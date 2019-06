Estos son los mejores restaurantes del mundo, según The World’s 50 Best

Como cada año The World’s 50 Best, que ya alcanza 18 ediciones, ha publicado su lista de los 50 mejores restaurantes del mundo conocida. En el número uno se encuentra Mirazur, en la rivera francesa, con el chef argentino Mauro Colagreco al frente. El dos ha sido para el danés Noma de René Redzepi y el tercer puesto para el Asador Etxebarri de Bittor Arguinzoniz. Hay otros dos españoles entre los diez primeros: Mugaritz de Andoni Luis Aduriz y Disfrutar de Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, exjefes de cocina de elBulli. Esta es la lista completa (pinche aquí si no ve la tabla):