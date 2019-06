Aquí hay alguien que no viene a hablar de su libro y que no tiene ni idea de quien es Kanye West

Blixa Bargeld está muy cabreado. Hace un día de sol en Barcelona y el que fuera mano derecha de Nick Cave en su era más gloriosa, al frente de Bad Seeds, concede una entrevista a ICON dejando claro que no está satisfecho con el motivo para conceder la entrevista. “Este libro no se ha editado como yo quería”, dice Bargeld, fundador de Einstürzende Neubauten y por tanto icono del rock experimental, vestido de negro de arriba abajo mientras a unos metros su manager (vestido de negro de arriba abajo) trata de capear el temporal en silencio.

El libro al que se refiere Bargeld (Berlín, 1959) es Europa: una letanía y lo que le disgusta es: “Todo. El título no es correcto porque le falta un matiz y además no me consultaron para la edición, y no entiendo que pusieran una cruz en la portada…”. Finalmente, decide que ya no quiere hablar más del tema y pasa a otro asunto que (también) le disgusta: “Ya no existe la música experimental en el sentido más puro de la palabra. Si tienes una serie de instrumentos o materiales que ya sabes cómo suenan y te dedicas a hacer cosas con ellos, eso no tiene nada de experimental. Si golpeo un metal que ya conozco, en condiciones que te resultan familiares, y luego utilizo ese sonido, el resultado no es experimental”, afirma el músico mientras se sirve otra copa de vino blanco. Luego aclara que esta entrevista es para hablar del libro y solo del libro, pero –paradójicamente– no rehúsa entrar en ninguna otra cuestión: “No me he preparado para hablar de nada que no sea este libro, pero pregunta y trataré de contestarte si creo que es posible”.

"El título no es correcto porque le falta un matiz y además no me consultaron para la edición, y no entiendo que pusieran una cruz en la portada…”

El alemán es una figura clave para entender el sonido industrial que capitalizó ciertos ámbitos de la música teutona a través de Die Geniale Diletante, un movimiento radical dedicado a la experimentación que se movía alrededor de un círculo formado por clubes, galerías de arte y sellos.

Con cierta tendencia al ruidismo y una puesta en escena que no escatimaba en efectismo, los Einstürzende Neubauten fueron la punta de lanza con sede en Berlín que puso del revés a los amantes de la melomanía tradicional. “Todo eso ya no existe. Las bandas no existen. El email lo ha cambiado todo. Ahora la gente se encuentra delante de un ordenador y las bandas no tienen nada que ver con eso. ¿Nostalgia? No, los tiempos cambian y el proceso creativo, también. Y en cuanto a Alemania, lo que hay ahora en alemán es patético. No hay nada bueno cantado en ese idioma: todo es terrible”, afirma Bargeld, que el día de la entrevista dará un concierto en el CCCB de Barcelona: “No es un concierto. Soy yo haciendo loops de mi propia voz. Cada vez sale algo distinto, pero no es un concierto”.

De repente, a Bargeld le apetece volver a hablar del libro. “Fue el resultado de un proyecto determinado, pero la gente tiende a creer que está leyendo una cosa cuando en realidad es otra totalmente distinta. Escogí el formato de diario de viajes ficcionado, en el que hay partes de realidad y otras completamente inventadas. Y me decidí por la letanía porque me gustaba ese formato, me gustaba esa repetición interminable y decidí respetar ese contexto de origen religioso. Pero debe quedar claro que mi intención no era hablar de Europa o del tour que hacíamos en ese momento, aunque aparezcan ambas cosas”, precisa el berlinés. “Escribir es algo delicado: a veces tomo notas y después analizo esas notas, pero no siempre es sencillo. Eso sí: cuando entro en ese proceso por el buen camino y empiezo a escribir, puede resultar bastante sencillo”.

A Bargeld, según confiesa, no le interesa en absoluto la cultura pop (“mis amigos sueltan nombres y no me suena ninguno. El otro día descubrí quién era Kanye West, pero porque vi que se había reunido con Trump”), pero reconoce una debilidad, algo que sí le gusta y a lo que dedica tiempo: “Me gusta mucho un programa de la BBC3 que se llama Late junction, ponen mucha música interesante y me interesa porque no siguen los esquemas tradicionales. A veces los escucho cuando estoy de vacaciones y mis amigos me piden que lo quite, pero para mí es una manera de obtener información, así que se queda puesto”, dice. Y además, sonríe.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.