Desconecta y descansa este verano sin preocuparte por la cartera

El pasado 21 de junio, exactamente a las cinco y cincuenta y cuatro minutos de la tarde, pasamos de primavera a verano. Los colegios e institutos de todo el país ya han cerrado las aulas, los niños están en casa o de campamentos, los universitarios se enfrentan a las últimas asignaturas de la segunda convocatoria y los trabajadores no ven el momento de cerrar el ordenador unos días e irse de vacaciones. Quedan por delante casi tres meses con buenas temperaturas que animan a estar en la calle, organizar escapadas y descansar.

El exceso de tiempo libre en esta época puede generarnos aburrimiento y la sensación de estar perdiendo el tiempo. Un estudio de las universidades de Pensilvania y California llegó a la conclusión de que demasiadas horas de ocio pueden desencadenar en una menor productividad y en una insatisfacción personal. En EL PAÍS Escaparate queremos que disfrutes de las vacaciones sin que esto te genere hastío. Para llenar las horas muertas hemos reunido los mejores descuentos en planes que hemos encontrado en Descuentos EL PAÍS para poder huir de la pesadez de la rutina durante los días fuera de la oficina.

Los planes para los que nunca hay tiempo

El ser humano es un experto en procastinar. Lo hace incluso con aquellas actividades que sabe que serán divertidas, pero que se necesitan programar con tiempo. La planificación de una escapada de un día para hacer piragüismo, una jornada de barranquismo, un curso de cocina, un bautismo de buceo o sacar tiempo para leer un libro se va retrasando semana tras semana, mes tras mes. Aunque no podemos eliminar las excusas y la pereza, estas ofertas que te proponemos pueden ser el empujón necesario para elegir un día que dedicar a estas ideas.

Groupon

Reservar una jornada en la que soltar adrenalina, relajarse o aprender cosas nuevas es más barato si se hace desde esta plataforma. Las opciones son muy amplias y entre ellas encontramos, por ejemplo, ofertas en la matrícula de autoescuelas, cursos de idiomas, sesiones de masaje tailandés o cursos de manipulación de alimentos. En esta página se suelen encontrar ofertas, pero esta semana es posible conseguir un 15% extra gracias al código exclusivo que te proponemos y que podrás usar en todas las compras en esta web.

Treatwell

En verano no solo hay que preocuparse por hacer cosas que nos mantengan activos, también es un buen momento para cuidarnos por dentro y por fuera. Entre los tratamientos que ofrecen los centros de belleza que recopila esta página, no solo podemos encontrar manicuras, pedicuras o diversos sistemas de depilación, también se pueden disfrutar de masajes relajantes, drenantes, sesiones de cavitación o circuitos de spa. Todas las reservas de más de 20 euros que se realicen en esta plataforma tienen un descuento de 8 euros.

Smartbox

Estos paquetes pueden ser un buen regalo para celebrar cualquier cosa este verano. Además, como en esta época hay algo de tiempo libre, no tendremos excusa para guardar la caja y no aprovecharla enseguida. Si quieres poder disfrutar con la personas a la que des este cofre, elige planes para dos como los de Relájate en pareja, Noche y cena romántica o Spa y relax para dos. Con el código promocional que encontrarás a continuación la compra de estos paquetes serán un 8% más baratas para compras mayores de 49 euros y un 10% en el caso de que el pack cueste más de 99 euros.

FNAC

Las ofertas que nos propone esta marca están pensadas para quienes disfrutan entre las cuatro paredes de su casa en vacaciones. Los que no han tenido tanto tiempo como hubiesen querido para jugar con la consola, la tienda les bonifica tus compras con 10 euros para gastar en la siguiente compra; para aquellos a los que les gusta escuchar música, ha lanzado una oferta que rebaja el precio de los vinilos en 5 euros y los que disfrutan de la lectura podrán encontrar un descuento de un 5% en libros y envíos gratuitos.

Casa del Libro

No todo el mundo necesita tener planes con los que soltar adrenalina para disfrutar de las vacaciones. Algunas personas prefieren relajarse haciendo aquellas cosas que no les da tiempo hacer durante el resto del año. Los lectores más empedernidos a menudo deciden intentar ponerse al otro lado de la novela o de los poemas y escribir algo. Esta tienda ha sacado un exclusivo descuento del 10% para los accesorios de lectura y papelería. Entre los artículos a los que se les puede aplicar este código hay libretas, agendas, plumas, bolígrafos, materiales para practicar lettering y mucho más.

Escapadas cortas y revitalizantes

Aunque los universitarios, los niños y los adolescentes tienen largos periodos de vacaciones, la realidad es que muchos adultos no pueden disfrutar de varios días de descanso seguidos. Eso no significa que no puedan tener un buen verano, pero sí deben organizarlo mejor para que puedan amortizar al máximo cada día fuera de la oficina. Organizar una escapada a la montaña, a otra ciudad o al extranjero puede ayudar a desconectar de la realidad, ya sea durante un fin de semana o por más días. Para poder planificar cuanto antes estas salidas y además, hacerlo con el mejor precio hemos recogido los mejores descuentos en viajes, alquileres de coche y noches de hoteles que hay activos esta semana.

Rumbo

Una de las mejores formas de ahorrar tiempo si no se tienen muchos días libres es acortando la duración del trayecto al destino. Una de las soluciones más recurrentes es coger un avión, sobre todo, si la ciudad en la que se reside tiene aeropuerto. Los billetes que cuestan más de 180 euros pueden ser 20 euros más baratos si a la hora de hacer la reserva a través de esta plataforma se incluye el código promocional exclusivo que encontrarás a continuación.

FlyKube

Esta compañía se ha especializado en organizar viajes sorpresa para quienes no son capaces de decidir un destino para sus vacaciones. Todos los lugares que ofrecen tienen playa, y en ellos se permite elegir el tipo de alojamiento: un hotel de tres o cuatro estrellas o en un apartamento. Para solicitar uno de estos paquetes tan solo se ha de decidir la fecha de salida, cuántas personas van, cómo se quiere dormir y copiar y pegar el código descuento de 25 euros que encontrarás a continuación para que disfrutar de la costa sea aún más barato.

Hoteles.com

Si el destino no está lejos, pero queremos asegurarnos de que la estancia sea placentera y cómoda, dormir en un hotel puede resultar la opción más relajante. Las opciones de alojamiento que ofrece esta página son muy amplias, tanto en número de destinos como el tipo de habitaciones o en el régimen que se desea contratar. Todas las reservas que se realicen antes del 31 de octubre y sean pagadas por adelantado recibirán una rebaja exclusiva del 8% sobre el precio total si se hacen a través del siguiente enlace.

Hertz

Hay personas a las que les relaja conducir. Pasar tiempo en la carretera les ayuda a desconectar del día a día. Pero no todo el mundo tiene un coche con el que hace kilómetros este verano. Para quienes necesiten uno, esta empresa ofrece varias alternativas de alquiler y diversos modelos que prácticamente se ajustan a todos los presupuestos y van desde coches biplazas hasta deportivos. Aquellos que creen que alquilar un vehículo es la mejor forma de desconectar, pueden ahorrarse de forma exclusiva un 10% de la reserva cuando esta se tramite de forma online.

