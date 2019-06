Junio se despide con grandes descuentos en moda, tecnología y complementos deportivos

La última semana de junio ha empezado con la noche más corta del año y con una ola de calor que incrementará las temperaturas hasta los 40 grados a partir del miércoles. Con este tiempo, salir de casa para meterse en una tienda y probarse ropa puede transformarse en una experiencia agotadora, a lo que hay que sumar que algunos establecimientos ya han comenzado las rebajas. Esto hace que al calor, haya que sumarle las colas y el ir y venir de la gente.

Para disfrutar de los descuentos podemos acudir a sus tiendas o bien comprar por internet. Los principales referentes en moda del país tienen sus propias páginas web donde se puede tramitar una compra sin tener que preocuparse por el calor y aprovechar las ofertas. En esta recopilación de los mejores códigos y promociones en EL PAÍS Escaparate, no solo queremos adelantarte cuales son las mejores oportunidades en moda. También queremos que conozcas dónde se puede ahorrar en la compra otros productos tecnológicos, relacionados con el deporte o la decoración.

La moda ya está en rebajas

Aunque la fecha oficial del inicio de las rebajas tradicionalmente ha sido el 1 de julio, muchos comercios se han querido adelantar una e incluso dos semanas para mejorar las ventas. Marcas de moda como Mango, H&M, Bimba y Lola o Levis dieron el pistoletazo de salida a los descuentos la semana pasada, y esta, se prevé que el resto de las tiendas tomen el mismo camino.

Para que te sea más fácil comprar ropa, hemos recopilado las mejores ofertas en prendas, accesorios y calzado para que no tengas que esperar más y puedas comprar cómodamente y al mejor precio desde casa. Recuerda que en muchas de estas tiendas las devoluciones son gratuitas, por lo que podrás probarte varias tallas en casa y devolver las que no te sienten bien.

H&M

A las ofertas de esta marca, que alcanzan el 50%, se les puede sumar un 10% de descuento extra y la entrega gratuita si nos registramos como miembros de su página. Aunque esta promoción solo se le aplica al primer pedido, estar registrado en su página tiene otras ventajas como que todos los envíos superiores a 20 euros serán gratuitos, al igual que las devoluciones. Tras hacer compras, acumularemos puntos y conseguiremos descuentos cuando lleguemos a una cantidad fija.

Cupón descuento H&M del 10% al suscribirte a su página

Pepe Jeans

Las rebajas también han llegado a esta marca londinense. La semana pasada colgó en sus tiendas y el su página web ofertas que alcanzan hasta el 50% en cientos de productos. Entre la variedad de artículos con promoción, se pueden encontrar vestidos, faldas, camisas, camisetas y pantalones para ellas, y vaqueros, polos, bermudas y camisas para ellos. Los que realicen su primera compra online aquí podrán disfrutar de un 10% de descuento extra si aplican el código que encontrarán a continuación.

Cupón descuento Pepe Jeans del 10% para la primera compra

Salsa

La sección outlet de Salta tiene unos descuentos hasta del 60% en más de mil prendas para hombre y mujer. El stock disponible es limitado, por lo que si encontramos una prenda que nos guste y que sea de nuestra talla, será mejor darnos prisa y meterla en el carrito de la compra. Si no nos convencen los productos de esta categoría, también podemos echar un ojo a las rebajas de hasta el 50% que hay en su página web para la colección de primavera-verano.

Oferta 50% Salsa en productos de outlet

Converse

Esta marca aún no ha lanzado su campaña de rebajas, pero eso no significa que no podamos ahorrar en la compras en su página web. Con el código exclusivo del 10% que encontrarás a continuación podrás adquirir unas zapatillas de lona Chuck Taylor altas o bajas, con o sin plataforma, otros modelos de calzado o incluso alguna de las prendas que han diseñado para celebrar el orgullo a un precio aún más reducido.

Cupón descuento exclusivo Converse del 10%

Amazon

Este marketplace tampoco ha querido esperar al inicio oficial de las rebajas para ofrecer precios más bajos en moda. En esta ocasión quieren dar más visibilidad a sus marcas propias, y es por ello que a las prendas que se pueden encontrar en esta oferta se les puede aplicar un 10% de descuento tras utilizar el código que encontraréis más abajo. Esta promoción es válida para los usuarios de Amazon Prime y exige que las compras se hagan sin la opción 1-Clic, ya que esta no permite añadir cupones promocionales antes del pago.

