca HOMSCAM. Muestran una conexión por Bluetooth muy estable y fuerte —5.0— ofreciendo un sonido estéreo de alta calidad, bajos fuertes y manteniendo una baja latencia. El micrófono incorporado y el diseño de cancelación de ruido tanto en el auricular izquierdo como el derecho nos permitirán responder y colgar llamadas. El artículo viene con un estuche de carga para aquellos terminales que equipen iOS & Android. Este proporciona una carga rápida de los mismos, que tienen una autonomía de hasta 4 horas de conversación o música con una sola carga. La conectividad entre los auriculares y el móvil se hace en un cómodo paso: mantiene una conexión estable con la base incluso a diez metros de distancia. "Tienen garantía de un año y las cientos de valoraciones que recibe en Amazon resaltan la calidad de sus materiales o la duración de la batería, entre otras características: “Tiene una caja para guardarlos y cargarlos que funciona bastante bien, y se quedan acoplados mediante un imán. La sincronización es rápida y no se pierde la conexión como con otros modelos”.

Compra por 32,99€ en Amazon

Imagen, vídeo y deporte

Palo selfie flotante para cámaras GoPro

Es el producto más vendido en la plataforma Amazon dentro de la categoría Soportes y estabilizadores para videocámaras. Con una nota de 4,4 sobre 5 estrellas, los usuarios que ya lo han probado destacan, entre otros aspectos, su estabilidad y relación calidad-precio. El artículo es compatible con las cámaras GoPro 1, 2, 3, 4, SJ4000, SJ7000 y Xiaomi Bobber Surf. Tiene una gran flotabilidad y su visibilidad es buena al tener un color amarillo, genial para encontrarlo en el mar al primer vistazo. Además, lleva una correa de muñeca ajustable. “Accesorio muy útil para usar tu cámara de acción en el agua. Sirve de palo selfie y de boya para que no se hunda y la pierdas”, asegura un usuario.

Compra por 1,99€ en Amazon

Selfie trípode 3 en 1 para cámaras Go Pro y smartphones

Otro de los accesorios que no pueden faltar entre los gadgets que metamos en la mochila en estas vacaciones es el palo selfie. Esta propuesta, de la marca Assia, también tiene trípode incorporado y desmontable (en aleación de aluminio y con una almohadilla de pie antideslizante), un elemento muy práctico a la hora de sacar distintas fotos según el momento del día. El artículo tiene tres ángulos de giro diferenciados, se conecta vía Buletooth mediante un pequeño mando y es compatible con numerosos smartphones de última generación de las marcas Apple, Samsung, Huawei, Sony… y también con las cámaras GoPro. De buenos materiales, el palo selfie es resistente a la corrosión. El producto reúne la máxima nota en Amazon y destacan el acabado y la sensación de estabilidad: Estupendo palo selfie con trípode, totalmente desmontable y super práctico. Trae además un mando a distancia para sacar tus fotos desde el trípode estando lejos del móvil”, afirma un comprador.

Compra por 18,99€ en Amazon

Cámara de acción con grabación 4K, 16 Mpx e impermeable

Perfecta para aquellos que aún no han tenido una en sus manos, con esta cámara de acción sacaremos imágenes en entornos de más díficil acceso pero no por ello menos asombrosos: como a la hora de llevar a cabo la práctica submarina. Dispone de un amplio ángulo de visión de 170 grados, una pantalla de 2 pulgadas LCD, una resolución de imagen de 16 Mpx y es resistente al agua hasta 30 metros. Otra de sus grandes cualidades es que puede grabar a 4K durante 1 hora y a 1080P durante hora y media, admitiendo valores de exposición de entre -2 ~ + 2. El producto pesa tan solo 77 gramos y el lote incluye una funda impermeable, dos baterías, un cable USB, un kit de accesorios y un manual de usuario. Se encuentra en el top 3 dentro de la categoría Videocámaras subacuáticas en Amazon. “Esta cámara es genial, tiene una estupenda resolución. La hemos comprado para bucear y es totalmente estanca y la imagen es suprema. Recomendado 100%”, explica un usuario.

Compra desde 54,99€ en Amazon

Pulsera de actividad resistente al agua

Ideal para saber en todo momento la actividad deportiva. Esta pulsera de actividad es impermeable, dispone de una pantalla LCD a color de 0.96 pulgadas y el brillo de la pantalla es ajustable a cinco niveles, por lo que no tendremos problemas en leer nuestros mensajes al aire libre. Cuenta con podómetro, conteo de calorías, medición de la distancia recorrida y registro de pulso cardíaco, entre otras funciones. También es capaz de detectar el patrón de sueño desde las 9 de la noche hasta las ocho de la mañana del día siguiente y analizar la calidad del descanso. Es resistente al agua y se carga mediante puerto USB: con solo una hora de carga puede utilizarse entre tres y cinco días. Está disponible en color negro y su uso es apto tanto para adultos como para niños.

Compra por 34,99€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de julio de 2019.

