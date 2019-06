La rebelde Victoria Marichalar

Hace unos días un vídeo, que se convirtió en viral, presentaba una imagen elocuente de Elena de Borbón y su hija. En él, la Infanta le pedía a Victoria que se tapara el tirante del sujetador, a lo que ella respondió con un gesto airado. Ocurrió en el Teatro Real de Madrid. Días antes, madre e hija discutían en el ascensor de un hotel de Sevilla. La Infanta reprochaba a Victoria haber llegado a las siete de la mañana a la vez que aseguraba estar “harta” de su comportamiento. Son situaciones comunes en muchas familias pero en el caso de Victoria Federica Marichalar y Borbón sorprenden ya que hasta ahora Vic, como se la conoce en familia, era una niña dulce y tímida.

La tensión familiar es tal que ha estado a punto de llevar a la suspensión la gran fiesta en Madrid para presentar en sociedad a la joven, que finalmente se ha celebrado la noche de este jueves.

ampliar foto La reina Sofía y la infanta Elena, a su llegada a la fiesta de presentación de su nieta e hija, respectivamente, Victoria Federica, en Madrid, el jueves. Lalo Alvarez GTRES

No es que Vic necesite presentaciones. Desde que nació el 9 de septiembre de 2000 ocupa portadas de revistas. Es la nieta mayor de don Juan Carlos y doña Sofía y la ahijada del Rey de España. Pero es costumbre entre las jóvenes de familias tradicionales y de holgada posición económica organizar una fiesta para las jóvenes una vez que cumplen 18 años. A ella, a punto de llegar a los 19, le ha llegado el día. Durante meses, los padres de Vic han negociado a través de terceros el formato de celebración ya que los que un día fueron matrimonio no se hablan desde hace mucho tiempo. Este jueves han estado junto a su hija, pero marcando distancias. Al final, la insistencia de la joven y la ayuda de su abuelo don Juan Carlos, ausente pero encargado de pagar la fiesta, ha hecho posible que se cumplan sus deseos.

ampliar foto Jaime de Marichalar, a su llegada a la fiesta de presentación de su hija Victoria Federica, en Madrid, el jueves. GAA GTRES

La fiesta comenzó a partir de las 20:30 horas en un desfile de autobuses y coches. Casi una hora después aparecían los padres y la abuela de la protagonista. La infanta Elena y la reina Sofía llegaron muy sonrientes y elegantes sentadas en la parte trasera de un coche. Poco después lo hacía Jaime de Marichalar, con gafas de sol y conduciendo su propio vehículo. El hermano de Victoria, Felipe (Froilán) de Marichalar, fue de los últimos en aparecer y lo hacía pasadas las diez de la noche, en la parte trasera de un automóvil y acompañado de Mar Torres, la heredera de los embutidos ElPozo y primera novia conocida del hijo de la infanta Elena, con quien comenzó a salir hace dos años y, tras un parón, se dice que podría haber retomado su relación.

ampliar foto Felipe (Froilán)de Marichalar y Mar Torres, a su llegada a la fiesta de presentación de Victoria Federica, en Madrid, el jueves. Lalo Alvarez GTRES

El escenario elegido ha sido El Plantío (Madrid) y en concreto la Escorzonera, en el distrito Moncloa-Aravaca, una finca que perteneció a Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar y exjefe de la Casa del Rey. Un enclave protegido de curiosos a 13 kilómetros de Madrid, que alberga varias casas palacio. En una de ellas vivieron David y Victoria Beckham durante su estancia en España. En la que se ha celebrado la tan esperada fiesta es El Chaparral, donde suelen festejarse bodas y eventos. La infanta Elena ha optado por este enclave por su excelente relación con la familia Cotoner. Otra persona próxima a los Borbón, el diseñador Lorenzo Caprile —su hermana fue compañera de estudios de Elena y Cristina de Borbón—, ha sido el encargado de confeccionar el vestido de la debutante. Victoria Federica ha apostado por el rojo con un modelo largo sin mangas y de escote en V con un original adorno de flecos conformados por abalorios que caían desde la cintura.

ampliar foto El torero Gonzalo Caballero (en el asiento de copiloto), a su llegada a la fiesta de Victoria de Marichalar junto a otros amigos. GAA GTRES

Aunque la lista de invitados no se ha hecho pública, han sido los amigos de la protagonista los que han compartido algunos de detalles y los asistentes a través de sus redes sociales. Además de sus padres, su abuela Sofía y su hermano, la hija de la infanta Elena ha estado acompañada también su primo Juan Urdangarín. Entre los invitados no han faltado influencers como María García de Jaime y varios toreros, entre ellos Gonzalo Caballero, su pareja desde hace más de un año, a quien su familia todavía no pone la etiqueta de novio, título que solo llega cuando hay un compromiso de por medio. También se han visto otros rostros conocidos como el que fuera novillero Carlos Ochoa y Beltrán Lozano, modelo de 26 años y primo del rey Felipe. La fiesta estuvo amenizada por un grupo de DJs y por la actuación de Juan Magán.

Carlos Ochoa y Victoria de Marichalar, en una imagen de su Instagram.

Vic ha terminado este año el Bachillerato y el próximo curso va a estudiar en el CIS The College for International Studies, la exclusiva universidad privada ubicada en la calle Velázquez de Madrid a la que también acuden Alba Díaz, hija de Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal, y Almudena Lapique, sobrina de la socialité Cari Lapique. Allí también va su hermano Felipe. El centro tiene fama de ser muy caro —cuesta 20.000 euros al año— y muy poco exigente con sus alumnos. Los dos hermanos han optado por Administración y Dirección de Empresas.

Vic es una joven deportista que ha heredado de su madre su pasión por la hípica y de su abuela Sofía su devoción por la música; toca el piano desde niña y dicen que muy bien. Al contrario que su hermano, ha sido muy buena estudiante hasta este último curso, cuando se ha relajado. El Bachillerato lo ha hecho en el colegio St. George’s de La Moraleja. Sus padres también la enviaron dos años al extranjero (al Reino Unido) para mejorar su inglés. Ahora lo habla a la perfección, como el francés. Es una gran aficionada a la tauromaquia y resulta habitual verla acompañando a su abuelo don Juan Carlos en las plazas.

También es una chica de su tiempo, atenta a las redes sociales. Su Instagram @vicmarbor (Victoria Maricharlar Borbón) es privado y solo ha realizado 126 publicaciones.