Cupón descuento Amazon del 10% en moda

La tecnología también puede ser más barata

Aunque en esta época lo más común es buscar ofertas en ropa, también es posible encontrar grandes ofertas en productos electrónicos como televisores, móviles o pulseras de actividad. Esta semana, las mejores propuestas de ahorro llegan con hasta 50 euros de descuento y un 50% de rebaja. Si estás pensando en renovar algún electrodoméstico, cambiar de smartphone o hacer algún regalo, echa un vistazo a las promociones que hemos destacado para que ahorres en estos productos.

Carrefour

Estos grandes almacenes franceses han lanzado una campaña exclusiva para sus clientes online, las e-Rebajas. En ella podemos encontrar descuentos de un 50% en aspiradores y productos de cuidado personal; de un 40% en electrodomésticos pequeños; del 30% en los aparatos grandes como frigoríficos y otras muchas ofertas en categorías concretas. Si quieres conocer todos los artículos que se incluyen en esta selección entra en el enlace que encontrarás a continuación.

Oferta Carrefour hasta el 50% en las e-Rebajas

eGlobal Central

En la página web de esta tienda podrás encontrar móviles, cámaras, objetivos y otros productos tecnológicos. Y cuanto más gastes en ellos más ahorrarás en la compra. Para las adquisiciones con un valor de más de 2.500 euros se podrá obtener una bonificación de 50 euros. Además, los productos de la marca Nikon tienen un 3% de rebaja y otras compras se recompensan con una reducción del precio de 15%. Encuentra el código que más se ajuste a tu compra y no olvides utilizarlo antes de realizar el pago.

Cupón descuento eGlobal Central de 50 euros

Cuídate al mejor precio

Las altas temperaturas no suelen animarnos a salir a hacer deporte o ir al gimnasio, más bien hacen que queramos quedarnos en casa con las persianas cerradas y el aire acondicionado o el ventilador encendido. Pero debemos intentar mantenernos en forma, hidratarnos y continuar con nuestras rutinas deportivas, ya sean andar, correr, nadar o ejercicios de cardio.

Hay productos que nos ayudan a cuidarnos en forma aunque disminuyan las horas de deporte. Los suplementos deportivos pueden apoyar nuestros esfuerzos para mantener los músculos activos y sanos entre sesiones de entrenamiento. Hemos encontrado para ti el mejor descuento para este tipo de artículos.

MyProtein

Perder peso, controlar el apetito, ganar masa muscular o tonificar el cuerpo es un poco más fácil si se combina con alguno de los complementos que te recomiendan en esta marca y, en los que esta semana se puede ahorrar de forma exclusiva un 27% más. Si es la primera vez que utilizas estos productos, déjate aconsejar por su blog, en el que explican para qué sirve cada uno. Además, ahora no importa si sigues una dieta vegetariana o vegana, porque tienen alternativas adaptadas a todos los requisitos nutricionales.

Cupón descuento exclusivo MyProtein del 27%

Comprar muebles esta semana también viene con premio

Si nos ponemos a llenar el armario de prendas nuevas y a comprar productos tecnológicos, quizá también sea el momento de buscar un nuevo estilo para la casa. Los cambios pueden conllevar desde la compra de nuevos muebles hasta la de pequeños elementos decorativos, todo depende del presupuesto que queramos dedicar a esta tarea. Esta semana hemos encontrado un descuento que hará que se reduzca el coste que necesitamos para redecorar nuestra casa.

Kavehome

Este exclusivo código permite ahorrar 15 euros por cada 150 euros de compra que se realicen en esta tienda. Entre los objetos que encontramos en su página web no solo hay muebles, también hay textiles para el hogar como mantas, manteles o cortinas; utensilios para la cocina, plantas y todo lo que necesitas para el balcón o jardín. En su blog podrás encontrar ideas e inspiración para dar un giro de 360 grados tu hogar.

Cupón descuento Kavehome exclusivo de 15 euros

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de junio de 2019.

