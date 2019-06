7

Iris Mejías, de 68 años, fue diagnosticada con cáncer unos meses después de que su hija y su yerno dejaran Venezuela para ir a trabajar a Perú. Ahora, descansa con su nieta Victoria, de 10 años, en el centro de servicio fronterizo entre Ecuador y Perú antes de continuar su viaje a Lima. Iris trabajó más de 40 años como enfermera, pero su salario actual no alcanzaba para comprar la comida de una semana. "Después de la cirugía, no he podido recibir quimioterapia porque no tenemos acceso a medicamentos. Me decepciona que me hayan robado la vejez". Iris emprendió el viaje para llevar a Victoria con su madre, por miedo a que el cáncer la consumiera dejando a la pequeña "en el limbo", mientras los dos hermanos mayores de Victoria se quedaron en Venezuela completando sus estudios.